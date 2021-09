L'oroscopo della giornata di mercoledì 8 settembre prevede un Ariete ancora indeciso e poco convinto dei propri sentimenti, colpa in particolare della Luna opposta, mentre Bilancia raggiungerà il culmine dal punto di vista amoroso. Marte in trigono per il Toro convince i nativi del segno a non mollare nel lavoro, mentre Pesci riuscirà ad attirare numerosi sguardi. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 8 settembre.

Previsioni oroscopo mercoledì 8 settembre 2021 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale ancora tra alti e bassi per voi, ma questo brutto momento sta per passare.

Per il momento però, dovrete fare i conti con la Luna e Venere entrambi in opposizione che continuano a confondervi le idee con il partner. Se siete single dovrete essere disposti ad ammettere le vostre responsabilità quando necessario. Per quanto riguarda il lavoro ci sarà un buon recupero, e la posizione favorevole di Giove e Saturno saranno di grande aiuto. Voto - 6️⃣

Toro: oroscopo di mercoledì che vi vedrà piuttosto socievoli dal punto di vista sentimentale. Il partner sarà il vostro migliore amico, e l'intesa che si crea tra di voi sarà estremamente romantica. I cuori solitari avranno voglia di provare qualcosa di buono. In ambito lavorativo Marte e Urano in posizione favorevole vi aiuteranno a non arrendervi e continuare a dare il meglio di voi, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali più che positive per voi nativi del segno, merito di Venere e della Luna in trigono dal segno della Bilancia. Dal punto di vista sentimentale godrete di un forte fascino, e dal vostro rapporto potreste riuscire a ottenere tanto. I single saranno un perfetto mix tra romanticismo e maturità.

Molto bene anche nel lavoro, dove i vostri progetti procedono spediti verso la direzione giusta. Voto - 9️⃣

Cancro: configurazione astrale che peggiora ulteriormente secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 8 settembre, colpa della Luna che si sposterà in quadratura dal segno della Bilancia. In amore sarà un'altra giornata complicata da affrontare, per cui attenzione al vostro atteggiamento, e soprattutto non siate impulsivi.

Per quanto riguarda i single il vostro modo di essere ironici potrebbe non piacere a tutti. Nel lavoro non entrate in panico al primo ostacolo, perché così difficilmente risolverete la situazione. Voto - 5️⃣

Leone: avete imparato la lezione, e con questo cielo sereno avrete abbastanza lucidità per prendere le giuste decisioni sul posto di lavoro, in particolare i nati nella prima decade. Per quanto riguarda i sentimenti ci sarà ancora serenità tra voi e il partner, ma dovrete fare in modo che questa duri anche quando le cose non vanno per il meglio. I single sono ancora in tempo per provare a trovare la persona giusta. Voto - 8️⃣

Vergine: oroscopo di mercoledì che vi darà modo ancora una volta di dimostrare al meglio il vostro amore per il partner.

Potrete permettervi qualche svago con la vostra anima gemella, e sarà davvero bello per voi trascorrere del tempo insieme. Per i single l'amore non sarà bello se non c'è movimento. Per quanto riguarda il lavoro avrete il coraggio di proporre idee davvero interessanti, grazie anche alla vostra tenacia. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale impeccabile anche nel corso di questo mercoledì secondo l'oroscopo, grazie alla Luna e Venere nel segno. Questo cielo però è arrivato al culmine, il che significa che le cose potrebbero cambiare, e voi dovrete essere pronti. Se siete single vi sentirete comunque pronti a fare nuove conoscenze. Il lavoro quotidiano si rivela piacevole da svolgere, soprattutto quando state svolgendo mansioni di vostro interesse e gradimento.

Voto - 9️⃣

Scorpione: periodo che diventa sempre più stabile e convincente dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 8 settembre. In attesa che Venere entri nel vostro cielo, tra voi e il partner ci sarà una discreta stabilità, ma i progetti che avete in mente da fare insieme sono vari e validi. Se siete single troverete sempre un motivo per essere felici. Per quanto riguarda il lavoro, considerato che questo cielo non è così favorevole, non è il caso di affermare la vostra supremazia. Piuttosto, cercate di proporre progetti ben impostati e interessanti. Voto - 7️⃣

Sagittario: configurazione astrale che rimane ancora favorevole per voi nativi del segno, rimanendo dunque un certo equilibrio nella vostra vita.

Secondo l'oroscopo però, qualcosa sta per cambiare, soprattutto in amore, per cui potrebbe essere necessario maggior impegno affinché le cose continuino ad andare come sperate tra voi e il partner. Per quanto riguarda i single con il giusto atteggiamento sarete in grado di fare colpo. In ambito professionale i vostri progetti potrebbero essere un po’ dispendiosi, per cui attenzione alle spese. Voto - 8️⃣

Capricorno: oroscopo di mercoledì che vi vedrà ancora svariate incertezze dal punto di vista sentimentale, considerato che la Luna e Venere sono contro di voi. Che siate single oppure no, cercate di non fare promesse che non potete mantenere nei confronti della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro la giornata sarà alquanto produttiva, e sarete in grado di ottenere discreti risultati dai vostri progetti.

Voto - 6️⃣

Acquario: un cielo davvero ottimo per voi secondo l'oroscopo. In amore Venere e Luna portano una forte dose di romanticismo tra voi e il partner, mentre Mercurio porta idee romantiche e progetti da fare insieme. Se siete single ci sarà più di un’occasione per mostrare la vostra gioia. Sul posto di lavoro risolverete ogni imprevisto con una velocità impressionante, e i risultati saranno grandiosi. Voto - 9️⃣

Pesci: sfera sentimentale carica di emozioni per voi nativi del segno. Voi cuori solitari attirerete sguardi davvero intriganti con il vostro magnetismo, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se avete una relazione stabile vivrete momenti d'oro insieme al partner, e il bello deve ancora venire. Per quanto riguarda il lavoro un po’ di fortuna potrebbe esservi di grande aiuto per i vostri progetti. Voto - 8️⃣