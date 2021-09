Le previsioni dell'oroscopo dell’1 ottobre vedono i Cancro in prima posizione. I Pesci sono ultimi, ma presto si rifaranno. Per quanto riguarda gli Acquario, invece, novità in arrivo e non solo per loro.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: giornata fitta di impegni e di appuntamenti. Cercate di mantenere la calma e di non provare a fare tutto insieme. Datevi un ordine di priorità e agite in modo razionale.

11° Vergine: l'Oroscopo del giorno 1^ ottobre 2021 denota una giornata davvero frenetica. Dovrete mettere a posto alcune questioni in sospeso.

Cercate di finire tutto entro oggi in modo da lasciarvi il fine settimana libero.

10° Bilancia: oggi siete un po' stanchi. Cercate di non prendere delle decisioni affrettate in quanto in questo periodo siete vulnerabili e potreste agire troppo di pancia e poco con razionalità.

9° Scorpione: giornata di alti e bassi dal punto di vista delle emozioni. La mattinata potrebbe partire un po' a rilento, mentre il pomeriggio segnerà una netta ripresa. Cercate di essere propositivi e partecipativi sul lavoro.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: siete sul treno delle emozioni. Cercate di prestare attenzione a quando convenga scendere. In amore siete piuttosto agitati, cercate di darvi una calmata o rischierete di complicare inutilmente dei rapporti.

7° Gemelli: l'oroscopo del 1^ ottobre denota una giornata intrigante dal punto di vista delle emozioni. Cercate di essere parsimoniosi, in quanto presto potreste trovarvi a dover affrontare delle spese importanti.

6° Capricorno: se state pensando al futuro, adesso è il momento di piantare le basi. In campo professionale ci sono degli interessanti risvolti, ma dovete tenere gli occhi ben aperti e non mostrarvi distratti.

5° Leone: la calma è la virtù dei forti, a volte. In altri casi, invece, è opportuno essere sbrigativi e cogliere le persone di petto. Non fatevi passare la mosca sotto al naso. Questo è un momento di riscatto, quindi, siate attivi.

I segni fortunati dell’1 ottobre

4° in classifica Acquario: giornata molto produttiva sul fronte professionale.

In questo periodo sono favorite le promozioni e le novità. In amore dovete essere un po' più attenti e meno irruenti.

3° Ariete: buon momento per i single. In questo periodo sono favoriti i nuovi incontri, pertanto, tenete gli occhi ben aperti e non lasciatevi sfuggire situazioni interessanti. Sul lavoro siate audaci, ma allo stesso tempo non rischiate troppo.

2° Toro: l'oroscopo del giorno 1^ ottobre denota un nuovo inizio. Questo è il momento di mettersi in gioco, quindi, guardate avanti e non lasciatevi consigliare da nessuno. Dal punto di vista professionale sono in arrivo novità.

1° Cancro: in amore state vivendo un momento molto positivo. La vostra testa e fra le nuvole, pertanto, i piedi sono un po' lontani dalla terra. Cercate di non essere troppo distratti sul lavoro.