L'Oroscopo di giovedì 16 settembre è pronto a mettere i puntini sulle "i" in merito a come andrà la quarta giornata di questa settimana. In primissimo piano due segni: l'Ariete e l'Acquario. Per gli amici nativi nel segno di Fuoco la giornata in questione promette novità molto interessanti per ciò che riguarda il settore legato ai sentimenti. Invece per il simbolo astrale di Aria, ossia l'Acquario, a portare una ventata di positività sarà il Sole, nel contesto in trigono alla Luna, quest'ultima presente nel segno.

Per valutare ancora meglio il quadro astrologico quotidiano, quindi per apprezzare pienamente e nel modo più semplice possibile di come gli influssi astrali andranno a impattare la quotidianità, è consigliabile se non raccomandato sapere quali sono i principali aspetti planetari del momento.

Nel nostro caso a spiccare in quanto a importanza, questo giovedì saranno i seguenti:

Sole in trigono alla Luna in Acquario;

Venere in opposizione a Urano;

Nettuno in opposizione a Marte e Sole;

Saturno in quadratura a Venere;

Plutone in sestile a Nettuno e in quadratura a Mercurio

Giove in trigono a Mercurio

Congiunzione Plutone-Luna-Saturno;

Congiunzione Sole-Marte.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 16 settembre.

Previsioni zodiacali del giorno 16 settembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Belle novità in arrivo questo giovedì a molti del segno. Con l’aiuto della Luna in Acquario sarà facile affrontare e superare ogni problema. Una ventata di buona fortuna in questo periodo è proprio quello che ci voleva!

Energia e ottimismo scendono in campo per darvi manforte: con simili alleati il successo è garantito. Nel lavoro è battaglia vinta: un gesto di stima da parte di una persona autorevole vi risolleverà lo spirito, restituendovi sicurezza e motivazioni. In amore, espansivi e armati delle migliori capacità di seduzione, non saprete resistere al richiamo di un’avventura insolita ma alquanto intrigante.

Per la salute, una vittoria sul campo per il vostro fisico. Un buon equilibrio generale, tanta vitalità, sensazione di rinnovamento energetico: bravi, andate fortissimo!

Toro - L’oroscopo di domani 16 settembre al Toro pone una domanda: riuscirete a non farvi abbindolare dagli apprezzamenti malandrini di amici poco sinceri?

Sfruttate a puntino le vostre proverbiali antenne: non fatevi ingannare dall’oratoria di personaggi che, al di là dell’apparenza, sono tutto fumo e niente arrosto. Sul lavoro non prendete le cose di punta, se non volete creare problemi. Adottate un atteggiamento più realistico, evitando testardaggini e polemiche. Marte nel segno vi dà la voglia di reagire a situazioni in stallo che trovate sempre più insopportabili. In amore, parlando di coppia, state raccogliendo ottimi frutti. Coltivando l’arte della pazienza, avete evitato dei dannosi passi falsi. Se single invece, sarete conquistati dal fascino un po’ schivo di una persona non facilmente accostabile: strategia tutta d’attacco... Per la salute, da tenere sott'occhio il girovita.

Gemelli - Con Venere amica, qualche peccato di vanità: vi piacerete, vi troverete affascinanti e soprattutto amerete mettere in mostra le vostre beltà. Giove in trigono a Mercurio vi porta tanto ottimismo e molte opportunità da non sottovalutare in questa giornata. Nel lavoro, se vi sentirete forzati, vi ribellerete. Non accetterete di essere richiamati a responsabilità che in cuor vostro sapete già di onorare. Vi destreggerete in questioni pratiche e ve la caverete benissimo! In amore, se la persona che amate si dimostra intollerante, chiedetevi se non gli state troppo addosso con eccessive pretese. Lasciatela più libera. Se in una situazione non siete d’accordo, non rimanete in silenzio, esprimete il vostro disappunto.

Per la salute, tutto come al solito: normalità.

