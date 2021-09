Martedì 28 settembre troveremo sul piano astrale la Luna sostare nell'orbita del Cancro, mentre Mercurio (che passerà in retrogradazione), il Sole e Marte stazioneranno in Bilancia. Saturno assieme a Giove, invece, permarranno nel segno dell'Acquario, così come Urano proseguirà il domicilio in Toro. Plutone, infine, rimarrà stabile in Capricorno come Venere resterà nel segno dello Scorpione e Nettuno risiederà in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Gemelli, meno roseo per Ariete e Capricorno.

Sul podio

1° posto Bilancia: fase di rielaboro.

La retrogradazione che attuerà da questo martedì il Messaggero degli Dei, grazie anche al supporto del Luminare diurno nel segno, indurrà probabilmente i nati Bilancia delle prime due decadi a rielaborare i propri progetti esistenziali. Sino al 18 ottobre, difatti, il secondo segno d'Aria sarà chiamato a piantare i semi della propria evoluzione strizzando sempre l'occhio a ciò che davvero lo appassiona, così dal termine del mese prossimo potrà trarne i primi benefici.

2° posto Gemelli: di necessità virtù. L'ambiente professionale di casa Gemelli sta risentendo, ormai da cinque settimane, di continui stravolgimenti che hanno fatto avvertire ai nativi un angosciante senso di destabilizzazione.

Adesso che Mercurio comincerà a camminare nel loro Elemento, però, li spingerà a fare di necessità virtù, ovvero ad ottenere il meglio con le risorse e le figure lavorative a disposizione al momento.

3° posto Sagittario: faccende pratiche. 24 ore dove il terzo segno di Fuoco potrebbe essere indotto a sbrigare alcune faccende pratiche e burocratiche legate al mondo della professione, specialmente i liberi professionisti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Qualche inconveniente o ritardo sarà da mettere in conto in giornata, quindi sarà necessaria una dose maggiore di pazienza.

I mezzani

4° posto Scorpione: chiarimenti amorosi. La Luna in Cancro trina a Mercurio retrogrado in Bilancia, supportata a gran voce da Venere nella loro orbita, invoglierà probabilmente i nati Scorpione a lanciarsi in un doveroso chiarimento con l'amato bene.

Se l'epilogo di tale scambio di vedute nel ménage amoroso andrà a buon fine, sarà facile che la discussione in tarda serata si tramuti in acrobazie sotto le lenzuola.

5° posto Cancro: affabili. Il primo segno d'Acqua, nel corso di questo martedì autunnale, avrà ottime possibilità di assumere un mood affabile, sia nella cerchia amicale che professionale, che lo aiuterà a sciogliere alcune vecchie ruggini relazionali.

6° posto Acquario: titubanti. In alcune occasioni, come probabilmente accadrà ai nati Acquario in questa giornata, l'incertezza risulta una manna dal cielo per evitare di imbarcarsi in situazioni affettive o progetti lavorativi allettanti soltanto all'apparenza. Meglio, difatti, attendere il moto diretto gioviale nel segno dal 19 ottobre, così da limitare al minino qualsiasi errore di valutazione.

7° posto Pesci: risalita finanziaria. Se portiamo le lancette dell'orologio a due mesi fa, i nati Pesci parevano non riuscire a trovare la quadra economica pur non lesinando impegno e dedizione. La situazione, fortunatamente, è cambiata in meglio nelle settimane successive e da questo martedì, dando uno sguardo al conto finanziario, potrebbe accorgersene anche il dodicesimo segno zodiacale.

8° posto Vergine: stress. Martedì che vedrà, c'è da scommetterci, i nati sotto il segno della Vergine alle prese con parecchie incombenze familiari e domestiche da portare a compimento, le quali li metteranno a serio pericolo di stress. Amore in stand-by.

9° posto Toro: distratti. Tenere alta la guardia mentale potrebbe essere un esercizio meno semplice del solito in casa Toro nel corso di questo giorno d'inizio autunno, coi nativi che dovranno fare i conti con qualche insolita defaillance.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: lavoro flop. Un subalterno o un parigrado metterà, con ogni probabilità, volutamente i bastoni tra le ruote ai nati Capricorno, nel tentativo di fargli perdere le staffe. Dare di matto, però, sarà sconsigliato al lavoro perché con lo Stellium quadrato e la Luna opposta a Plutone retrogrado nel segno sarà facile essere ammoniti da un capo.

11° posto Ariete: amore flop. Nel focolare domestico di casa Ariete, soprattutto della seconda decade, parrà mancare l'armonia necessaria per trascorrere un martedì all'insegna delle coccole e del buonumore. A tal proposito, sarà bene che il primo segno di Fuoco non esasperi ulteriormente gli animi in coppia, provando ad abbozzare ad eventuali provocazioni della dolce metà.

12° posto Leone: fase di stallo. Lo Stellium in Bilancia perderà parecchio mordente considerata la retrogradazione mercuriale, con quest'ultima che andrà a sommarsi al duetto opposto e retrogrado Giove-Saturno, ponendo probabilmente i felini in fase di stallo. Alla stregua di una escape room, i nati Leone sembreranno in questa giornata non sapere cosa fare e come farlo.