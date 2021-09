Continua la settimana per i 12 segni zodiacali. Scopriamo come andrà, in particolare, la giornata di giovedì 16 settembre per tutti i simboli dall'Ariete ai Pesci a seconda della situazione astrale. Le previsioni astrologiche in questione riguardano amore, salute e lavoro.

Ariete: a livello lavorativo, sarà meglio cercare di concentrarsi per portare avanti i progetti in modo concreto. In campo sentimentale potreste riuscire a vivere un momento di ripresa.

Toro: sul lavoro cercate di evitare ogni tipo di complicazione. Per quel che riguarda l'ambito sentimentale, è possibile che alcune tensioni possano disturbare il rapporto di coppia.

Gemelli: potrete vivere delle belle emozioni il 16 settembre. Con la Luna nel segno, le stelle sono a vostro favore. Per quel che riguarda il lato lavorativo, in arrivo delle novità.

Cancro: vi sentite forti in questo momento, ma è importante che gestiate il lavoro con maggior calma. In amore, le tensioni che negli ultimi tempi hanno creato delle problematiche di coppia, possono essere superate.

Leone: momento complesso in campo sentimentale; cercate di chiarire se ci sono delle questioni in sospeso. Un po' di agitazione anche in ambito professionale.

Vergine: per i nati sotto questo segno, la giornata di giovedì 16 settembre 2021 sarà caratterizzata dalla voglia di mettersi in gioco a livello professionale.

In amore sarà possibile fare delle nuove conoscenze; non frenate le vostre emozioni.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: possibili cambiamenti a livello professionale, cercate di agire per il meglio. Per quel che riguarda il lato sentimentale, se è possibile rimandate le discussioni ai prossimi giorni.

Scorpione: sul lavoro è possibile che qualcuno possa discutere con i collaboratori.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In campo sentimentale, situazione astrologica interessante, potreste togliervi delle soddisfazioni.

Sagittario: sul lavoro dovete riuscire a gestire i tempi con maggiore semplicità. Provate anche a ritagliare dei momenti per voi. In ambito sentimentale, i single potranno fare degli incontri importanti.

Capricorno: in questa giornata vi sentite fiduciosi di poter superare delle problematiche sentimentali.

Sul lavoro avete voglia di affrontare nuovi percorsi.

Acquario: momento di agitazione per quel che riguarda il lato sentimentale, attenzione alle polemiche. Sul lavoro non manca la concentrazione.

Pesci: con Venere e Luna dalla vostra parte potreste vivere delle belle sensazioni in amore. Buoni progetti in vista anche per quel che riguarda il lato lavorativo.