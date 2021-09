Le previsioni zodiacali di lunedì 13 settembre 2021 sono pronte a dare dritte e consigli in merito al probabile andamento dell'amore e del lavoro per i sei segni legati alla prima sestina. Curiosi di scoprire come andrà il primo giorno dell'attuale settimana? Certo che sì, altrimenti non sareste qui a leggere le nostre previsioni zodiacali quotidiane. A dare contorni misteriosi al periodo, l'ingresso della Luna in Sagittario avvenuto questa domenica, senz'altro già pronta a regalare nuove opportunità da investire nei rapporti affettivi o di amicizia a più di qualche segno.

L'Astrologia annuncia ottime opportunità da investire in campo sentimentale come anche nel lavoro al Leone, nel contesto valutato al "top del giorno". Invece, sempre secondo la Carta Astrologica di lunedì, ad avere massima positività nel frangente esaminato saranno gli amici nativi in Gemelli e Vergine, entrambi considerati in giornata da cinque stelle.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 13 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Leone

2° posto - ★★★★★: Gemelli, Vergine;

3° posto - ★★★★: Ariete, Toro;

4° posto - ★★★: Cancro.

Previsioni zodiacali del 13 settembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★.

L'oroscopo del 13 settembre al segno dell'Ariete predice un lunedì portatore di solo quattro stelline. L'eventuale voglia di fare sarà la vostra più grande forza. In amore avrete l'opportunità di condividere qualcosa di importante e le vostre emozioni acquisteranno ancora più intensità nel momento in cui saranno vissute in compagnia del proprio partner.

Nettuno vi incoraggia a sognare e a fare progetti a lungo termine; così, se non avrete paura di osare, il vostro sguardo andrà molto lontano, verso un futuro che possa finalmente assomigliare a quello che avete sempre sognato. Single, la giornata vi troverà molto interessati ai rapporti interpersonali: sarete dotati di un modo di fare intrigante, anche se non proprio spontaneo.

Se desiderate qualche novità nei sentimenti, cercate di mettervi in comunicazione con qualcuno che sappia apprezzare il dialogo con voi e godersi in pace eventuali momenti di libertà. Al lavoro il vostro impegno non verrà mai meno: rimarrete in prima linea senza un solo attimo di cedimento.

Toro: ★★★★. La giornata in analisi in questo contesto sarà abbastanza sostenibile e discretamente agevole per molti di voi del Toro. Giocate pure d'anticipo sugli eventi avendo la consapevolezza di uscirne quasi sempre vincenti. In campo sentimentale, tra le pareti domestiche c'è molto da fare ma c'è anche una buona collaborazione. Pertanto, si annuncia una giornata di grande vivacità, pervasa da una spensierata gioia di vivere, grazie alle stelle che sapranno bene come illuminare la vostra vita di coppia: tutto procederà secondo le aspettative e in serenità.

Non mancherà niente a questo lunedì, proiettando molti del segno nel vortice di una giornata dinamica, molto positiva. Molti vostri passi andranno verso la felicità e tenderanno la mano ai progetti più importanti. Single, esporsi è pericoloso, non farlo però certe volte può essere anche peggio. Avete la tendenza a non esporvi poiché avete paura del giudizio altrui, senza dare peso ai risultati che potreste ottenere: non negatevi mai delle opportunità, anche perché le nuove esperienze arricchiscono notevolmente la nostra personalità. Nel lavoro, vincerete le vostre titubanze e vi farete avanti per mostrare le vostre idee ed i vostri progetti.

Gemelli: ★★★★★. Si profila una buona giornata all'orizzonte.

Questa parte della settimana che sta per incominciare, quindi, contrariamente a quanto capita normalmente sarà molto facile per alcuni di voi. Pronti a lasciarvi andare a sogni o vivere nuove esperienze? Quasi sicuramente dovrete rivedere alcune prese di posizione o scelte consolidate, riadattandoli alle attuali esigenze, ma questo è fattibile. In amore, ogni dettaglio andrà al proprio posto e avrete la possibilità di prendere in mano la situazione. Così la vita sentimentale attraverserà una nuova fase, esplosiva, carica di brividi e di passione, dove insieme al partner sarete protagonisti di una giornata speciale. Single, ci tenete davvero molto alla considerazione dei vostri amici e delle persone che conoscete in generale e, in certi momenti, non potete farne a meno.

