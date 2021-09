Nuovo appuntamento con l'oroscopo settimanale. Che cosa accadrà nei prossimi sette giorni? Quali novità ci sono relativamente all'amore, al lavoro e alla salute? Stando a quanto riportato dalle previsioni astrologiche relative alla settimana che va da lunedì 13 a domenica 19 settembre, i nativi della Bilancia devono prepararsi ad affrontare giornate decisamente brillanti, mentre per i nati sotto il segno dello Scorpione arrivano piccole soddisfazioni a livello lavorativo. Poche novità amorosa per il Sagittario, momenti fragili per i nativi dei Pesci.

Approfondiamo adesso l'astrologia per la settimana dal 13 al 19 settembre, con le predizioni zodiacali dedicate a tutti i segni zodiacali.

La settimana 13-19 settembre secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, se avete problemi di fiducia con il partner, questa settimana fate tesoro dei consigli altrui per recuperare quel rapporto di fiducia che avete perso. Gli amori appena sbocciati sono pronti a fare passi da gigante. Le anime sole in cerca d’amore dovrebbero darsi una svegliata ed essere più socievoli, simpatici e sinceri con le nuove conoscenze. In campo lavorativo, dovete procedere con la massima cautela. Le finanze sono una spina nel fianco e, quindi, è azzardato incorrere in spese onerose per dar vita a un progetto che potrebbe non concludersi bene.

È meglio aspettare tempi migliori. In salute, nessun segnale di miglioramento. Se avete iniziato delle cure in questo periodo e non avete trovate alcun beneficio, le stelle consigliano di avere tanta pazienza. Il vostro corpo deve riprendersi dai troppi sforzi sopportati.

Toro – In campo amoroso, qualcosa inizia a sbloccarsi, i sentimenti diventano sempre più solidi, il coraggio di affrontare nuove sfide non mancherà.

Le coppie quasi alla deriva hanno l’opportunità di giocare l’ultima carta, magari questa volta riuscirete a ripristinare la complicità perduta. L’autunno promette di essere una stagione di riflessione, molti saranno pronti a ripartire. Per i single del segno ci sarà un incontro da colpo di fulmine, soprattutto nel fine settimana.

Periodo di ripartenza per coloro che hanno un lavoro, sia dipendente che indipendente. Chi nei mesi estivi ha lavorato come un forsennato, in questa settimana può tirare un respiro di sollievo. Tutti i vostri sforzi saranno finalmente premiati. Per i più audaci c’è anche la possibilità di cambiare lavoro o di ripartire da zero. Per la salute questo è un periodo davvero ottimo. Se dovete ritrovare la forma fisica, questo è un buon momento per programmare la vostra routine, ricordate: più cibi sani ed equilibrati e più attività fisica.

Gemelli – In amore, nella seconda parte della settimana la tranquillità che siete riusciti a costruire col partner potrebbe essere messa a repentaglio da qualche discussione familiare.

Le coppie che nel mese precedente hanno avuto grossi problemi potrebbero peggiorare la situazione in questa settimana. Dovete avere tanta pazienza e danzare sotto la pioggia per vedere poi l’arcobaleno. I cuori solitari del segno avranno la loro fetta di fortuna, anche se potrebbero esserci piccoli problemi relazionali che tolgono la voglia di fare conquiste. In campo lavorativo, siete molto richiesti. Tutti vi cercano per consigli, dritte, incoraggiamenti. Insomma, siete il loro punto di riferimento. Se avete incrementato la produzione, oppure ottenuto una promozione, questo è il periodo in cui raccoglierete i frutti delle vostre fatiche. Dovete, però, fare molta attenzione alla vostra salute.

I primi malanni stagionali potrebbero colpire proprio voi, che siete più superficiali e credete di essere intoccabili.

Cancro – Grandi novità in amore. Chi ha appena interrotto un rapporto di coppia, chi ha iniziato una nuova relazione, chi ha in mente un progetto importante da fare con il partner potrà contare su stelle buone. Le coppie che stanno insieme da parecchi anni hanno l’occasione di pensare al futuro, in modo serio e senza preoccupazioni. Anche i cuori solitari avranno tante opportunità di fare nuove amicizie e innamorarsi sul serio. Anche in campo lavorativo potrebbero esserci delle novità. Dovete credere di più nelle vostre capacità ed essere pronti a fare sacrifici. Nessuno regala niente per niente.

