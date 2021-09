Secondo le previsioni dell'oroscopo di domenica 26 settembre i nati sotto il segno della Vergine devono osare. I Pesci devono essere un po' più produttivi. I Bilancia sono un po' fiacchi.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: dopo aver vissuto una settimana piuttosto produttiva, oggi vi sentite un po' fiacchi e demotivati. Approfittate di questo giorno per rilassarvi un po' e per stare con le persone care.

11° Ariete: il trambusto e gli impegni della settimana vi hanno messo a dura prova, adesso siete un po' senza forze. Ad ogni modo, non vi abbattete e cercate di approfittare di qualche momento libero per ricaricarvi.

10° Toro: l'Oroscopo del 26 settembre 2021 denota una giornata impegnativa dal punto di vista delle emozioni. Oggi potreste trovarvi a fare i conti con una situazione appartenente al vostro passato. Cercate di essere razionali.

9° Acquario: in amore tutto procede a gonfie vele, ma sono alcune faccende burocratiche a darvi il tormento. In campo professionale, invece, le occasioni non vi mancano, quindi, dovete solo decidere se vale la pena mettersi in gioco oppure no.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: in questo momento non vi sentite particolarmente a vostro agio. Sia in campo professionale, sia sentimentale potreste vivere dei disagi. Cercate di fare un'analisi interiore per capire quale sia il problema.

7° Bilancia: le previsioni dell'oroscopo del 26 settembre denotano una domenica piuttosto fiacca. Cercate di non essere troppo irrequieti. In amore dovete essere un po' più presenti, non date mai le cose per scontate.

6° Sagittario: buon momento per quanto riguarda il lavoro. In questo periodo potrebbe arrivare un riscontro positivo rispetto ad una cosa a cui stavate lavorando da un po' di tempo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In amore è importante essere onesti.

5° Scorpione: non lasciate nulla al caso. Se ci son delle questioni in sospeso da risolvere, forse è il caso che le risolviate quanto prima. In amore, invece, dovete cercare di far quadrare gli impegni con la vita privata.

Oroscopo segni fortunati del 26 settembre

4° in classifica Cancro: le relazioni sentimentali vanno verso un punto di riconciliazione.

A partire da oggi, infatti, avrete l'opportunità di recuperare una questione in sospeso. Nel lavoro, invece, dovete essere pazienti per avere delle novità.

3° Leone: le previsioni dell'oroscopo del giorno 26 settembre 2021 esortano i nati sotto questo segno ad essere audaci. Sul lavoro dovete far prevalere le vostre idee e non dovete tirarvi indietro.

2° Vergine: dal punto di vista sentimentale ci sono delle novità. Se siete single, preso potrebbero presentarsi delle occasioni molto interessanti. Sul lavoro, invece, è tempo di osare.

1° Capricorno: cercate di vivere la vostra vita in modo più autonomo e indipendente. In questo periodo sono favoriti i nuovi inizi. Sia in amore sia nel lavoro dovete prepararvi a vivere momenti da protagonisti.