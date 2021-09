L'oroscopo di lunedì 27 settembre preannuncia una giornata ricca di sorprese e di novità. I segni zodiacali faranno del loro meglio per portare a termine le loro attività e per gestire le numerose emozioni. La configurazione astrale di domani avrà un forte peso sulla vita lavorativa, sentimentiale e sociale.

Il Toro e i Pesci inseguiranno i sogni con tutte le loro forze, mentre la Vergine preferirà rimanere con i piedi piantati per terra. Il Leone sarà certo di aver trovato la persona giusta e i Gemelli dovranno risolvere alcune questioni sentimentali.

Il Cancro e la Bilancia daranno un grande valore all'amicizia, al contrario dell'Acquario che preferirà restare solo.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 27 settembre.

Previsioni astrologiche di lunedì 27 settembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarà una giornata molto impegnativa dal punto di vista lavorativo. Avrete alcune mansioni arretrate da recuperare e i colleghi non saranno molto gentili nei vostri confronti. Sarà importante controllare le reazioni, in modo da non passare dalla parte del torto. Il supporto del partner, nel giro di poco tempo, riuscirà a restituirvi il sorriso.

Toro: non sarete disposti ad abbandonare i vostri sogni. Anche se il percorso sarà travagliato e ricco di ostacoli, stringerete i denti e farete appello a tutte le vostre energie.

Con il tempo, l'impegno e la determinazione daranno i loro frutti. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non gettare la spugna davanti ai primi fallimenti.

Gemelli: vi sentirete molto legati alla persona amata ma, nonostante questo, dovrete affrontare alcune discussioni con lei. Non avrete voglia di litigare, tuttavia preferirete non lasciar cadere l'argomento.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ci saranno delle questioni, infatti, che vi staranno molto a cuore. Attenzione, però, a non esagerare con le pretese.

Cancro: non vedrete l'ora di poter trascorrere un po' di tempo insieme ai vostri amici. Sarà una giornata divertente, ricca di risate e di spensieratezza. Avrete modo di confrontarvi con loro, ma anche di sfogarvi su questioni che riterrete troppo pesanti da affrontare da soli.

Anche la relazione con il partner andrà per il verso giusto.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 27 settembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: avrete accanto una persona molto speciale per voi. Sarete certi di poter trasformare il vostro legame in qualcosa di più, ma non avrete ancora il coraggio di fare la prima mossa. Vorrete evitare di rovinare tutto dicendo una frase sbagliata o compiendo un'azione che potrebbe indispettire l'altra persona. Il consiglio di un amico potrebbe aiutarvi.

Vergine: avrete una visione chiara dei vostri obiettivi. Farete attenzione ai dettagli e non vi perderete in fantasie che potrebbero minare la vostra concentrazione. Preferirete valorizzare il vostro lato razionale e lavorare solo su ciò che potrete portare a termine.

Il rapporto con il partner sarà caratterizzato da alti e bassi, mentre quello con la famiglia sarà più sereno.

Bilancia: sarete sorprendentemente socievoli. Non vorrete rimanere a casa da soli perché proverete il forte impulso di confrontarvi con gli altri e di ascoltare le loro parole. Trascorrere il tempo con gli amici vi riempirà di gioia e questo non farà altro che rendere questa giornata ancora migliore. Sul lavoro otterrete buoni risultati.

Scorpione: avrete numerose preoccupazioni e farete fartica a trovare una via d'uscita. Vi sembrerà di non poter far niente per dare una direzione diversa alla vostra vita, ma le cose non staranno esattamente così. Sarà importante credere in voi stessi e circondarvi di persone che vi vogliono davvero bene.

Inoltre, l'oroscopo consiglia di dare la priorità a ciò che amate.

Previsioni zodiacali di domani 27 settembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: avrete bisogno di ritrovare la fiducia in voi stessi. Alcune situazioni vi metteranno alla prova, rischiando di buttarvi giù di morale e di rovinare la vostra autostima. L'oroscopo di domani consiglia di concentrarvi solo sui pensieri che vi faranno stare bene. Sarà fondamentale allontanare le persone negative e invidiose.

Capricorno: la giornata non inizierà nel migliore dei modi. Il lavoro vi riserverà delle sorprese poco piacevoli e anche il rapporto con il partner non sarà molto sereno. Per fortuna, con il passare delle ore, le cose miglioreranno fino a diventare decisamente più tollerabili.

Pianificare la settimana potrebbe aiutarvi a ottimizzare i tempi.

Acquario: il vostro umore sarà altalenante. Non avrete voglia di aprirvi con gli amici o con la famiglia e preferirete rimanere soli. Il vostro atteggiamento attirerà la tensione delle persone care ma, nonostante la loro preoccupazione, deciderete di prendervi del tempo per voi. Anche sul lavoro sarete piuttosto schivi e poco desiderosi di fare gioco di squadra.

Pesci: avrete tanti sogni nel cassetto, ma poco tempo per realizzarli. Sarete così impegnati da non riuscire a concentrarvi davvero sui vostri desideri. Per fortuna, la vostra determinazione vi consentirà di continuare a sperare e di provare ad agire concretamente. Gli amici e il partner saranno fieri di voi al punto da darvi un aiuto non indifferente.