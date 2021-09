Si conclude la settimana per i segni zodiacali. Scopriamo come andrà la giornata di domenica 12 settembre 2021 con le stelle e l'oroscopo dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: a livello sentimentale in questa giornata con la luna nel segno potrete vivere dei momenti promettenti con il partner e le persone che amate. Cercate però di non farvi prendere dall'ansia. Nel lavoro avete voglia di cambiare, ma sarà meglio agire con cautela.

Toro: per il secondo segno zodiacale questa giornata non sarà semplice da gestire. Per quel che riguarda il rapporto con il partner, cercate di mantenere un maggior equilibrio.

Nel lavoro potreste non sentirvi ricompensati al meglio.

Gemelli: per quel che riguarda l'aspetto sentimentale potreste vivere dei momenti di disagio in questa giornata, piccola battuta d'arresto rispetto alle giornate precedenti. Nel lavoro la situazione è invece interessante.

Cancro: con Venere nel segno potreste riuscire a superare alcune questioni che vi disturbano a livello sentimentale. Nel lavoro possibili polemiche potrebbero crearvi dei nervosismi in questa giornata.

Leone: domenica 12 settembre 2021 vi vedrà sottotono a livello sentimentale, potrete riprendervi nei prossimi giorni. Il lavoro sarà meglio che venga gestito con maggiore pazienza.

Vergine: con la Luna dissonante non sarà una giornata semplice da gestire in amore.

Anche a livello professionale sarà meglio stare tranquilli in questo momento.

Bilancia: nel lavoro ci sono molte situazioni da affrontare, provate non essere troppo precipitosi. Per quel che riguarda il campo sentimentale Venere non è più nel segno, alcune storie d'amore potrebbero dover affrontare delle problematiche rimaste in sospeso.

Provate a stare lontani dalle polemiche inutili.

Scorpione: Venere arriva nel segno, vi sentite più coraggiosi livello sentimentale e pronti a fare dei passi avanti. Nel lavoro è possibile che arrivino delle opportunità, valutate bene prima di gettarvi a capofitto in eventuali cambiamenti.

Sagittario: potrete vivere delle belle emozioni in questa giornata, sarà possibile anche trovare delle soluzioni in particolare per le coppie che negli ultimi tempi hanno vissuto dei momenti complessi.

Nel lavoro, chi ha fatto delle richieste negli ultimi giorni, potrà ricevere delle risposte.

Capricorno: non manca vitalità, è un buon momento per il campo amoroso. Nel lato lavorativo attenzione alle distrazioni.

Acquario: possibili incomprensioni professionali, in particolare se ci sono molti progetti da gestire. In amore l'importante è chiarire le situazioni in sospeso.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale con la Luna dissonante, la giornata non sarà facile da gestire in amore. Nel lavoro manca l'energia necessaria per affrontare alcune situazioni.