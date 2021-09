L'oroscopo della giornata di martedì 14 settembre prevede il pianeta Mercurio in quadratura per il segno del Capricorno, e potrebbe causare qualche incomprensione con i colleghi, mentre l'Ariete sarà più affabile in amore grazie alla Luna in trigono. Toro dovrà prendere le proprie decisioni al lavoro con maggior criterio, mentre Vergine dovrà cercare di essere più comprensiva. Scopriamo nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di martedì 14 settembre 2021.

Previsioni oroscopo martedì 14 settembre 2021 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che vi vedrà più affabili in ambito sentimentale.

Con la Luna in trigono dal segno del Sagittario, e Venere che non vi darà più fastidio per un po’, tra voi e il partner ci sarà maggior complicità, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single entrare in sintonia con nuova gente vi verrà più facile, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro non prendete decisioni frettolose, perché Mercurio opposto potrebbe confondervi le idee. Voto - 7️⃣

Toro: oroscopo del 14 settembre che vedrà qualche criticità tra voi e il partner. Venere opposta si metterà in mezzo alla vostra relazione. Tenderete infatti ad essere molto critici, a tratti impulsivi, e ciò non farà bene al vostro rapporto. I cuori solitari dovranno farsi forza e cercare di vivere la vita con maggior ottimismo.

Nel lavoro se alcuni impegni non vanno come previsto, sappiate che non sempre la colpa è vostra. Voto - 6️⃣

Gemelli: giornata sottotono per voi nativi del segno, ma dalla quale se volete potreste ricavarne qualcosa di buono. Per quanto riguarda i sentimenti saper fare marcia indietro a volte è la soluzione più adatta per avere un rapporto che funziona.

Se siete single il fascino non vi manca, ma dovrete saperlo sfruttare al meglio. In ambito professionale avrete sempre le idee chiare su come agire con i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Cancro: Venere si troverà in trigono dal segno dello Scorpione secondo l'oroscopo del 14 settembre.

In ambito sentimentale sarete pieni d'amore, tutto da condividere con la vostra anima gemella. Per quanto riguarda i single vi attende una giornata movimentata, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito professionale qualcuno potrebbe spingervi a dare sempre di più. Anche se questo cielo non è il massimo da questo punto di vista, potrebbe valere la pena provarci. Voto - 8️⃣

Leone: previsioni astrali più o meno discrete per voi. Da una parte avrete la Luna in trigono dal segno del Sagittario, mentre dall'altra ci sarà Venere in quadratura. In amore dunque il vostro rapporto chiederà un po’ d'attenzione, e voi dovrete rispondere alla chiamata. Se siete single potreste essere un po’ sofferenti d'amore, in cerca di qualcuno che vi ami davvero.

Nel lavoro potrebbero arrivare piccole gratificazioni, ma i buoni risultati sono ancora lontani. Voto - 7️⃣

Vergine: con la Luna che sarà in quadratura dal segno del Sagittario, in amore potreste faticare un po’ a comprendere le intenzioni del partner. Secondo l'oroscopo però, Venere rimane positiva, dunque se volete, potete usare bene fascino e buonsenso. Se siete single non mancheranno momenti emotivi, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo sarà un periodo tranquillo, forse anche un po’ noioso a causa delle poche mansioni da svolgere. Voto - 7️⃣

Bilancia: oroscopo di martedì 14 settembre davvero piacevole per voi nativi del segno. Ci penserà la Luna a esaltare il vostro rapporto, permettendovi di vivere ancora una volta dolci emozioni.

Se siete single e volete davvero l'amore, allora non vi resta che agire. In ambito professionale sarete pieni di idee grazie a Mercurio in congiunzione. Voto - 9️⃣

Scorpione: configurazione astrale che in amore continua a regalarvi soddisfazioni secondo l'oroscopo. Voi single potreste fare un incontro veramente speciale, anche se forse potreste non accorgervene subito. Se siete già impegnati preparatevi a momenti intimi con il partner. In ambito lavorativo meglio non dare ascolto al vostro lato impulsivo. Meglio agire secondo le istruzioni che vi sono state date. Voto - 7️⃣

Sagittario: oroscopo di martedì tutto da vivere con questa meravigliosa Luna nel segno. In ambito sentimentale vi sentirete davvero felici della vostra relazione di coppia, e sarà più facile per voi venire incontro alle esigenze del partner e portare avanti il vostro rapporto.

Se siete single tra voi e la vostra fiamma potrebbero emergere alcune differenze, ma sono proprio queste che vi rendono speciali. In ambito lavorativo sarete piuttosto bravi a portare a termine i vostri lavori, soprattutto quando avete dalla vostra parte pianeti come Giove e Mercurio. Voto - 9️⃣

Capricorno: periodo sottotono dal punto di vista lavorativo a causa di Mercurio in quadratura. Potrebbe insorgere qualche incomprensione con i colleghi, ciò nonostante con un po’ d'impegno potreste comunque ottenere buoni risultati. In amore voi single potreste avere bisogno di alcune attenzioni. Se siete impegnati i rapporti con il partner procedono bene, ma non ci sarà così tanto romanticismo nell'aria.

Voto - 7️⃣

Acquario: cielo tutto sommato discreto per voi nativi del segno in questa giornata di martedì. La Luna in sestile porta buoni sentimenti tra voi e il partner, evitando così inutili incomprensioni causate da questa Venere quadrata. Se siete single poco importa al momento se non c'è nessuno nel vostro cuore. L'importante è la compagnia delle persone che vi vogliono bene. Nel lavoro questa situazione davvero favorevole vi entusiasma, e vi mette nelle condizioni adatte per iniziare progetti sempre più importanti. Voto - 7️⃣

Pesci: un oroscopo leggermente sottotono. In questa giornata dovrete fare ancora i conti con la Luna in quadratura, ma se volete, potete riuscire comunque a ricavare qualcosa di buono.

In amore, infatti, pazienza se per una volta mancano momenti di romanticismo. Quello che conta è che ci sia stabilità, rispetto e dialogo. Se siete single l'amore va cercato con serietà e maturità, sappiatelo. Nel lavoro ve la caverete piuttosto bene, con risultati sicuramente non al top, ma neanche così deludenti. Voto - 7️⃣