Avete bisogno di più tempo per riprendervi da alcuni acciacchi, ma se continuate cure e terapie non dovreste avere nessun problema. Circondatevi di persone positive e allontanate coloro che pensano sempre al peggio.

Previsioni zodiacali fino al 19 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – In amore il vostro è un segno che ama il rischio e le sfide, quindi non si può dire che questa sia una settimana deludente. Avrete voglia di agire in un modo, per poi ritrovarvi il secondo dopo a voler cambiare percorso. Tutto questo, però, potrebbe causare qualche frattura nei rapporti di coppia. Le coppie ben consolidate sono impegnate a prendere un’importante decisione. Un figlio potrebbe diventare un argomento rincorrente nei discorsi con la persona che amate.

I single del segno devono decidere tra due persone davvero interessanti, approfondire una conoscenza che potrebbe diventare qualcosa d’importante, oppure troncarla sul nascere. Periodo altalenante per il lavoro e la professione. Un progetto potrebbe non farvi conoscere il successo, ma potrebbe farvi pubblicità e avere una clientela di tutto rispetto. In salute, presto le cose miglioreranno, l'oroscopo consiglia di stringere di più i denti e fare del vostro meglio per sistemare certi intoppi. Per la salute inizia la fase di recupero. Mangiate sempre sano ed equilibrato, il vostro fisico vi ringrazierà.

Vergine – È una settimana interessante per l’amore. Ci sono delle ripartenze importanti e anche dei ritorni di fiamma.

Coloro che hanno perso le speranze di trovare qualcuno di serio e affidabile, in questi giorni dovranno ricredersi. In campo lavorativo, chi si trova in acque burrascose troverà il coraggio per dire ‘Basta’ e rifarsi una nuova vita. In campo lavorativo, si prospetta una settimana positiva. Il vostro punto debole è il reparto economico, continua a procurarvi ansia. Adesso avete la possibilità di aumentare le entrate arginando il sistema. Se di recente avete avuto qualche problema di salute questo periodo dovreste godere di ottima salute e forma fisica.

Bilancia – In campo amoroso per molti nativi della Bilancia si prospetta una settimana decisamente brillante. Le coppie, sia fresche che longeve, che hanno attraversato un periodo tra dubbi e perplessità adesso hanno la possibilità di ricucire il legame, o almeno di salvare il salvabile.

Chi deve prendere una decisione importante ai fini sentimentali, l’Oroscopo consiglia vivamente di riflettere con saggezza e di non farsi abbindolare dalle opinioni delle persone doppiogiochiste. I single devono sfruttare il proprio fascino, se vogliono fare colpo su qualcuno. In campo lavorativo, siete in perfetta forma, quindi sfruttate questa forza per cavarne qualcosa di positivo, qualcosa che faccia bene alla vostra carriera. Una questione che riguardava un acquisto o una vendita, in questa settimana, potrebbe finalmente risolversi. In salute, la forza non vi manca, tuttavia, la Luna potrebbe anche regalarvi giornate un po’ sottotono. Se non avete intenzione di ricorrere una cura, allora dovete osservare uno stile di vita sano ed equilibrato.

Scorpione – In amore siete molto istintivi e potreste buttarvi in una storia che non ha né capo e né coda. Le coppie follemente innamorate possono iniziare a pensare in grande, questa è la settimana giusta per pianificare progetti a lunga scadenza, che facciano bene alla vita di coppia. Le coppie che sono appena uscite da un periodo pieno di difficoltà e drammi, adesso devono cercare di passare più tempo insieme, per saldare il legame e ristabilire l’equilibrio. Alcuni single del segno potrebbero perdere la testa per una persona conosciuta sui social. Il lavoro inizia a darvi piccole soddisfazioni. Non buttate fuori dai vostri affari persone che vi sono state vicine soprattutto nei periodi difficili.

