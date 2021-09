Le previsioni zodiacali di giovedì 9 settembre 2021 sono pronte a dare un senso, positivo o negativo che sia alla giornata. Volendo fornire qualche anteprima sulla situazione astrologica generale, diciamo che questo giovedì si prospetta davvero molto interessante in primis per coloro appartenenti al Capricorno, segno considerato al "top del giorno" e poi anche per Bilancia e Sagittario, entrambi decretati dagli astri in giornata a cinque stelle.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 9 settembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di giovedì 9 settembre

Bilancia: ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di giovedì, viste le ottime prospettive offerte dalle stelle, sprona a sistemare eventuali conti/contrasti aperti, in qualsiasi ambito. In famiglia, se qualcuno dovesse pendere troppo dalle vostre labbra, convincetelo a darsi da fare adesso oppure in seguito sarà costretto a cavarsela da solo. In amore, un dono simbolico vi riempirà il cuore di gioia e vi metterà subito in movimento per cercare di ricambiare con altrettanta tenerezza. Sapete come e dove fare sforzi per migliorare la vostra vita sentimentale e, nel caso non lo sapeste ancora, senz'altro le vostre emozioni vi spingeranno nella direzione giusta.

Single, qualunque sia la vostra situazione attuale, avrete l’umore al top e una visione più ottimistica della vita affettiva. Riappacificazioni in vista per coloro reduci da un periodo critico. Nel lavoro, sarete abbastanza attrezzati in questo periodo tanto da puntare al successo o, meglio ancora, al meritato riconoscimento di alcune vostre ambizioni.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì in base a quanto evidenziato dalle effemeridi, annunciano la solita normalità a questa parte della settimana. In generale, non mancherà la giusta grinta: sarete propositivi e butterete giù un sacco di idee proficue. Per i sentimenti, avendo valutato nel modo corretto i risultati conseguenti ad alcune vostre scelte o azioni, inizierete finalmente a raccogliere i tanto desiderati frutti.

Nella coppia, eccellente l’intesa sessuale. Sarete intraprendenti e avrete voglia di conoscere gente nuova: sappiate ben sfruttare questa ottima possibilità offerta dalle stelle. Single, sarete seducenti ed affascinanti e non perderete una sola occasione per fare breccia nel cuore della persona interessata. Con il vostro charme sarà difficile resistervi, potrete vivere così dei flirt intensi, anche se di breve durata; a meno che non vi innamoriate perdutamente di qualcuno. Nel lavoro, l'Astrologia vi invita a buttare alle ortiche ogni indecisione: scordate ogni tipo di titubanza e sfoderate tutta la vostra grinta, in modo da centrare gli obiettivi tanto desiderati.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 9 settembre al Sagittario predice l'arrivo di una giornata ottima, valutata con le cinque stelline indicanti la 'quasi perfezione'.

Si presume possa arrivare per voi un giovedì elettrico e pieno di impulsi positivi: vi sentirete vivi e dinamici, magari anche pronti per nuove avventure amorose. In amore, l'energia buona delle stelle vi aiuterà a superare con scioltezza la giornata di fine settimana: ci saranno dei momenti molti piacevoli con chi amate, perciò godeteli senza rinunciare a nulla. In coppia, infatti, tanti di voi continuano a programmare obbiettivi e propositi spesso anche impegnativi. Per i single, sarà una giornata tutto sommato tranquilla: proseguirete nel vostro percorso già tracciato senza difficoltà. Tornate indietro con la mente e ripensate a fondo a certi eventi amorosi accaduti in precedenza, così avrete modo di fare un bilancio della vostra vita e fare delle scelte più adatte a voi.

La parte riguardante il lavoro invoglia ad avere più fiducia non solo in se stessi ma soprattutto verso gli altri: se dovesse presentarsi un problema basterà che chiediate aiuto e tutti saranno subito pronti a soddisfare le vostre richieste.

Oroscopo e stelle del giorno 9 settembre

Capricorno: 'top del giorno'. Una giornata superlativa? Diciamo di sì, almeno questo è quanto lasciato presagire dalle stelle: sarete intuitivi e preveggenti. Queste capacità vi daranno la possibilità di leggere nell’animo delle persone che vi stanno intorno. In merito agli affetti, il consiglio è quello di non smarrirsi in inutili indecisioni. In molti tornerete finalmente ad occuparvi di certe faccende che, specie negli ultimi giorni, siete stati costretti a trascurare.

Forse è giunto il momento di compiere delle scelte obbligate, senza alcuna titubanza. In coppia, in base a quanto espresso dall'oroscopo, si intravvedono novità interessanti: tenetevi pronti. Single, verranno alla luce tante novità per chi cerca l'amore o per coloro che vogliono sistemare una volta per tutte le questioni amorose. Nel lavoro, sarete raggianti e frizzanti in ogni contesto: saprete imporvi con il vostro carisma, con la forza della vostra personalità il che vi renderà dei leader naturali.

Acquario: ★★. Le previsioni astrali prospettano un giovedì poco stimolante, segnalato dagli astri con il classico sigillo del 'ko': cosa fare per evitare delusioni o contrattempi? Nulla, solo stare fermi e aspettare che passi: la giornata infatti si presenterà un po' faticosa e per niente tranquilla, tanto che vi sentirete come tra l'incudine e il martello.

In campo sentimentale, a farne le spese sarà in primo luogo il fronte del cuore, dove l'offensiva si scatenerà per via delle reazioni del partner, poco propenso a cercare un accordo. Fate un passo indietro e cercate di rimediare se avete sbagliato voi. Single, mente e corpo non saranno in sintonia: mentalmente sarete distanti anni luce da tutto e da tutti. La noiosa routine favorirà tanta noia a tal punto da non aver più voglia di fare niente: attenzione, potreste perdere delle occasioni importanti. Nel lavoro, converrà tenere alta la guardia per evitare distrazioni o errori. Potreste essere fraintesi oppure essere proprio voi a non comprendere o non rilevare determinate informazioni.

Pesci: ★★★★.

L'oroscopo del giorno 9 settembre si presenta con le carte in regola per essere definito quasi 'fantastico!'. Diciamo che sarà perfetto per dare un po' di grinta alla parte finale della settimana. In molti campi potete già dare per scontato che tutto vada come previsto: preparatevi comunque una soluzione di scorta nel caso qualcosa o qualcuno inizi a dire, fare o non fare (e qua, molti avranno già capito il riferimento a chi è diretto, vero? In amore ci sono buone speranze che il rapporto con il vostro partner migliori. Tuttavia, tenete presente che dovrete fare la vostra parte impegnandovi seriamente affinché tutto proceda per il verso giusto. Per coloro ancora single avrete sicuramente un discreto successo in campo sentimentale.

Un incontro inizialmente abbastanza indifferente potrebbe scuotere la vostra vita e rendervi immensamente felici: pronti a gongolare se una simile ipotesi dovesse davvero prender piede? Il lavoro andrà normalmente. Potrebbe arrivare una inaspettata entrata economica o un regalo di un certo valore. A proposito di denaro, la Luna del periodo consiglia di non essere troppo spendaccioni..

Classifica oroscopo del 9 settembre, le stelle dei dodici segni

