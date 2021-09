L'oroscopo di giovedì 16 settembre descriverà una giornata ricca di novità da scoprire. I segni zodiacali si confronteranno con i loro sogni e le loro paure per cercare di raggiungere i traguardi desiderati.

I Gemelli, la Vergine e il Capricorno non avranno altra scelta che abbandonarsi all'amore per il partner, mentre la Bilancia e l'Acquario assumeranno un atteggiamento più distaccato. Il Leone dovrà trovare un modo per dare un nuovo ritmo alle sue giornate, al contrario del Toro e del Sagittario che saranno molto soddisfatti di loro stessi. L'Ariete avrà una grande autostima e i Pesci ripenseranno alle decisioni prese in passato.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 16 settembre.

Oroscopo e profili zodiacali di giovedì 16 settembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: niente e nessuno riuscirà a scalfire la vostra autostima. Avrete piena fiducia in voi stessi e questo vi permetterà di acquisire una certa sicurezza nelle scelte che farete. Sarete restii ad ascoltare i consigli altrui, perché temerete che vi portino sulla strada sbagliata. Attenzione, però, a non peccare di arroganza.

Toro: sarà un momento molto positivo per voi. Nonostante il lavoro si rivelerà molto impegnativo, riuscirete a far fronte senza problemi alla moltitudine di mansioni da svolgere. Sarete fieri di voi stessi e non metterete in dubbio le vostre capacità.

Il rapporto con i colleghi potrebbe subire una svolta inaspettata. Attenzione a mantenere le conversazioni su toni leggeri.

Gemelli: sarà una giornata all'insegna dell'amore e del romanticismo. Tutte le vostre attenzioni saranno rivolte al partner e al suo benessere. Avrete tanto di cui parlare e, per la maggior parte, si tratterà di conversazioni positive e ricche di consigli reciproci.

Sarà bello condividere anche i rispettivi gruppi di amici.

Cancro: sarete molto sensibili verso i problemi degli altri. Entrerete subito in connessione con gli amici e cercherete di aiutarli in tutti i modi possibili. Questa caratteristica vi aiuterà nel rapporto di coppia perché vi consentirà di immedesimarvi nel partner e di condividere il suo punto di vista.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di provare a domare l'ansia.

Previsioni zodiacali e consigli dalle stelle del 16 settembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: i ritmi quotidiani saranno fin troppo frenetici. Non vorreste rallentare, ma il vostro corpo farà fatica a sostenere tutti questi impegni. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di provare ad adottare soluzioni alternative. Dopo qualche tentativo, sicuramente, riuscirete a trovare la strategia adatta a voi.

Vergine: il partner vi dedicherà dei pensieri molto dolci. Questo vi farà battere il cuore e vi spingerà a prendere più seriamente il vostro rapporto. Deciderete di voler investire tutte le energie nel consolidamento del vostro amore.

Sarà una giornata molto positiva e anche il partner non potrà che essere felice della scelta presa.

Bilancia: non sarete alla ricerca della vostra anima gemella. Per il momento, preferirete dare spazio ad altri ambiti della vostra vita. Lavoro, famiglia e amici avranno la precedenza. Cercherete di conoscere persone nuove e di organizzare qualcosa di divertente che possa stimolare la vostra curiosità. Sarà una giornata elettrizzante.

Scorpione: non riuscirete a rinunciare allo shopping. Le vetrine colorate vi attireranno come delle calamite. Inoltre, la presenza degli amici renderà il tutto ancora più divertente. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di spendere con parsimonia. Acquisti eccessivi e non necessari, infatti, potrebbero causarvi dei sensi di colpa.

Astrologia di domani 16 settembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: le persone attorno a voi faranno fatica a comprendere il vostro punto di vista. Avrete delle idee nette su determinate questioni, che potrebbero indispettire i più indecisi. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non essere troppo intransigenti con gli altri. Sarà più opportuno lasciar correre certe discussioni.

Capricorno: non riuscirete a tenere a freno la vostra passione. Sarete molto coinvolti dal partner, ma non gli lascerete prendere il controllo della situazione. Adorerete farvi desiderare e ricevere attenzioni. Sarete difficili da conquistare, ma solo perché vorrete aumentare l'asticella di difficoltà. Sarà un gioco intrigante e sorprendente.

Acquario: Cupido sembrerà voltarvi le spalle. Il rapporto con il partner sarà sempre più complicato a causa delle ultime discussioni. Non riuscirete a raggiungere un accordo e questo potrebbe causare un brusco distacco. Prima di prendere una decisione definitiva, sarà importante vagliare tutte le possibilità a vostra disposizione.

Pesci: ripenserete al passato e ai momenti più importanti della vostra via. La nostalgia vi coglierà impreparati, ma soprattutto verrete travolti da dubbi e incertezze. Metterete in discussione le scelte prese in determinate occasioni perché, con il senno di poi, vi sareste comportati in modo diverso. Attenzione a non essere troppo severi con voi stessi.