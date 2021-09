L'oroscopo di ottobre 2021 è pronto a svelare le previsioni zodiacali interessanti il nuovo mese. Ottobre, come sappiamo bene un po' tutti, è un periodo importante perché lascia dietro le spalle il caldo estivo, pensieri vacanzieri e la voglia di relax preparando il terreno alla stagione fredda. Dunque un mese di preparazione a quello che dovrà arrivare con, sullo sfondo, i primi pensierini al periodo natalizio che quest'anno si prospetta migliore di quello già trascorso.

Parlando d'Astrologia, i prossimi trenta giorni porteranno in dote tantissime opportunità sia a livello sentimentale che interpersonale piuttosto che lavorativo.

Volendo dare un assaggio su ciò si prospetta ad ognuno dei dodici segni, l'Oroscopo del mese di ottobre pone l'attenzione senz'altro in direzione di Ariete, Toro e Bilancia, tutti valutati altamente fortunati. Quale sarà la sorte per tutti i restanti simboli astrali? Andiamo a scoprirlo insieme.

Astrologia di ottobre 2021, i transiti del mese

Ottobre 2021 mette in primissimo piano l'ingresso del Sole in Scorpione (23 ottobre), con La Luna pronta a trasformarsi due volte nel corso del periodo: la Luna nuova in Bilancia (6 ottobre) e la Luna piena in Ariete (20 ottobre). Questo in arrivo sarà anche il mese del cambio di settore relativo a di Venere con l'ingresso in Sagittario (7 ottobre) come anche il transito di Marte in Scorpione (30 ottobre).

Tra i Pianeti cosiddetti "a passo lento", Giove, Saturno, Urano, Nettuno e Plutone saranno stabili nei rispettivi segni ospitanti per tutto il mese di ottobre.

Oroscopo del mese di ottobre 2021, da Ariete a Vergine

Ariete - Partenza di mese di ottobre 2021 ottima, densa di opportunità. L’umore potrebbe essere alto, la fiducia nel futuro potrebbe prendere il posto dello scoraggiamento e delle tensioni che vi hanno avvelenato l’esistenza.

Insomma, ottime, buone, grandi opportunità che potrebbero riguardare uno o più settori della vostra vita. In famiglia le cose potrebbero migliorare. Voi stessi vi sentirete molto meglio, torneranno fiducia ed entusiasmo, oltre ad allegria e vita sociale. In amore, ottimi i rapporti di coppia e nuovi incontri per i single. Per soddisfare le vostre esigenze di realizzazione non mancheranno le buone opportunità.

Per raggiungere gli obiettivi che vi siete posti, siate rapidi nel cogliere gli spunti che vi verranno offerti da più direzioni. Per chiudere, sarà un mese tra i migliori di sempre!

Toro - Mese al top, ottimo in amore e nel lavoro. Puntando sulla simpatia azzardate una serie di proposte: verranno accolte con entusiasmo. Una bella iniezione di fiducia in voi stessi e nelle vostre possibilità avrà come effetto immediato un netto recupero della forma fisica. Attenzione però all’umore, che non vi deve impedire di mettervi ai fornelli con la consueta abilità e pazienza. Con serenità e capacità di comprensione delle esigenze altrui, prendete pure decisioni importanti, volte a consolidare la vostra vita professionale o di coppia.

Il notevole equilibrio psicofisico e un’intima serenità vi portano uno stato di benessere che raramente ricordate di aver provato. Venere a molti del segno garantisce tutto il suo appoggio.

Gemelli - Tensioni in amore a causa dei transiti di sole Venere Mercurio concentrati nel segno opposto della Bilancia. Le storie di recente formazione potrebbero affrontare un periodo di difficoltà. Chi tradisce o vive nell'ombra un rapporto segreto deve stare con gli occhi bene aperti, e anche così rischierà comunque di essere smascherato e di veder cadere in un attimo il castello di carte chi si era costruito con l'inganno. A qualcuno sarà rimproverata l'assenza dalla famiglia per un'eccessiva dedizione al lavoro, cercate di capire le ragioni del partner e di rassicurarlo sulla solidità del vostro amore, anche se effettivamente la vita professionale vi impedisce di dedicargli tutto il tempo che vorreste.

