Si avvicina un nuovo weekend per i segni zodiacali. Scopriamo in che modo ogni segno - dall'Ariete ai Pesci - potrà sfruttare la giornata di venerdì 10 settembre a livello lavorativo, sentimentale e salutare.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore sarà una giornata positiva, anche grazie a Venere che non è più contraria e quindi le nuove relazioni sono da vivere in serenità. Nel lavoro i progetti importanti potranno essere portati avanti con passione.

Toro: per i sentimenti giornata di calo anche a causa della Luna in opposizione. Attenzione ad eventuali discussioni.

Nel lavoro non è questa la giornata migliore per dedicarsi a qualcosa di nuovo.

Gemelli: a livello sentimentale periodo importante per programmare progetti futuri con la persona amata. Il prossimo weekend aiuterà. Nel lavoro avrete la possibilità di ottenere qualcosa in più.

Cancro: in amore in questa giornata Venere regalerà emozioni importanti, avete la possibilità di ottenere qualcosa in più. A livello lavorativo i progetti in arrivo sono favoriti.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore qualcosa potrebbe non andare, anche a causa di discussioni con la persona amata e non solo. Nel lavoro potrebbe arrivare una nuova proposta, non mancano però alcune tensioni da dover superare.

Vergine: a livello sentimentale Venere inizia un transito interessante, per questo motivo se avete dei dubbi in una relazione potreste anche dire basta. Nel lavoro se siete in attesa di una conferma le stelle in questo periodo sono dalla vostra parte.

Astrologia del giorno per i segni della seconda sestina

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore c'è un cielo importante, che permetterà di ottenere qualcosa in più.

Ci sarà quindi la possibilità di recuperare. Nel lavoro occorre fare attenzione a qualcuno che potrebbe essere contro di voi, valutate bene questo aspetto.

Scorpione: a livello sentimentale se siete alla ricerca di qualcosa di nuovo, il prossimo weekend aiuterà. È un momento importante. Nel lavoro c'è da valutare bene una proposta, i nuovi contratti sono comunque favoriti.

Sagittario: a livello sentimentale vi sentite più forti in questo momento. A livello lavorativo con le stellette sono dalla vostra parte avrete ora si la possibilità di agire ma meglio farlo con attenzione.

Capricorno: in amore diversi pianeti sono favorevoli, per questo motivo i rapporti sono da vivere al meglio. Rispetto alle scorse ore siete in recupero. Nel lavoro potrete fare delle scelte importanti in questo momento.

Acquario: per i sentimenti - con la Luna in opposizione - attenzione a qualche momento di agitazione. I rapporti saranno messi alla prova. Nel lavoro avrete la possibilità di fare delle richieste, ma attenzione ad eventuali discussioni non dettate solo da voi.

Pesci: in amore le coppie che hanno vissuto una crisi ora potranno superarla, sarà una giornata complessivamente interessante. Nel lavoro siete in recupero avete la possibilità di ottenere qualcosa di nuovo.