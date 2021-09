Le previsioni dell'Oroscopo del 27 settembre esortano i Toro a non mollare. Gli Ariete sono in forma, mentre i Leone favoriti sul lavoro.

Vediamo dunque nel dettaglio le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali con relativa classifica, a partire dai meno favoriti dalle stelle.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: se state lavorando ad un nuovo progetto dovete essere pazienti. Meglio non tirare troppo la corda in amore. Le situazioni in sospeso vanno risolte entro i primi due giorni della settimana.

11° Gemelli: l'indecisione ha sempre contraddistinto il vostro modo di essere e di agire.

Ad ogni modo, nella vita è importante prendere delle posizioni. In amore ci sono delle questioni da chiarire.

10° Scorpione: la Luna contraria potrebbe portare qualche malumore. Se non sapete esattamente in quale direzione andare dal punto di vista professionale, lasciatevi consigliare da una persona fidata.

9° Sagittario: le previsioni dell'oroscopo del 27 settembre vi esortano ad essere risoluti. Anche se dovessero verificarsi dei problemi e degli incidenti di percorso, dovete rialzarvi sempre e comunque.

Previsioni astrali, posizioni centrali

8° in classifica Acquario: non siate troppo impazienti, specie in amore. Lasciate che le cose seguano il loro corso e, soprattutto, non spingete le persone a pensarla necessariamente come voi.

Il mondo è bello perché è vario.

7° Cancro: l'oroscopo del 27 settembre denota una giornata di alti e bassi. La mattinata comincerà in modo molto energico, mentre nel pomeriggio potrebbe esserci un calo. Siate concentrati, soprattutto dal punto di vista professionale.

6° Vergine: giornata impegnativa sul lavoro. Come ogni lunedì, avete un quantitativo di cose da fare piuttosto elevato.

Il 27 settembre però vi sentirete più fiacchi del solito. Cercate di sbrigare entro la mattinata le faccende più noiose.

5° Pesci: le stelle sono favorevoli dal punto di vista dell'amore. In questo periodo vi sentite piuttosto sicuri di voi, pertanto approfittate di questo momento per insistere e per inseguire i vostri obiettivi.

Oroscopo 27 settembre, segni fortunati

4° in classifica Leone: giornata favorevole sul lavoro. Potrete venire a capo di questioni che per un po' di tempo vi hanno tormentato. In campo sentimentale, invece, dovete fare chiarezza e prendere una decisione.

3° Bilancia: buona risalita per i nati sotto questo segno. Sul lavoro, pian piano vi state abituando ai nuovi ritmi. Coloro i quali sono alla ricerca di un nuovo impiego, invece, dovrebbero insistere, poiché questo è un momento positivo.

2° Capricorno: sul lavoro ci sono delle novità in arrivo. Le stelle vi sorridono, pertanto cercate di essere più propositivi. Dal punto di vista delle relazioni, finalmente ci sarà un riavvicinamento con una persona cara.

1° Ariete: l'oroscopo del 27 settembre denota una giornata effervescente. Malgrado sia lunedì, giorno non proprio amato da molti, voi sarete al top della forma fisica e mentale. Approfittatene per sistemare le faccende più fastidiose.