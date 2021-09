L'oroscopo della giornata di sabato 25 settembre prevede un inizio di fine settimana ricco di aspettative per i nativi Vergine, aiutati da Venere e dalla Luna in buon aspetto, mentre Ariete potrà contare su un pizzico di romanticismo in più. Scorpione non dovrà perdersi d'animo, anche perché Venere rimane nel segno, mentre Acquario sarà particolarmente collaborativo in ambito professionale. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 25 settembre.

Previsioni oroscopo sabato 25 settembre 2021 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che rimane più che soddisfacente dal punto di vista sentimentale.

I rapporti con il partner sono ottimali, e potrete contare anche su un pizzico di romanticismo in più. Per quanto riguarda i single sarà il periodo giusto per provare ad approcciarvi a nuove e interessanti conoscenze. Nel lavoro vi servirà un aiuto concreto per riuscire a portare a termine i vostri progetti, dunque non siate vanitosi. Voto - 7️⃣

Toro: periodo che in amore sarà leggermente migliore grazie a questa Luna in congiunzione. Ciò nonostante, secondo l'oroscopo della giornata di sabato 25 settembre, l'astro argenteo sarà favorevole ancora per poco, dunque toccherà a voi mantenere la giusta armonia nel vostro rapporto. Per quanto riguarda i single potrebbe essere un giorno di nuovi incontri, ma voi dovrete essere pronti.

Per quanto riguarda il lavoro forse qualche cambiamento potrebbe rivelarsi utile, nonché necessario per provare a risalire la china. Voto - 6️⃣

Gemelli: cielo che inizierà a dare il meglio di sé a partire da questo fine settimana. Presto potrete contare sulla Luna in congiunzione, e dal punto di vista amoroso i sentimenti saranno al centro della vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Per quanto riguarda i single irresistibili come siete, scendere a compromessi non farà per voi. In ambito lavorativo sarete determinati a portare a termine tutti i progetti che vi siete assegnati: nessuno può farvi desistere, non con un cielo e condizioni così favorevoli. Voto - 9️⃣

Cancro: sfera sentimentale che procederà regolarmente secondo l'oroscopo del 25 settembre.

Luna e Venere in armonia tra loro permetteranno stabilità in famiglia e con il partner. Se siete single dimostrare amore incondizionato va bene, ma questo atteggiamento andrà bene solo con la persona che amate veramente. Nel lavoro avere indicazioni precise su come agire con i vostri progetti potrebbe esservi d'aiuto. Voto - 7️⃣

Leone: un cielo che continua a non stupire dal punto di vista sentimentale. Alcuni problemi in famiglia o con il partner persistono, colpa anche di Venere e della Luna in cattivo aspetto. Che siate single oppure no, se volete far valere le vostre ragioni, sarà fondamentale non essere impulsivi. Per quanto riguarda il lavoro forse qualche spesa in più potrebbe esservi utile per mettere a segno ottimi successi.

Voto - 7️⃣

Vergine: avrete alte aspettative nel corso di questa giornata secondo l'oroscopo. Quando Venere e Luna sono in perfetta sintonia per voi, le cose tra voi e la vostra anima gemella non potranno andare che bene. Se siete single sentitevi liberi di prendere la vita come meglio credete. In ambito lavorativo non sarete ai vertici, ma quando avete quella percezione che quello che state facendo è corretto, allora presto arriveranno ottimi risultati. Voto - 8️⃣

Bilancia: oroscopo di sabato che vi permetterà di iniziare molto bene il weekend. In ambito sentimentale l'intesa tra voi e il partner rimane alta, anche senza astri dalla vostra parte. Insieme, riuscirete a superare ogni ostacolo. Per quanto riguarda i single, il vostro carattere frizzantino vi spingerà a essere più aperti ed estroversi un po’ con tutti.

Magari potrebbe essere la strategia giusta per trovare la vostra anima gemella. Nel lavoro spingerete molto su progetti davvero ambiziosi, anche perché avrete tutte le carte in regola per portarli a termine con successo. Voto - 9️⃣

Scorpione: astro argenteo che rimane opposto ancora per un'altra giornata secondo l'oroscopo del 25 settembre. In amore la situazione continua a non essere convincere, ma presto potreste rivedere la situazione sotto una luce differente, dunque non perdetevi d'animo. Venere infatti rimane favorevole, e riuscirà a guarire tutte le ferite. Se siete single attendete il momento più adatto per farvi avanti, perché al momento non siete nelle condizioni ideali. Nel lavoro a fatica riuscirete a farvi avanti tra le mille mansioni da svolgere.

Urge una soluzione. Voto - 6️⃣

Sagittario: oroscopo di sabato positivo per voi nativi del segno, soprattutto in ambito professionale. Con un cielo così equilibrato e promettente, sarà facile riuscire a raggiungere il successo che meritate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda i sentimenti, se nutrirete sempre e comunque fiducia nei confronti del partner, allora il vostro rapporto procederà davvero bene. Se siete single non ci saranno nuovi e interessanti incontri, ma avrete comunque modo di sentirvi felici insieme alle persone che più amate. Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni astrali ottime dal punto di vista sentimentale. Per voi single non mancheranno opportunità di condivisione e contatti nuovi, che renderanno più movimentata la vostra vita.

Se siete già impegnati, la passione tra voi e il partner terrà in vita il vostro rapporto, ciò nonostante potrebbe essere necessario qualcosa di più. Nel lavoro non sarà una giornata esaltante, ma nel complesso convincente. Voto - 8️⃣

Acquario: ancora polemiche e discussioni dal punto di vista amoroso secondo l'oroscopo. Questo cielo non convince affatto, ma anche voi potreste impegnarvi di più. Se siete single smettete di essere altezzosi con tutti, guardando chiunque dall'alto verso il basso. In ambito lavorativo i buoni risultati non tarderanno ad arrivare, grazie a Giove, Saturno e Mercurio in buon aspetto. Voto - 6️⃣

Pesci: periodo davvero armonioso dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo.

Idee romantiche e progetti di coppia caratterizzeranno il vostro rapporto, che sta attraversando un periodo davvero affiatato. Se siete single mostrerete sentimenti positivi, con quella voglia di trovare una persona che vi faccia battere il cuore. Nel lavoro sarete piuttosto intransigenti, ma forse non è il momento adatto per pretendere così tanto dalle vostre mansioni. Voto - 7️⃣