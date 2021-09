L'oroscopo della giornata di domenica 12 settembre prevede un Toro particolarmente contraddittorio in amore a causa di Venere e della Luna negativi, che potrebbero creare qualche problema di coppia, mentre Cancro sarà in cerca della persona giusta da corteggiare. Leone dovrà cercare di preservare il proprio rapporto, mentre Mercurio in trigono per Gemelli porterà qualche soddisfazione al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 12 settembre 2021.

Previsioni oroscopo domenica 12 settembre 2021 segno per segno

Ariete: previsioni astrali tutto sommato discrete grazie a un cielo ora più sereno.

In amore l'agitazione dei giorni precedenti piano piano svanisce, e ora potrete permettervi di portare avanti serenamente il vostro rapporto. Se siete single sarà più facile avvicinare nuove persone grazie al vostro atteggiamento più aperto. In ambito lavorativo siate in grado di rispettare le scadenze, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale che diventa difficile da gestire a causa di questa Venere e della Luna opposti. Il vostro atteggiamento così contraddittorio potrebbe farvi commettere qualche errore con il partner. Se siete single il vostro senso di libertà si farà sentire, ma attenzione a non far sì che questa voglia possa ostacolare qualcuno. In ambito lavorativo Marte in trigono porta buone energie, che saprete ripartire bene per svolgere le vostre mansioni.

Voto - 6️⃣

Gemelli: oroscopo di domenica davvero sereno per voi nativi del segno. In ambito sentimentale il vostro rapporto è stabile, e con il tempo ci saranno tante piacevoli novità da vivere insieme. I cuori solitari dalle loro amicizie potrebbero ricavare tanto, basta solo saperle curare di più. Nel lavoro abili come siete grazie anche a Mercurio in trigono, uscire fuori dagli schemi potrebbe permettervi di fare di più.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Voto - 8️⃣

Cancro: cuori solitari che avranno maggior voglia di rendere la loro vita sentimentale più vivace e dinamica secondo l'oroscopo della giornata di domenica 12 settembre. Con queste premesse, potreste riuscire a trovare la persona giusta da corteggiare. Se invece siete già impegnati darete le giuste attenzioni al partner, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Per quanto riguarda il lavoro si aprono nuove strade per i vostri progetti, che dovrete saper sfruttare. Voto - 8️⃣

Leone: configurazione astrale che non convince molto dal punto di vista sentimentale. Secondo l'oroscopo, con la Luna e Venere in quadratura, preservare il vostro rapporto e evitare di causare litigi sarà l'unica cosa che potete fare. Per quanto riguarda i single non abbattetevi se avete preso un due di picche. In ambito lavorativo sarete piuttosto indaffarati, ma i progressi ottenuti finora potrebbero non essere così entusiasmanti. Voto - 6️⃣

Vergine: un cielo che porta tante gratificazioni in ambito amoroso per voi nativi del segno. Tra voi e il partner non mancherà una gran complicità, merito di Venere e della Luna in sestile.

Per quanto riguarda i single sappiate che i colpi di fulmine esistono, e forse potreste averne preso uno. Nel lavoro attenti all'agitazione, perchè potreste commettere qualche errore con i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Bilancia: oroscopo del 12 settembre a voi favorevole, anche senza più Venere nel segno. In amore infatti il periodo sarà più che valido per lasciarsi andare a atti di romanticismo con il partner, o se siete single, dedicare poesie struggenti alla persona dei vostri sogni. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio è nel segno, mentre Giove e Saturno in trigono portano risorse a sufficienza da dedicare nei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Scorpione: con la Luna e Venere nel segno, nel corso di questa domenica sarete in vena di romanticherie, single oppure no.

In ogni caso, la persona che più amate al mondo sarà felice di avervi al vostro fianco. Per quanto riguarda il settore professionale il vostro obiettivo è il successo, ma con questo cielo, al momento poco favorevole a riguardo, meglio scalare questa vetta a un passo alla volta. Voto - 7️⃣

Sagittario: oroscopo di domenica positivo per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale avrete un umore davvero buono e allegro, in grado di coinvolgere il partner e regalarvi splendidi momenti insieme. Se siete single preparatevi a dei risvolti interessanti nella vostra vita sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro ci metterete anima e corpo nei vostri progetti, sfruttando quanto di buono avranno da offrirvi Giove, Mercurio e Saturno.

Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata nel complesso buona secondo l'oroscopo. In ambito amoroso se siete single qualcuno potrebbe rimanere davvero impressionato da voi, dunque non vi resta che provare a rompere il ghiaccio. Se avete una relazione fissa quando c'è il dialogo tra voi e il partner, allora non avrete nulla temere. Per quanto riguarda il lavoro non sarà una giornata di grandi novità, ma nel complesso ve la caverete bene. Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni astrali discrete dal punto di vista sentimentale. Questo cielo al momento vi rema contro, per cui meglio non pretendere troppo dal vostro rapporto. Se siete single e siete davvero innamorati, dovrete trovare metodi e scuse veramente valide per ottenere un appuntamento.

In ambito lavorativo darete il meglio di voi grazie ad un ottimo Giove in congiunzione, che vi porterà dritti verso il successo che meritate. Voto - 7️⃣

Pesci: relazione di coppia che sarà un tripudio di eros e romanticismo secondo l'oroscopo. Con Venere e Luna in trigono dal segno dello Scorpione, aspettatevi momenti davvero pieni di passione, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single godetevi tutte le emozioni belle che arriveranno nel corso della giornata. In ambito lavorativo il vostro obiettivo è il successo, e lentamente vi state avvicinando. Voto - 8️⃣