Concedete un’altra chance a qualcuno che in passato ha commesso un’imprudenza. In salute, molti di voi risentono del cambio di stagione e, quindi, qualche acciacco di troppo può minare l’umore. Prestate più attenzione all’alimentazione e tenete sotto controllo lo stress.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo dal 13 al 19 settembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore questa è una settimana di poche novità. Dal punto di vista sentimentale non va male, ma la prudenza non è mai abbastanza. Le coppie devono sfruttare questo periodo per dare vita a quei progetti pianificati nei mesi scorsi. Ricordate che i progetti vanno portati avanti con costanza. Chi è indeciso se portare avanti oppure no una storia, dovrebbe schiarirsi subito le idee.

I cuori solitari non devono disperarsi, presto troveranno l’anima gemella. In campo lavorativo, è il momento di rimboccarsi le maniche, il successo si ottiene dal vostro impegno costante e dalla vostra determinazione. I più giovani del segno potrebbero poggiare le basi per costruire qualcosa di duraturo. La salute sembra buona, potreste avere dei problemi dal punto di vista estetico. Se il giro vita vi sembra aumentato, correte ai ripari.

Capricorno – In campo amoroso, molti non possono certo dire di essere stati fortunati. Tra alti e bassi, però, siete ancora qui, più forti di prima. Alcune coppie che hanno passato un periodo di profonda crisi possono darsi un’altra chance, soprattutto coloro che hanno un matrimonio alle spalle e non possono far saltare in aria tutto per una sbandata. Coloro che sono soli da troppo tempo non devono mostrare diffidenza per le persone nuove, che magari vorrebbero solo avere la possibilità di approfondire la conoscenza. Per gli affari e per coloro che vogliono mettersi in giorno è un periodo buono. Se state cercando ancora un impiego ben retribuito potreste essere agevolati da un colpo di fortuna. Per gli altri, invece, c’è la possibilità di mettersi in proprio o di avviare un progetto individuale. In salute, forse la settimana non inizierà nel migliore dei modi ma sicuramente si concluderà con una grande ripresa a livello fisico.

Acquario – Sul fronte amore e sentimenti, questa potrebbe non essere una settimana scoppiettante, ma è normale attraversare un periodo di assestamento dopo le vacanze estive. Alcune coppie sono alle prese con dubbi e perplessità, altre, invece, sono convinte che il partner abbia la testa altrove, abbia ceduto a qualche trasgressione. Verificate sempre i dubbi, non partite mai in quarta senza prove. Alcuni single del segno sono convinti che la persona che piace ricambi i sentimenti, ma farebbero bene a non pressare la persona interessata. Settimana stabile per il lavoro, coloro che si sono dati da fare in estate hanno trovato il giusto impiego. Anche dal punto di vista economico vi siete stabilizzati, avete capito dov’è il caso di spendere o dove risparmiare. Per la salute è un periodo un po’ sottotono, piuttosto comprensibile dopo il rientro dalle vacanze. Il cambio di stagione potrebbe mettervi a dura prova.

Pesci – In amore, risalgono in superficie i sentimenti che avevate accantonato oppure tornano a tormentarvi vecchi amori mai dimenticati. Se state vivendo un momento di fragilità, non sarà facile fare finta di niente, soprattutto con gli ex che si ripresentano spesso nella vostra vita. Nelle coppie i problemi peseranno di meno, forse grazie a una grande complicità, alla comprensione di entrambi. I single non troveranno l’amore di una vita in questi mesi, ma avranno ottime possibilità nel 2022. In arrivo buone notizie per chi ha un’attività ed è stato messo a dura prova nei mesi estivi. Un affare potrebbe concludersi nel migliore dei modi nei primi giorni della settimana. Il weekend, invece, potrebbe essere un po’ pesante e portare qualche spesa in più. Chi ha delle scadenze da rispettare deve darsi da fare e non farsi distrarre dagli eventi esterni. In salute, procedete con massima cautela in questo periodo, poiché le tensioni accumulate negli ultimi mesi potrebbero venire fuori all’improvviso, determinato un calo fisico non indifferente.