Cancro - L’atmosfera non è tra le più serene, con la Luna in posizione distorta. La libertà di azione è limitata, l’armonia generale complicata e con disaccordi indice di difficoltà nel quotidiano. Nel lavoro, nella scalata al successo niente può fermarvi. Siete colmi di vigore, pronti a mettere al tappeto gli avversari e a imporre le vostre regole. Ogni tanto ricordatevi che non siete soli e che dovete prendere in considerazione anche le opinioni altrui. In amore, Il partner reclama più attenzioni, ma siete molto, troppo concentrati sui vostri interessi per dargli udienza. Bizze e capricci da non sottovalutare. Dalla vostra avete tempismo e acume, muovetevi con disinvoltura e raccoglierete i meriti che vi spettano.

Per la salute, iniziate qualcosa per muovervi un po' di più.

Oroscopo e consigli delle stelle del 16 settembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Potreste operare molte trasformazioni positive, ma quando siete a un passo dal cambiare qualcosa, venite sempre fermati da timori infondati. Un pizzico di coraggio è davvero essenziale per migliorare, a patto che non sfoci mai nell’incoscienza. Nel lavoro, sapete come rendere accattivanti anche le attività più noiose, dunque non vi preoccupate se vi affidano qualche extra lavorativo poco piacevole. La verità è che ci metterete del vostro, non accontentandovi di seguire alla lettera le istruzioni. In amore siate accondiscendenti nei confronti del vostro partner, cercando di accontentarlo, o potrebbe avere qualcosa da ridire nei vostri confronti.

Dovete assolutamente trovare più tempo per stare insieme. Eliminate qualche impegno non urgentissimo. Per la salute, fate moto regolare e bevete tanta acqua.

Vergine - Dovreste cogliere al volo alcune opportunità finanziarie, senza farvi impensierire troppo da alcuni pronostici, negativi sì ma poco realistici. Continuate a bussare a tutte le porte che incontrate sulla vostra strada. Una si aprirà di sicuro, non temete. Nel lavoro, il momento è assai propizio per scoprire novità, anche se non siete amanti dei cambiamenti improvvisi e preferireste restare tranquilli. Alcune svolte promettono bene, quindi sarebbe un controsenso non assecondarle in tutto e per tutto. In amore, potrete presto superare senza problemi alcune difficoltà che vi sembravano insormontabili.

Dovreste avere più fiducia in voi stessi. Alcuni ostacoli sono semplicemente mentali, e non un vero impedimento reale o fisicamente tangibile. Per la salute da tener presente che la frutta a colazione aiuta a mantenere in ottima forma mente e corpo.

Bilancia - Vi verrà offerta l’occasione tanto attesa per dimostrare tutto il vostro carisma. Siete brillanti e creativi, dunque cogliete al volo le buone chance. Plutone nemico vi tende l’amo, e voi rischiate di abboccare chiudendovi in un mondo di dubbi e fantasie. Nel lavoro, guarderete finalmente oltre le contrarietà, le incertezze, le contraddizioni, e riuscirete ad apprezzare anche i lati più amichevoli. Dopo qualche tentativo andato a vuoto, vi destreggerete con disinvoltura nelle questioni pratiche.

In amore, un incontro vi farà girare la testa, ma pensateci bene prima di tradire la fiducia di chi vi ama. È Giove in trigono che v’induce in tentazione... Buone possibilità in coppia di mettere in luce le vostre richieste e andare incontro al riconoscimento dei vostri meriti. Per la salute, approfittate di Giove in trigono per studiare con impegno nuove tecniche per stare in forma. Raccoglierete buoni frutti.

Scorpione - Questo giovedì non cadete nell’approssimazione e non trascurate nessun dettaglio, perché certi errori potrebbero condizionare la riuscita di un progetto. Prima di buttarvi in nuove imprese, sistemate una volta per tutte le questioni lasciate in sospeso. Nel lavoro, meglio separare però la fantasia dalla realtà.

Momento favorevole per le attività artistiche e creative. Non dovete rinunciare ai vostri obiettivi, solo perché all’improvviso temete di non essere all’altezza della situazione. In amore, con il partner siate più schietti su come intendete la relazione, anche se non è certo che il vostro pensiero venga compreso e apprezzato subito. Buone nuove potranno finalmente arrivare a quanti stanno aspettando qualcosa di "speciale": incrociate le dita! Per la salute, il buonsenso e l’amor proprio vi aiuteranno a sistemare quelle cose che più vi pesano come una zavorra.