Cancro - Sono tempi di trasformazione, è il momento di cambiare, non bisogna aver paura del nuovo. Per molte imprese gli incarichi e le commesse degli ultimi tempi sono ormai agli sgoccioli. Non è il caso di perdere la testa per un contratto non rinnovato, per quanto importante possa essere, significa solo che è arrivata l'ora di agire, di andare alla ricerca di nuovi spazi, nuovi mercati, nuovi orizzonti commerciali. Molto meglio vanno le cose in amore, grazie al buon transito di Venere, pianeta governatore del Toro. Dovrete però cercare di non trasferire nella coppia le ansie e i dubbi di lavoro, potrebbero nascerne interminabili discussioni in famiglia, destinate a rivelarsi completamente inutili dato che in realtà la fonte del malessere risiede altrove.

Vergine - Riuscirete a destreggiarvi meglio nelle varie circostanze se, anziché abbandonarvi alle suggestioni, saprete tenere i piedi ben piantati a terra. Al lavoro, cercate di trovare una linea di compromesso per non turbare l’equilibrio raggiunto. Con l’arrivo del mese di ottobre sarete indirizzati ad eliminare dalla vostra vita tutto ciò che non vi serve più. È preferibile viaggiare leggeri in modo da avere più facilità nei movimenti e per poter meglio afferrare il così tanto nuovo in arrivo. Tuttavia, la relazione d’amore deve essere continuamente stimolata, quindi, il partner deve sapere che dovrà tenerlo sempre impegnato e interessato. Ad ogni modo si prevede un’atmosfera piacevole in famiglia, grazie anche al sostegno e alle benedizione degli astri.

Un’altra lieta notizia è che in questo momento ci potrebbe essere l’aggiunta di un nuovo membro nella famiglia. Attenzione per i single, dato che potreste innamorarvi follemente!

Previsioni zodiacali del mese di ottobre 2021, da Bilancia a Pesci

Bilancia - Si preannuncia un meraviglioso ottobre 2021. Un sacco di sorprese tra cui alcune davvero piacevoli vi stanno aspettando nei prossimi giorni. Saturno è in transito nell’area più lontana dal vostro segno e per voi le cose non potranno che andare di bene in meglio. Lontano dagli effetti nefasti del pianeta fatale, la quotidianità diventa più agevole e rilassante in molti aspetti della vostra vita. L’oroscopo del mese vi mette a conoscenza che in questo momento il vostro potenziale è nella sua migliore fioritura.

Per natura voi siete una persona laboriosa e diligente, oltre al fatto di avere un carattere stabile, una mente logica e un temperamento paziente. L’unica cosa a cui dovrete stare attenti è tenere sotto controllo il vostro temperamento. Evitate qualsiasi battibecco se volete mantenere la pace sul lavoro. Uno scontro verbale con un collega potrebbe ostacolare la vostra crescita professionale.

Scorpione - Il mese di ottobre 2021 inizia bene offrendovi un pieno di energia e dinamismo così potenti che se vi guardate allo specchio vi chiedete chi è la persona nell’immagine riflessa. Per il segno sono in arrivo un sacco di opportunità in tutti i settori. Sarete pieni di idee nuove e originali che cercheranno di prendere forma in questo periodo.

I vostri obiettivi ora sono più a portata di mano. Lasciate che i vostri sogni prendano le ali e volino verso nuovi orizzonti. Il palcoscenico è vostro. È il momento di uscire e incontrare nuove persone che porteranno nuove realtà nella vostra vita. Riguardo l’amore, questo è un momento che promette di essere incoraggiante in materia di relazioni sentimentali, ma dovrete cercare di superare le inibizioni e avvicinarvi di più al vostro partner.

