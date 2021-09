Prende il via l'ultima settimana del mese di settembre per tutti e 12 i segni zodiacali. Vediamo quali novità e cambiamenti porterà in amore e nel lavoro l'Oroscopo e le previsioni del 27 settembre 2021.

Ariete: in amore gli incontri di questa giornata saranno interessanti grazie anche alla Luna che aiuta. Nel lavoro, se siete alla ricerca di qualcosa di nuovo, meglio prima pensarci bene e successivamente agire.

Toro: per i sentimenti una scelta importante sarà da fare entro la fine del mese. Ci sono diverse novità al momento. Nel lavoro se siete in bilico tra due situazioni ora si potrà fare una scelta.

Gemelli: a livello sentimentale giornata interessante anche con la Luna nel segno. Nel lavoro meglio evitare le spese eccessive, agite solo per domande che vi interessano davvero.

Cancro: in amore con la Luna nel segno arriveranno dei momenti interessanti. Alcune tensioni però devono essere controllate. A livello lavorativo c'è uno stato di maggiore tensione che dovrà essere affrontata con prudenza.

Leone: per i sentimenti c'è la possibilità di risolvere un problema, ma attenzione a Venere contraria. Periodo comunque interessante. Nel lavoro meglio evitare diverse difficoltà a causa di una eccessiva stanchezza.

Vergine: a livello amoroso qualcosa potrebbe non andare come vorreste in questa giornata, fortunatamente si recupera presto.

Nel lavoro finalmente potrebbe arrivare una risposta alle domande che vi eravate posti.

Previsioni e l'oroscopo del 27 settembre 2021: la giornata

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore Luna favorevole che aiuta. Vi sentite più forti in questo momento. Nel lavoro, se c'è una scelta da fare agite adesso visto che diversi pianeti sono favorevoli.

Scorpione: per i sentimenti più ci si avvicina alla fine del mese più le cose andranno meglio, potreste anche chiudere le relazioni che non vi interessano più. A livello lavorativo una situazione al momento non va come vorreste: provate a risolvere.

Sagittario: a livello amoroso la Luna è in opposizione, per questo motivo meglio stare attenti.

Le coppie che stanno insieme da tempo dovrebbero provare una maggiore intesa. Nel lavoro giornata migliore per affrontare alcune difficoltà.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore potrebbe esserci un discorso da affrontare. Nel lavoro si recupera dal punto di vista economico.

Acquario: nei sentimenti c'è un problema da affrontare con qualcuno. I single del segno che sono alla ricerca di una nuova storia ora possono superare alcune difficoltà. Nel lavoro le scelte che avete fatto di recente non vi sono piaciute completamente, ma non per questo motivo subire la pazienza.

Pesci: in amore la Luna è in opposizione, per questo motivo meglio essere attenti. Nel lavoro occorre evitare alcune cose di troppo.