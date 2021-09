Le previsioni zodiacali di martedì 28 settembre 2021 sono pronte a dare inizio alla girandola di emozioni, dopo l'attesa che ha tenuto con il fiato sospeso tantissimi lettori appassionati d'Astrologia. Come sempre, anche oggi a dettar legge sono le effemeridi, in questo contesto applicate ai primi sei segni dello zodiaco, ossia quelli compresi dall'Ariete sino alla Vergine. Curiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati di domani? A tal proposito, diciamo subito che "a veleggiare" tra le onde della positività quotidiana saranno coloro nativi in Cancro (Top del giorno), valutati a massima positività grazie all'ingresso della Luna in Cancro.

A stare quasi al passo del preannunciato segno d'Acqua, il Toro (cinque stelle) con i Gemelli (cinque stelle), entrambi meritatamente posizionati nella zona alta della classifica quotidiana. Invece, parlando di giornata "no", l'Astrologia di martedì punta il dito in direzione della Vergine, preventivata con le due stelline relative ai frangenti da "ko".

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 28 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni - Scaletta provvisoria (E' possibile accedere alla classifica definitiva a fine articolo):

1° posto - Top del giorno: Cancro - Luna nel segno;

2° posto - ★★★★★: Toro, Gemelli;

3° posto - ★★★★: Ariete, Leone;

4° posto - ★★★: NESSUNO;

5° posto - ★★: Vergine.

Previsioni zodiacali del 28 settembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★.

L'oroscopo del 28 settembre al segno dell'Ariete preannuncia una giornata poco interessante. Diciamo che alla lunga il periodo potrebbe regalare qualche discreta soddisfazione. In amore, avrete modo di avere un chiarimento definitivo con il partner e trovare la soluzione per risolvere eventuali problemi. Largo alla fantasia, perché senz'altro la persona al vostro fianco apprezzerà qualsiasi vostra iniziativa, ovviamente se tesa a rompere la solita routine.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Una parola carina, un gesto inaspettato e farete sentire la persona amata davvero importante. Single, sempre pronti a sostenere chi ve lo dovesse chiedere, grazie al vostro istinto riuscirete ad ingraziarvi la fiducia di chi sapete. Sarete messi alla prova su questo: attenti però a non essere troppo ingenui nel sostenere cause che non sono come sembrano.

Insomma, prima di buttarsi a capofitto in una situazione, cercate di studiarne bene i dettagli. Al lavoro scovate soluzioni e opportunità per migliorare la vostra condizione e i vostri guadagni.

Toro: ★★★★★. Giornata preventivata vincente su molti fronti, ottimamente garantita dalle stelle del momento. A vincere sarà soprattutto una buona stabilità generale, se non per tutto il periodo certamente per gran parte di esso. In campo sentimentale, gli astri vi renderanno dinamici e allegri, pronti a godere dei tanti benefici che la giornata avrà da offrire. Non avrete difficoltà riuscendo a mettere in sicurezza anche quei problemi che vi trascinate dietro da tempo. Solo cercando di valorizzare di più il presente non ci saranno rimpianti per il passato.

Single, se avete troppo timore nell'affrontare una persona, magari nel parlare a cuore aperto, allora ripensate sull'opportunità di continuare a mantenerci un legame perché sarebbe troppa sofferenza per voi. Ogni tanto dovete prendere maggiore coraggio e creare occasioni nei rapporti con gli altri. Soprattutto fatevi forza verso coloro che hanno sempre dimostrato il loro affetto, perché non meritano di essere trascurati. Nel lavoro, potrebbero esserci novità e sorprese nella sfera professionale di molti di voi. Avrete successo, a patto che sappiate impegnarvi con zelo e spirito di sacrificio e che sappiate utilizzare al meglio la vostra fantasia.

Gemelli: ★★★★★. La giornata di martedì si annuncia favorevole su più fronti.

Pronti a gongolare come si deve? L'amore e la tenerezza degli affetti familiari vi renderanno socievoli, facendovi comunicare con spontaneità i vostri sentimenti. Se avete un rapporto da molto tempo, senz'altro potrete contare su un'intesa piena e felice, a cui si aggiunge una vita di coppia a tratti anche scatenata. La giornata si accenderà di passione e voglia di ravvivare i legami con proposte originali e stuzzicanti. Single, l'amore sarà al centro dei vostri interessi, capirete così ciò che vi rende felici e, seguendo i vostri sogni nel cassetto, riuscirete a vivere serenamente il periodo. La giornata sarà vivacissima e ricca di sorprese intriganti: per la serata si prevede un clima benefico, il che vi renderà particolarmente seducenti e disponibili a momenti di vera passionalità.