Astrologia di giovedì 16 settembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Impulsività e spirito ribelle sono difficili da controllare, e per questo motivo potreste trovarvi in una situazione un po’ complicata.

Riflettete e poi agite. Pretendere a tutti i costi la verità vi fa onore, ma anche il modo è importante: non lo dimenticate mai. Nel lavoro, alcuni dettagli sono da migliorare, ma se di fronte alle difficoltà non vi farete prendere dal nervosismo, di sicuro centrerete l’obiettivo sperato. Abbiate fiducia in voi stessi, e riuscirete a convincere anche un collega/superiore che conta sul vostro valore. In amore, avete molte idee intriganti, ma non sarà facile convincere il partner su alcune questioni delicate che vi stanno a cuore. In ogni caso, non fatevi scoraggiare. Non preoccupatevi troppo per un risultato momentaneamente poco convincente: continuate a insistere. Per la salute, l'apprensione peggiora e non poco il vostro umore.

Avreste invece bisogno di molta più serenità attorno a voi: sgomberate del tutto la mente da inutili pesi.

Capricorno - In questo periodo dovete far fronte ad alcune controversie, a causa della vostra personalità e delle vostre scelte non sempre in linea con il pensiero comune. Non è facile essere del tutto liberi, perché alcune decisioni non possono essere prese in totale autonomia. Nel lavoro, il rendimento è buono e non avete motivo di lamentarvi. Certo è che volete sempre di più, ma non starete pretendendo forse un po’ troppo? Nella vita bisogna anche sapersi accontentare ed evitare di chiedere, soprattutto se rientrate tra coloro che già hanno ricevuto a sufficienza. In amore, provate a lasciare più spazio ai sentimenti e alla passionalità, cercando di limitare un po’ la dimensione razionale. Otterrete certamente di più. Possibili occasioni passionali da prendere al volo, anche se non corrispondono del tutto ai desideri del partner. Per la salute, riuscirete a risolvere un problema fisico/mentale del quale non avete alcuna responsabilità. Ora affrontatelo, poi aggiusterete i conti con chi sapete...

Acquario - Giovedì tutto all'insegna del Sole, favolosamente in trigono astrale alla bella Luna presente nel segno. Potete contare su una pazienza quasi infinita, utilissima per affrontare le lungaggini burocratiche. Il tempo non è un problema, perché sapete che prima o poi i frutti matureranno. Ed è questo ciò che conta. Nel lavoro, occhio alle chiacchiere: per quanto piacevoli, potrebbero diventare un po’ troppo superficiali. Coltivate i rapporti con i colleghi in profondità. Nei momenti di pausa scegliete con cura i temi da trattare, preferendo solo quelli che seguono spunti sociali e umanitari: da evitare politica e salute. In amore, per merito di scelte oculate, riuscirete a ottenere dal partner più di quanto speravate e a permettervi così qualche extra in quanto a passione e sensualità. Dato che chi avete accanto si fida di voi, non potete deludere: cercate di dare sempre il meglio. Per la salute, riceverete quell’impulso che vi occorreva da tempo per superare in un attimo difficoltà apparenti o reali. Se ne avete la possibilità, iscrivetevi a un corso di nuoto per tenervi in forma.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 16 settembre fa presente che l'esperienza accumulata fa trovare soluzioni ad alcune piccole noie legate alla quotidianità, e nuove strategie per far lievitare il livello delle entrate. Avvertite una vena di pigrizia che, vista in positivo, è una buona opportunità per tirare un po’ il fiato. Nel lavoro, se per quanto riguarda la professione la fase è faticosa, qualunque sia il vostro stato fisico abbandonate eventuali indecisioni. Avete bisogno subito di un cambiamento deciso? Allora tanto vale osare, giocando il tutto per tutto. In amore, il cielo di questo giovedì assicura che andrà tutto per il meglio. Dialogo, attrazione e sensualità baciati dalla fortuna. Azioni convinte realizzano grandi emozioni: piacevolissima la serata in compagnia della persona amata, il tutto alimentato da chiacchierate costruttive e progetti che vi rendono felici. Per la salute, piccoli malesseri probabilmente legati a un lieve senso d’insoddisfazione personale. Meglio non fare finta di niente: curate anima e corpo anche se apparite poco convinti dei risultati ottenuti.