Nuova giornata in arrivo per tutti i segni zodiacali. Scopriamo come andrà in particolare mercoledì 8 settembre per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci, relativamente all'ambito lavorativo, sentimentale e salutare.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore, con la Luna è in opposizione, bisognerà cercare di gestire le situazioni con maggiore calma. In ambito professionale vi sentite particolarmente confusi.

Toro: per i nati sotto il secondo segno zodiacale, la giornata di mercoledì 8 settembre sarà caratterizzata da momenti di riflessione a livello sentimentale.

Nel lavoro vorreste che ci fossero più cambiamenti.

Gemelli: buona situazione astrologica a livello sentimentale, la Luna è dalla vostra parte. Cercate di trovare il giusto equilibrio nella vostra relazione. In ambito lavorativo alcuni progetti possono darvi soddisfazioni.

Cancro: possibili fastidi a livello salutare, cercate dei momenti solo per voi. In ambito sentimentale in questa giornata ci sono alcune situazioni da chiarire. Nel lavoro possibili complicazioni.

Leone: sarà meglio avere maggiore pazienza in campo amoroso, in questo modo riuscirete a far chiarezza in alcune situazioni rimaste in sospeso. Nel lavoro cercate di non agitarvi, siete in cerca di maggiore serenità.

Vergine: nel lavoro vi sentite forti, le stelle sono effettivamente dalla vostra parte, dedicatevi a ciò che preferite di più.

In amore alcuni rapporti possono ingranare.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: con Venere nel segno è il momento giusto per fare dei passi avanti, non isolatevi soprattutto in questo periodo. In ambito lavorativo cercate di fare attenzione alcune questioni che riguardano la gestione dei progetti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Scorpione: non mancano le possibilità a livello lavorativo, desiderate avere qualcosa di più. In amore bisognerà affrontare delle problematiche, ma il recupero è dietro l'angolo.

Sagittario: la Luna finalmente torna ad essere favorevole potrete vivere delle belle emozioni. Cercate di allontanarvi dalle situazioni negative, per godere al meglio di questa nuova ripresa.

Nel lavoro non mancheranno opportunità e sbocchi interessanti per chi desidera dei cambiamenti.

Capricorno: nella giornata di mercoledì 8 settembre la Luna sarà contraria al segno, per questo motivo bisognerà essere particolarmente cauti nelle situazioni che riguardano il lato amoroso. Nel lavoro è importante che riusciate a tenere tutto sotto controllo.

Acquario: in amore potreste vivere delle situazioni che vi renderanno particolarmente nervosi. Per quel riguarda l'ambito professionale con la Luna in buon aspetto potrete trovare presto delle soluzioni.

Pesci: vi sentite più forti in questa giornata. Per quel che riguarda il campo professionale arriveranno delle buone notizie. Buona situazione anche in amore.