Nel lavoro, comincia a decollare un'attività che avete progettato già da qualche tempo. Il vostro lavoro, se ben svolto, comincia a dare frutti positivi portando grandi soddisfazioni. Con una piccola spinta verso l'alto crederete più in voi stessi e raggiungerete mete sconosciute grazie alla vostra bravura.

Oroscopo e stelle di martedì 28 settembre

Cancro: 'top del giorno'. Una giornata idilliaca si prevede all'orizzonte per tanti di voi: il motivo? Ebbene, l'ingresso della Luna in Cancro questo martedì darà senz'altro una grossa spinta alle questioni di cuore, soprattutto a quelle in difficoltà. Per i sentimenti, sarete in vena di coccole ed anche il partner non sarà da meno: si prospetta per tanti del segno una giornata davvero super.

Il vostro cuore andrà all'impazzata: sarà una giornata a tratti anche molto emozionante: il sorriso non abbandonerà mai il vostro viso e gli altri gioveranno della vostra bella personalità. Single, sarete raggiunti da una polvere di brillante positività che vi renderà scintillanti e seducenti, questo grazie ai potenti influssi lunari. Dateci sotto e sfruttate al meglio tutte le esperienze vissute ed i ricordi più emozionanti, perché l'atmosfera in cui aleggiano i sentimenti è veramente idilliaca. Nel lavoro invece, avrete una maggiore autonomia decisionale e questo vi darà una spinta maggiore a fare sempre meglio. Verranno messe in luce le vostre doti e (forse) riceverete delle proposte molto interessanti.

Leone: ★★★★. Evolverà abbastanza bene questa parte della settimana, con un martedì buono quel poco che basta per "tirare a campare". In amore, il cielo vi addolcirà rendendovi sensibili alle manifestazioni affettive. Avrete così voglia di coccole e la giornata vi aiuterà a comunicare in modo positivo con il partner. Potrete lasciare ampio spazio a tutti coloro che cercassero di entrare educatamente nella vostra vita privata. Osservando i comportamenti di quest'ultimi apprezzerete meglio il loro modo di fare o di porsi nei vostri confronti. Le coppie potrebbero fare un piccolo passo avanti iniziando un nuovo percorso insieme, magari un hobby o un nuovo progetto, a patto che sia condiviso e faccia ritrovare l'armonia ad entrambi.

Single, i rapporti di amicizia sono anche per voi fonte di soddisfazione: l'amicizia, come racconta qualcuno, è il più tiepido dei sentimenti. Voi conoscete l'importanza dei rapporti. infatti coltivate con piacere la selezionata cerchia di amici che avete (e fate bene, aggiungiamo noi!). Nel lavoro, la strada che avete preso risulterà essere quella giusta e i risultati sperati non tarderanno ad arrivare. Avrete un dialogo molto convincente e, in certe situazioni, anche un saper fare brillante e spiritoso. Favoriti nel commercio o nelle attività creative.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, martedì 28 settembre, predice l'arrivo di una giornata pregna di nostalgia o ripensamenti. Alcune situazioni inizialmente potrebbero anche andare "a fagiolo", però tenete conto comunque che avrete a che fare con un periodo difficile.

In campo sentimentale, ci sarà un'altalena di emozioni: alti e bassi con quest'ultimi a tenere banco, comunque niente di troppo negativo. In molti potrebbero manifestarsi alcune forme di chiusura o di asocialità, scarso desiderio di comunicare. Così in coppia in alcuni momenti sarà passione, in altri guerriglia aperta; il partner vi piace, vi conquista, vi attrae, ma vorreste maggior stabilità e coerenza. Single, in questi primi giorni della settimana l'influsso lunare suggerisce di fare il punto della situazione dell'andamento della vostra vita. Un po' d'introspezione non guasta. Non ci saranno grandi ostacoli da superare, strade tortuose da percorrere: vi verrà richiesta solo più attenzione e disponibilità verso le persone che vi vivono accanto ogni giorno.

Nel lavoro, inaspettate opportunità potrebbero spingervi a riconsiderare una scelta che avevate fatto troppo in fretta.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di martedì 28 settembre.