Prosegue la seconda settimana del mese di settembre 2021. Scopriamo come andrà la giornata di martedì 7 settembre e come le varie influenze astrali modificheranno l'andamento a livello lavorativo, sentimentale e salutare dei segni dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in campo amoroso sarà meglio agire con calma, in particolare se desiderate recuperare una situazione in bilico. Nel lavoro ottenere alcune risposte sarà più complicato del previsto.

Toro: possibile stanchezza per il segno, cercate di mantenere sotto controllo in particolare il lato professionale.

Con la Luna in buon aspetto potrebbe essere una buona giornata in amore.

Gemelli: prospettive interessanti in campo professionale, anche se negli ultimi tempi state accusando un po' di stanchezza. In amore con la Luna dissonante sarà meglio rimandare le discussioni importanti.

Cancro: possibili incontri in questa giornata, fatevi avanti se desiderate iniziare una nuova relazione. Nel lavoro è un momento di calo, a causa di alcune incertezze, ma sarà possibile proseguire nei vostri progetti.

Leone: badate di più alla vostra salute, cercate del tempo per voi. Nel lavoro sarà possibile risolvere delle problematiche che vi hanno infastidito negli ultimi tempi. In amore possibili tensioni, riflettete prima di agire.

Vergine: nella giornata di martedì 7 settembre la Luna nel segno regala delle belle novità amorose.

Qualcuno potrà prendere delle decisioni importanti per il futuro. In ambito professionale potreste ricevere delle proposte per migliorare la vostra posizione.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: bisogna essere più pazienti a livello lavorativo, soprattutto se si desidera ottenere dei risultati importanti.

In amore potrete vivere delle belle emozioni se la vostra relazione è iniziata da poco.

Scorpione: le problematiche lavorative che vi hanno disturbato negli ultimi tempi ora possono essere superate, potrebbero infatti arrivare delle nuove opportunità. In amore vi sentite più energici, sentite di poter dare fiducia alle persone che vi circondano.

Sagittario: con la Luna dissonante potrebbero esserci dei disagi a livello sentimentale, sarà meglio non prendere decisioni drastiche in questa giornata. Nel lavoro siate cauti, in particolare se dovessero sopraggiungere dei nuovi incarichi.

Capricorno: cielo interessante a livello sentimentale, sarà possibile affrontare un discorso che si rimanda da tempo. Nel lavoro desiderate fare qualcosa di più.

Acquario: con Giove favorevole potreste vivere una buona ripresa amorosa, ma siate comunque prudenti nelle vostre mosse. Nel lavoro attenzione agli scontri con i collaboratori.

Pesci: possibili dubbi sentimentali per il segno, attenzione alle discussioni. Con la Luna in opposizione potrebbero esserci dei ritardi per la sfera lavorativa.