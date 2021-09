Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 2 ottobre 2021, i nati sotto il segno dell'Acquario dovranno mettere da parte l'orgoglio. Gli Scorpione devono affrontare sfide importanti, mentre gli Ariete sono un po' giù.

Approfondiamo ora le previsioni astrologiche per tutti i 12 segni.

Oroscopo, gli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: attenti a qualche piccola discussione con una persona cara. Se qualcuno vi ha deluso non è detto che dobbiate necessariamente discutere. Le cose potrebbero chiarirsi anche semplicemente parlando.

11° Scorpione: i nati sotto questo segno devono affrontare una sfida importante.

Non arrendetevi al primo intoppo e ricordate che dalla vetta la vista è sempre la migliore.

10° Pesci: l'Oroscopo del giorno 2 ottobre 2021 esorta i nati sotto questo segno a non essere troppo irruenti. Se volete ottenere qualcosa dovete lottare per conto vostro e non convincere gli altri a farlo per voi, o insieme a voi.

9° Sagittario: alti e bassi dal punto di vista delle emozioni. In questo periodo vi sentite un po' confusi. Cercate di dare tempo al tempo, le soddisfazioni arrivano sempre per chi sa aspettare.

Previsioni astrali, le posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: le scelte che farete nell'imminente futuro potrebbero cambiare considerevolmente il corso della vostra vita. Proprio per tale motivo, è opportuno che valutiate attentamente ogni opzione.

7° Cancro: le previsioni dell'oroscopo del 2 ottobre 2021 vi invitano a tenere gli occhi ben aperti sul lavoro. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego o una nuova opportunità, questo potrebbe essere il momento giusto.

6° Toro: vale sempre la pena di inseguire i vostri sogni. Non arrendetevi dinanzi gli ostacoli, talvolta essi vengono posti sul vostro cammino solo per mettervi alla prova e darvi l'opportunità di dimostrare a voi stessi e agli altri quanto valete.

5° Gemelli: non temporeggiate, se dovete prendere una decisione, fatelo ora. Dal punto di vista professionale dovete mettervi in gioco ed essere più reattivi, in amore non dovete tirarvi indietro.

Oroscopo 2 ottobre, i primi in classifica

4° in classifica Acquario: siate risoluti e propositivi nella vita. Anche se dovessero nascere dei problemi, cercate di mettere da parte l'orgoglio in modo da risolvere le questioni in sospeso in amore.

3° Vergine: giornata avvincente dal punto di vista delle emozioni. Cercate di dedicare gran parte del vostro tempo alle persone care. Sul lavoro è importante staccare la spina talvolta.

2° Bilancia: l'oroscopo del 2 ottobre invita i nati sotto questo segno a credere un po' di più in sé stessi. Valete molto, pertanto, non lasciate che gli altri vi intimoriscano. In amore dovete osare.

1° Leone: ottimo momento per l'amore. Sono favoriti i nuovi incontri, mentre le copie stabili potranno pensare a costruire un futuro solido insieme. Sul lavoro siete molto apprezzati. Ricevere complimenti è una cosa che fa sempre piacere.