Inizia la seconda settimana del mese di settembre per tutti i segni zodiacali. Vediamo come andrà lunedì 6 settembre a livello sentimentale, lavorativo e salutare dei segni dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: Venere sarà attiva nel segno, potrete risolvere delle problematiche che negli ultimi tempi vi hanno reso nervosi. In campo lavorativo potrete fare delle nuove richieste per poter mettervi in carreggiata con il vostro progetto professionale.

Toro: momento di recupero a livello sentimentale, vi sentite più forti in questa giornata. In campo professionale è possibile che ci siano dei ritardi.

Gemelli: per i nati sotto il terzo segno zodiacale la giornata di lunedì 6 settembre sarà caratterizzata da agitazioni d'amore. Nel lavoro qualcuno potrebbe ricevere delle proposte.

Cancro: possibili difficoltà professionali in questo periodo, cercate di riorganizzare le vostre idee per comprendere la soluzione da attuare. In amore possibili scontri con il partner.

Leone: momento interessante per il lato sentimentale, anche se le coppie nate negli ultimi tempi potrebbero dover affrontare delle piccole problematiche. In campo professionale cercate di non dare spazio a chi vi rema contro.

Vergine: in amore, vi sentite positivi. Se ci sono delle discussioni da affrontare, cercate di farlo con calma.

In campo professionale ci saranno delle sfide interessanti per voi.

Bilancia: possibili discussioni sentimentali, ma con Venere nel segno riuscirete a capire quali sono le vostre priorità. Nel lavoro cercare di gestire con maggiore attenzione i vostri interessi.

Scorpione: per la sfera professionale potrebbero arrivare delle novità, in questo momento potrete recuperare le energie perse negli ultimi giorni.

A livello sentimentale sarà possibile fare degli incontri speciali.

Sagittario: con la luna dissonante in amore è possibile che salgono delle difficoltà comunicative. Nel lavoro cercate di non perdere tempo con situazioni che potrebbero distrarvi dai vostri obiettivi.

Capricorno: per il terzultimo segno zodiacale la giornata nasce con la luna in buon aspetto.

In campo sentimentale sarà possibile fare dei passi in avanti. Buone notizie anche a livello lavorativo.

Acquario: opportunità professionali potrebbero palesarsi in questa giornata. Per quel che riguarda l'amore è possibile che dobbiate affrontare delle situazioni complesse, non riuscite a fidarvi delle persone che vi circondano.

Pesci: vi sentite più energici e rispetto l'ultimo periodo, siete in cerca di un equilibrio a livello sentimentale, anche se potrebbero sorgere delle tensioni a causa della Luna in opposizione. Nel lavoro presto potrete ottenere dei buoni risultati.