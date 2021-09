Per la settimana fra il 13 e il 19 settembre 2021, l’Oroscopo prevede un cambio di rotta per il segno della Bilancia. In questa costellazione infatti entrerà il pianeta Marte e porterà tante energie anche ai nati sotto gli altri segni di aria come Gemelli e Acquario.

Il pianeta Mercurio invece sarà a completa disposizione dei segni di fuoco, il Sagittario in particolare.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni della settimana.

L’oroscopo settimanale: Scorpione fortunato

1° Gemelli: finalmente arriverete ad essere più vivaci e frizzanti, probabilmente molto più inclini a fare amicizie sempre nuove e a dare alla vostra relazione di stampo amoroso un vero e proprio slancio che potrà cambiare in meglio alcune questioni che in precedenza avete lasciato in sospeso.

Secondo l’oroscopo, ci potrebbero essere delle novità favorevoli.

2° Bilancia: gli affari potrebbero rendervi più sereni dal punto di vista economico e darvi qualche idea interessante per il lavoro. Secondo l’oroscopo ci saranno novità significative che potrebbe farvi fare un salto molto importante nella vostra carriera. In amore sboccerà una intesa che renderà possibile anche un coinvolgimento passionale.

3° Scorpione: la fortuna di questa settimana, regalata da Venere, riguarderà principalmente il lavoro e il denaro. Si riuscirà a trovare lavoro o ad avanzare nella carriera in modo più semplice. Questa ventata positiva sarà ottimale se avete intenzione di rinnovare il vostro look, ma anche di trovare una complicità in amore che ultimamente vi è mancata, insieme al dialogo.

4° Pesci: sicuramente qualche vecchio rancore verrà spazzato via in virtù di una atteggiamento più conciliante nel privato e volitivo sul lavoro. Avrete una maggiore libertà di azione all’interno dell’ambiente professionale, anche se avrete molto sonno in accumulo per cui dovrete prendere dei provvedimenti nel fine settimana.

Vergine attenta

5° Vergine: avrete a che fare con una settimana da dedicare alla vostra persona, alle vostre esigenze e ai vostri desideri, seppure senza eccedere con le spese. Evitate di prolungare ulteriormente la riuscita di un progetto, perché il tempo fortunato a vostra disposizione nel fine settimana potrebbe seriamente scarseggiare, secondo l’oroscopo.

6° Leone: sarete molto concentrati sul lavoro, tanto che collezionerete molti successi e svilupperete un senso di affinità con i colleghi. Avrete anche qualche guadagno che non farà che incrementare con l’incedere della settimana successiva. In amore però ci sarà qualche diatriba per la quale necessita un approfondimento per vederla finalmente risolta.

7° Acquario: per il momento non ci saranno molte soddisfazioni sul piano sentimentale, anzi, probabilmente dovrete faticare molto prima che si raggiunga una stabilità relativa, però avrete molti successi sul lavoro che probabilmente vi daranno anche una mole di lavoro in più. Ciò potrebbe portarvi un po’ di stress in aggiunta.

8° Toro: avrete ancora delle vicissitudini che vi renderanno abbastanza inquieti, ma l’affetto che vi circonda sarà molto forte per poter vincere anche il malumore più acuto.

Per il momento non ci saranno novità in amore a causa della poca influenza positiva di Venere, quindi anche qualche progetto a due potrebbe non andare in porto.

Sagittario discreto

9° Sagittario: anche se risulterete alquanto indisponenti, riuscirete a mantenere una buona impressione nell’arco della prima metà della settimana. Dalla seconda in poi invece la fortuna potrebbe darvi qualche proposta interessante sul lavoro e qualche riappacificazione a livello sentimentale. Secondo l’oroscopo la comunicazione migliorerà di giorno in giorno.

10° Ariete: purtroppo ci saranno situazioni che remeranno contro la vostra voglia di emergere nel mondo del lavoro, e probabilmente ci saranno anche tanti momenti in cui avvertirete del nervosismo nonostante dalla seconda metà della settimana qualcosa potrebbe andare per il verso giusto, secondo l’oroscopo.

11° Capricorno: per il momento ci saranno sempre delle situazioni di insuccesso, di incomprensione con il partner ma allo stesso tempo anche qualche piccola soddisfazione a livello personale. Avrete molto stress in accumulo che per questa settimana non riuscirete affatto a smaltire, nemmeno con il riposo.

12° Cancro: fondamentalmente vi sentirete molto giù di morale, e probabilmente non sarà una settimana particolarmente brillante sul lavoro, secondo l’oroscopo. Anzi, spesso e volentieri queste giornate potrebbero trascorrere senza nessuna novità a cambiare le carte in tavola o a rafforzare qualche interesse per gli hobby da parte vostra.