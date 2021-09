Nuova giornata in arrivo per i 12 segni zodiacali. Approfondiamo quindi come le diverse posizioni dei pianeti modificheranno la situazione lavorativa, sentimentale e salutare dei segni dall'Ariete ai Pesci per la giornata di giovedì 9 settembre 2021.

La prima sestina zodiacale

Ariete: chi ha avuto discussioni negli ultimi tempi ora potrà vivere dei momenti di nervosismo a livello amoroso. Nel lavoro attenzione alle possibili tensioni, in particolare se desiderate ripartire con nuovi progetti.

Toro: con Luna in opposizione non è un buon momento a livello amoroso, potrebbero esserci delle problematiche da gestire.

Nel lavoro alcuni rapporti potrebbero rivelarsi particolarmente impegnativi.

Gemelli: per il terzo segno zodiacale la giornata di giovedì 9 settembre sarà caratterizzata da richieste lavorative. In amore possibili nuove opportunità, potrete fare delle scelte.

Cancro: non è un buon momento a livello sentimentale, vi sentite nervosi. Per quel che riguarda il lato lavorativo se ci sono delle situazioni che vi innervosiscono, cercate di allontanarvi.

Leone: vi sentite forti, ma in questa giornata alcune questioni sentimentali potrebbero farvi vivere dei momenti sottotono. Nel lavoro è importante che crediate nelle vostre potenzialità.

Vergine: per il sesto segno zodiacale la giornata sarà caratterizzata da momenti interessanti a livello sentimentale.

In campo professionale una vostra decisione potrebbe rivelarsi vincente.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: in amore - con la Luna nel segno - riuscirete ad essere più riflessivi e a capire in quale direzione andare. Per quel che riguarda il lato lavorativo siate più pazienti e riuscirete a trovare i risultati che da tempo cercate.

Scorpione: Venere e Luna nel segno, sarà una buona giornata per quel che riguarda il lato amoroso e quindi potrete recuperare. Nel lavoro rimangono Saturno e Giove dissonanti, ma nonostante le incertezze potreste essere messi di fronte a delle opportunità.

Sagittario: presto Venere sarà nel segno e potrete vivere un momento di ripresa e l'amore tornerà ad essere coinvolgente.

Nel lavoro sarà possibile ricevere delle gratifiche.

Capricorno: per il terzultimo segno zodiacale la giornata di giovedì 9 settembre sarà caratterizzata da un miglioramento in campo amoroso, evitate però chi vi fa innervosire. Nel lavoro cercate di controllare meglio la situazione economica.

Acquario: possibili complicazioni sentimentali, potrebbero esserci delle discussioni in famiglia. Nel lavoro è probabile che questa sia una giornata pesante.

Pesci: vi sentite stanchi in questo periodo, manca energia anche a livello lavorativo. In amore se ci sono delle questioni che volete affrontare, sarà meglio farlo al più presto.