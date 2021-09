Prosegue il secondo weekend del mese di settembre per tutti i 12 segni zodiacali. Approfondiamo come andrà in particolare la giornata di sabato 11 settembre a livello sentimentale, professionale e salutare per i segni dell'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in questa giornata in campo amoroso sarà possibile chiarire alcune situazioni con il partner. Per quel che riguarda il lavoro, possibili cambiamenti in vista per i vostri progetti.

Toro: in campo sentimentale in questa giornata potrete fare delle scelte importanti, sarà il caso però prima di riflettere.

Nel lavoro negli ultimi tempi avete vissuto momenti di stress.

Gemelli: per il terzo segno zodiacale la giornata di sabato 11 settembre 2021 sarà caratterizzata da stanchezza, cercate di vivere dei momenti più rilassati in ambito professionale. Per l'amore non sottovalutate le vostre emozioni.

Cancro: con la Luna favorevole il weekend nasce positivamente, potrete vivere delle belle sensazioni. Nel lavoro è possibile che non siate d'accordo con i nostri collaboratori.

Leone: a livello lavorativo potrebbero esserci dei "nuovi inizi". Per quel che riguarda l'amore sarà meglio affrontare con serenità le questioni che potrebbero presentarsi.

Vergine: per il sesto segno zodiacale la giornata vedrà Venere dalla vostra parte, sfruttate le stelle.

Nel lavoro alcuni progetti importanti potranno proseguire.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: Luna favorevole per il segno, potete fare degli incontri importanti, fatevi avanti. Nel lavoro con Giove e Saturno favorevoli è un buon momento di ripresa.

Scorpione: in ambito sentimentale sarà possibile ritrovare l'equilibrio che da tempo cercate.

Per quel che riguarda il lavoro prima di fare delle mosse cercate di valutare al meglio quali possono essere le conseguenze. Vi sentite stanchi.

Sagittario: con la Luna nel segno in arrivo belle novità sentimentali, la giornata sarà buona. Nel lavoro potrete concludere alcune questioni iniziate negli ultimi mesi.

Capricorno: vi sentite tesi in questo periodo, ma a livello amoroso la situazione rimane interessante.

Nel lavoro potrete ottenere presto delle soddisfazioni per dei progetti ai quali tenete particolarmente.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale la giornata di sabato 11 settembre sarà caratterizzata da un'indecisione a livello amoroso. Per quel che riguarda il lato lavorativo potreste dover affrontare delle controversie in questo periodo.

Pesci: in amore è possibile che dobbiate affrontare delle discussioni con il partner, me le nuove conoscenze potrebbero essere interessanti. Nel lavoro possibili problematiche con i collaboratori. Si recupera nei prossimi giorni con la Luna nel segno.