Le previsioni dell'oroscopo del 25 settembre denotano una giornata un po' sottotono per Vergine. I Sagittario devono cogliere al volo delle occasioni, mentre gli Acquario sono in forma.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: giornata piuttosto impegnativa dal punto di vista professionale. I nati sotto questo segno stanno attraversando un periodo di transizione il quale potrebbe portare dei cambiamenti significativi.

11° Cancro: l'Oroscopo del 25 settembre 2021 esorta i nati sotto questo segno a mantenere la calma. Potrebbe nascere qualche tensione in amore, pertanto, è opportuno non gettare benzina sul fuoco.

10° Ariete: le stelle sono contrarie, se state pensando di cimentarvi in un nuovo progetto forse è il caso di attendere tempi migliori. Dal punto di vista del lavoro, invece, potrebbero nascere delle nuove opportunità, ma dovete essere pronti e intraprendenti.

9° Bilancia: i rapporti di coppia celano qualche insidia. Se avete da poco iniziato una relazione, invece, cercate di essere un po' più flessibili e meno rigidi. Sul lavoro è necessario mantenere alta la concentrazione.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: la giornata odierna sarà caratterizzata da alti e bassi. La mattinata potrebbe cominciare leggermente a rilento, verso il pomeriggio, invece, ci sarà un miglioramento.

Rimandate a questa parte della giornata alle questioni più impegnative.

7° Toro: il vostro mood attuale e: vivi e lascia vivere. Non amate impelagarvi in situazioni particolarmente complesse. Adorate la semplicità e, soprattutto, le relazioni che vi consentono di avere delle certezze.

6° Scorpione: le previsioni dell'oroscopo del 25 settembre invitano i nati sotto questo segno a cogliere al volo certe occasioni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Oggi siete in modalità relax, pertanto, detesterete tutte quelle cose che vi impediranno di rilassarvi.

5° Pesci: giornata positiva per quanto riguarda le relazioni. Se avete avuto qualche discussione di recente, questo è il momento adatto per risolvere tutte le questioni in sospeso. Sul lavoro, invece, cercate di essere un po' più imprevedibili.

Oroscopo segni fortunati 25 settembre

4° in classifica Sagittario: questo è un periodo molto importante per voi, a tratti anche stressante. Ad ogni modo, state lottando per un grande obiettivo, pertanto, dovete ritenervi fortunati. Non arrendetevi dinanzi al primo ostacolo

3° Gemelli: le previsioni dell'oroscopo del giorno 25 settembre 2021 invitano i Gemelli ad essere un po' più attenti. Il periodo è estremamente positivo, tuttavia, dovete essere bravi a cogliere le occasioni al volo e a non lasciarle scappare.

2° Leone: buon momento per intraprendere una nuova relazione sentimentale. Cercate di essere propositivi e pieni di spirito di iniziativa. Le persone che vi circondano adorano vedere il lato più estroso di voi.

1° Acquario: oggi siete particolarmente favoriti sotto più punti di vista. Sia in campo sentimentale, sia in quello professionale farete faville. Non è escluso che presto possano arrivare delle novità molto interessanti per quanto riguarda una faccenda burocratica in atto.