Dormite pure tra morbidi guanciali, perché dagli amici di sempre otterrete piena approvazione e appoggio. Nel lavoro, l'influsso lunare metterà in evidenza il settore delle risorse di tipo immediato, denaro in primis; se dovete fare delle spese approfittate del giorno favorevole agli acquisti.

Oroscopo e stelle di lunedì 13 settembre

Cancro: ★★★. Questa parte iniziale dell'attuale settimana, per la maggior parte di voi Cancro, si prevede abbastanza "sottotono". Purtroppo questo è quanto estratto dalle effemeridi quotidiane e bisogna che abbiate pazienza e siate calmi. Intanto, visto l'attuale cielo astrale si raccomanda di puntare solo su progetti mirati, avvalendovi dell’aiuto di persone fidate.

Per i sentimenti, potreste sentirvi meno coraggiosi e intraprendenti rispetto ai giorni passati. Forza, non lasciate che qualche momento di sconforto paralizzi alcune iniziative importanti, avviate nelle scorse settimane. Non dovrebbero esserci dubbi sull'amore della persona che vi sta accanto, dunque non createveli. Single, gestire i rapporti (con il nervosismo che non vi dà tregua) risulta essere una bella sfida. Se pensate di poter vivere calmi e sereni, non sarà così: alcuni pianeti saranno dissonanti al vostro segno. Tralasciate cose pubbliche, affari e contatti che non ritenete importanti; dedicatevi solo agli affetti, perché in questo lunedì alcune situazioni correranno il rischio di non andare a buon fine.

Non siete lucidi mentalmente e questo vi renderà inquieti e distratti; per questo sarà saggio evitare discorsi e dichiarazioni importanti. Nel lavoro, vi distinguerete per una lentezza assoluta, sarete meno spigliati del solito ma pian piano farete quel che dovete.

Leone: 'top del giorno'. Partirà davvero in modo splendido questo lunedì di avvio settimanale. A dominare in modo assolutamente positivo i settori legati ai sentimenti e agli affetti in generale, un quadro astrale quasi perfetto con in bella evidenza una splendida Luna in Sagittario favorevole ai segni di Fuoco. In amore, la vostra situazione astrale promette un'ottima intesa con la persona amata. Tanti bellissimi momenti da condividere con stelle disponibili a dare "una seconda chance" a chi ne avesse bisogno.

Ottima la possibilità di vivere il rapporto al meglio: regalatevi pure dei fuochi d'artificio, giusta ricompensa per un'intesa passionale al top. Il vostro atteggiamento, conciliante e comprensivo, darà opportunità alla sfera affettiva di riprendere ad essere la fonte primaria del vostro equilibrio interiore. Single, è arrivato il momento di mostrare al mondo intero chi siete veramente, con la sicurezza che deriva dalla consapevolezza dei punti di forza e di debolezza. Al lavoro nasceranno le circostanze giuste per un cambiamento di rilievo. Grazie ai favori lunari, noterete un rialzo nel prestigio e pure nelle finanze.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 13 settembre, lascia intendere che evolverà molto bene questa parte della settimana, vincente soprattutto nei rapporti sentimentali.

Urano e Plutone, in trigono al vostro Sole nel segno, porteranno una marea di buone notizie anche a voi della Vergine, come anche ottime novità in in amore. In campo sentimentale infatti, il particolare momento vi renderà simpatici, allegri e divertenti: potrete così coinvolgere anche le persone che avete vicino con il vostro buonumore. Troverete nel partner la compagnia ideale per stare lontani dai problemi che la vita ed il lavoro vi metteranno di fronte. In alcune situazioni vi sentirete baciati dalla fortuna, anche perché quasi sempre avrete al vostro fianco, oltre al partner storico, anche una persona sincera, affidabile e che (forse) vi ama in segreto... Single, le stelle di questo lunedì saranno molto propizie a chi volesse mettere in atto una profonda e costruttiva metamorfosi.

Non saranno pochi i nativi del segno che sentiranno l'esigenza di cambiare interiormente, di modificare quell'immagine di loro che hanno gli altri e che sentono o sanno non corrispondere a quello che sono realmente. Il vostro fascino così non passerà inosservato e avrete modo di approfondire qualche conoscenza interessante. Nel lavoro, sarete particolarmente laboriosi ed operativi, tanto da scatenare l'invidia dei colleghi.