Sagittario - L’inizio del mese di ottobre fa ben sperare per i Sagittario che hanno un’attività avviata e per i professionisti. Questo è dovuto all’influenza benefica di Giove il quale fornisce un ambiente favorevole al progresso. Per coloro che hanno un’azienda in proprio c’è la possibilità che arrivino alcuni progetti molto redditizi.

Voi del segno siete noti per il modo esuberante e il forte desiderio di far accadere le cose. Riguardo l’amore, se volete costruire un rapporto che abbia lunga durata, è possibile. Il periodo migliore nel caso siete intenzionati ad iniziare una nuova relazione è la parte più centrale del mese. Non meravigliatevi se vi arrivasse una proposta da parte di qualcuno che fino ad ora vi ha ammirato di nascosto e solo adesso si fa avanti. Occorre solo stare attenti al fato: in questo periodo potrebbe disilludervi, o causare distrazioni.

Capricorno - Nuove sfide si presenteranno davanti ai vostri occhi non appena inizia questo nuovo mese, per cui, sarebbe opportuno afferrare le opportunità in arrivo senza indugiare oltre.

Il vostro intuito vi mostrerà il modo migliore per sfruttare appieno questa nuova fase. Seguiterete ad essere al centro dell’attenzione, poiché i vostri successi avverranno di fronte allo sguardo di tutti, mentre i meritati riconoscimenti non tarderanno ad arrivare. Per voi nativi questo potrebbe rivelarsi anche un periodo in cui vi troverete a dovervi confrontare con la vostra scarsa pazienza. Riguardo all’amore, l’aspetto della vita sentimentale può migliorare soltanto se vi allontanate dai sentimenti di rabbia e di tormento in cui vi hanno lasciato le vostre esperienze passate. Questa cammino richiederà una maggiore tolleranza verso gli errori del partner. In generale, l’amore continuerà a fluire per consolidare il rapporto.

Acquario - Accertatevi di avere un piano per poter realizzare quelle che sono le vostre aspettative senza danneggiare gli altri. Molti transiti si muovono da angolazioni favorevoli ed offrono buone occasioni. Vedrete espandersi gli orizzonti davanti a voi; proverete un senso di gioia e sarete incoraggiati a lanciarvi in nuove avventure. Cose fantastiche possono accadervi improvvisamente oppure, viceversa, è il vostro comportamento che sorprenderà gli altri. Riguardo all’amore potreste iniziare il mese con alcune tensioni, dopo di ché, se avete già un partner, vi renderete conto dei piaceri che può offrire la vita a due. Per quanto riguarda l’attività e la carriera, sono in arrivo un sacco di opportunità principalmente riguardanti i lavori associati all’arte. In questo campo sarà un periodo eccezionale di ispirazione creativa.

Pesci - Per il segno, l'oroscopo del mese di ottobre 2021 promette di essere veloce e favorevole. Tutti i settori della vostra vita verranno posti sotto il segno del dinamismo e della velocità. Dovrete però sincronizzare bene tutto ciò che avete in mente di fare, dato che non avrete nemmeno il tempo di respirare. In questo periodo è più redditizio rivolgersi verso nuovi obiettivi e nuovi progetti. In questo modo riuscirete a sfruttare la piena portata della vostra creatività. Il lato del cuore sarà abbastanza animato, infatti, sarete spinti a rivedere il vostro rapporto. Ma non vi dovrete preoccupare, perché non ci sarà nessuna rottura o separazione, ma piuttosto il desiderio di sapere dove si sta andando. Riguardo il lavoro, sarà un buon mese, ricco di opportunità e di innovazioni. Il periodo porta la stabilità ed energia positiva sufficiente che vi permetterà di avere più fiducia in voi stessi. Avrete dalla vostra creatività e ispirazione, che vi consentiranno di avere idee da concretizzare.