Le previsioni dell'oroscopo del 28 settembre denotano una giornata di chiarimenti per gli Acquario. I nati sotto il segno dei Gemelli sono un po' disorientati, mentre gli Ariete dovrebbero osare di più.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: i nati sotto questo segno stanno vivendo un momento di confusione. Se non sapete che direzione prendere per quanto riguarda il vostro futuro, fermatevi un attimo e riflettete sulle prossime mosse da fare.

11° Ariete: l'Oroscopo del 28 settembre vi esorta a osare. Siete troppo timorosi e questo potrebbe precludervi delle grandi opportunità.

Dal punto di vista sentimentale, invece, dovete essere più onesti.

10° Leone: le stelle vi invitano ad essere cauti e a mantenere un profilo basso dal punto di vista del lavoro. Non vi esponete troppo e aspettate che siano gli altri a fare il primo passo.

9° Pesci: siete un po' sottotono in questi giorni, quindi, potrebbe risultare un po' difficile il lasciarsi andare. Sul lavoro c'è qualcosa da rivedere, forse non tutte le scelte prese di recente vi stanno portando vantaggi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: giornata interessante per le emozioni. Oggi siete un po' troppo suscettibili, pertanto, cercate di tenere a bada i vostri istinti. Le discussioni sono dietro l'angolo, quindi è meglio adoperare un profilo basso.

7° Sagittario: l'oroscopo del 28 settembre denota una giornata impegnativa. Nelle relazioni siete un po' troppo intransigenti. Se le cose non girano esattamente nel modo sperato finite per perdere la pazienza.

6° Bilancia: le stelle preannunciano l'inizio di un periodo molto importante per i nati sotto questo segno. Sul lavoro stanno per arrivare delle conferme, quindi, se dovete avanzare delle richieste, fatelo adesso.

5° Cancro: buon momento per i rapporti di coppia. Se state vivendo una relazione controversa, in questi giorni ci sarà un bel miglioramento. Il lavoro, invece, prevede nuovi sbocchi, occhi ben aperti.

I segni fortunati del 28 settembre

4° in classifica Vergine: insistete per raggiungere i vostri obiettivi. Questo è un momento molto positivo, pertanto, non arrendetevi al primo ostacolo.

In amore dovete essere propositivi e con più spirito d'iniziativa e creatività.

3° Capricorno: sul lavoro sta per arrivare una bella notizia. Ad ogni modo, cercate di mantenere i piedi per terra. Non commettete scelte affrettate. In amore potrebbe riaccendersi la fiamma della passione con una persona del passato.

2° Toro: le previsioni dell'oroscopo del 28 settembre vi invitano ad osare. Dal punto di vista sentimentale siete favoriti, pertanto, smettetela di nascondervi. Esternate i vostri sentimenti e non abbiate paura di sbagliare.

1° Acquario: momento positivo per quanto riguarda la risoluzione dei conflitti. Oggi potrete chiarire delle questioni in sospeso che vi stavano recando delle preoccupazioni. Cercate di godervi queste soddisfazioni.