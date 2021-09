Le previsioni zodiacali di mercoledì 15 settembre 2021 sono pronte a scoprire come saranno le stelle di questo centro settimana. A essere valutati in questa sede i soli segni della seconda sestina zodiacale, ovvero Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In questo caso, visto il buon cielo di riferimento nel periodo, ad avere la corona di migliore in assoluto saranno solamente in due: Bilancia, sostenuto dall'ingresso di Marte nel segno e Capricorno, in pieno sostegno da parte della Luna presente nel proprio settore. Entrambi i predetti simboli astrali, nel periodo indicato sono preventivati in giornata da cinque stelle.

Astrologicamente parlando si segnala l'entrata di Marte nel segno della Bilancia.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 15 settembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di mercoledì 15 settembre

Bilancia: ★★★★★. Questo mercoledì vede l'ingresso di Marte nel vostro segno: si presenterà ottimo e sotto svariati aspetti. Il migliore, senz'altro, sarà sul lato parentale o delle amicizie strette. Per quelli con un invito a pranzo o cena, prendete nota: troppo cibo, condimenti e alcolici come pure le sfiziose "bollicine", sono puro veleno sia per la linea che per lo stomaco. In amore tutto bene: avrete voglia di novità all'interno del rapporto, anche se non sapete su cosa effettivamente puntare.

Diciamo che l'arrivo di Marte nel segno tenderà a far prevalere creatività, intuito e sensibilità, anche se molto forte potrebbe essere la voglia di andare controcorrente. Single, nessuna nuvola incomberà su di voi questo mercoledì. In gran parte andrà (o almeno dovrebbe andare...) tutto benissimo, come da voi sperato. In massima parte trascorrerete piacevoli ore in compagnia delle persone a cui tenete maggiormente.

Sarete sereni e rilassati e verrete contraddistinti da una vivacità contagiosa. Nel comparto lavoro, carburerete molto per via di influenze astrali convergenti. Vi sveglierete grintosi e pieni di voglia di fare.

Scorpione: ★★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì preannunciano un periodo abbastanza impegnativo da affrontare.

Valutata dall'Astrologia quotidiana con le tre stelle relative ai periodi "sottotono", la giornata in esame si prevede possa portare più di qualche difficoltà, soprattutto in campo sentimentale. In generale, quasi tutto proseguirà come al solito, con l'attività giornaliera a pieno regime. Per i sentimenti, sono previste piccole incomprensioni a livello di coppia: evitate di usare parole taglienti e siate chiari, piuttosto che protrarre all'infinito una discussione irrilevante in grado di sfinire entrambi. Intanto, un’ex fiamma mai dimenticata potrebbe scombussolare gli equilibri in quei rapporti già poco stabili. Single, ci potrebbero essere delle possibili scaramucce nei rapporti con chi vi gironzola intorno: basterà mezza parola in più e subito l'equilibrio che avevate creato con tanta fatica potrebbe saltare.

Fate attenzione e soprattutto restate calmi. Nel lavoro, non abbiate fretta di chiudere un affare ma portate pazienza per qualche altro giorno. Ci sarà qualcuno pronto a fare buon viso ma poi giocherà sporco nei vostri confronti: occhio, si tratta di una persona invidiosa.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 15 settembre al Sagittario presume possa arrivare un periodo allineato alla normalissima routine. Se le ansie sembrano buttarvi giù, reagite e trovate la grinta unita alla forza che alberga dentro di voi: evitate prudentemente ogni mossa che non sia ben ragionata. In amore, discrete prospettive: tornerete sicuramente a sorridere, confortati dalla frizzante influenza di astri molto benevoli.

Le prese di posizione in famiglia non vi spaventeranno più di tanto e questo vi renderà finalmente tranquilli insieme alla persona del cuore. Per i single, sarete euforici e saprete coinvolgere le persone che avete intorno con il vostro entusiasmo. La vita sentimentale sarà in prima linea tra le tante cose messe in programma in questa giornata. In molti potreste aver bisogno di "toccare con mano" magari per fare esperienze nuove, molte delle quali alla base delle vostre prossime esigenze sentimentali. Adesso per voi cuori solitari sarà il momento di capire cosa veramente si vuole e cosa fare. Nel lavoro, poche novità di rilievo: qualcosa vi preoccupa? Non dateci gran peso, forse avete solo bisogno di una bella giornata di sano relax.

In vista qualche lieve incomprensione con i colleghi.

Oroscopo e stelle del giorno 15 settembre

Capricorno: ★★★★★. In arrivo un giorno fantastico a tutto tondo con la parte centrale della settimana. In generale il periodo sarà al top. Mercoledì infatti potrebbe segnare l'inizio di una piccola rinascita. Ultimamente non avete avuto molto dalla vita e quel poco non è stato "goduto" pienamente. Da questo momento in poi la musica potrebbe cambiare (a favore). In merito agli affetti, sono in arrivo per voi nativi buone notizie: qualcosa di nuovo si sta già muovendo attorno a voi e per tante coppiette è passato o sta passando il periodo di crisi. Torneranno a fiorire le rose nel vostro cuore? Diciamo di si.

Chi può, approfitti per risolvere eventuali questioni aperte oppure per riallacciare il dialogo con il partner. Single, è arrivato il momento di fare nuove conoscenze, visto che gli incontri domani non si faranno attendere. Diciamo che ai più intraprendenti tra voi le stelle potrebbero regalare belle sorprese, ovviamente se siete interessati a trasformare un incontro in "qualcosa di più". Nel lavoro, le stelle del momento e in parte anche quelle di prossima venuta sembrano essere positive. Gli affari avranno probabilità di successo e i rapporti con i colleghi saranno buoni.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali di mercoledì sottolineano una giornata abbastanza in linea con quanto da voi sperato/desiderato.

Dunque un mercoledì considerato con le quattro stelline relative ai periodi di normale routine. In campo sentimentale, se aspirate a un vita equilibrata e soddisfacente attivatevi per viverla proprio come vi piace. Iniziate pure a godere ugualmente di questa giornata, in primis con il vostro partner, magari organizzando qualcosa di stuzzicante per entrambi. In caso di contrasti con la persona amata, oppure se costretti a confrontarvi con strascichi da situazioni pregresse, cercate di tergiversare in attesa che la situazione astrologica cambi in meglio. Single, giornata sicuramente frenetica, ma ciò non toglie che state vivendo una fase di rilancio sentimentale abbastanza importante. Sarete spinti a parlare molto in amore, oppure a confrontarvi con le persone che vi piacciono: il cielo sarà davvero magico per voi Acquario?

Lo scoprirete presto. Nel lavoro, tenete d'occhio il denaro e le spese in programma, perché anche se molti di voi sono indubbiamente "bravi ragionieri", di questi tempi non sempre si riesce a far quadrate i conti.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo di mercoledì 15 settembre predice una giornata mediamente discreta, anche se nel complesso positiva ma non priva dei soliti immancabili alti e bassi che tanto vi fanno tanto innervosire. Sappiate intanto che alcuni momenti, se scelti con tempismo, favoriscono senz'altro la rimessa in auge di alcune buone abitudini ultimamente (forse) un po' perse. In amore il periodo sarà piuttosto curioso, tutto sommato non vi dispiacerà perché l'imprevisto e l'imprevedibile a volte sono piccanti ingredienti in grado di rigenerare qualsiasi rapporto.

Potrete facilmente capire le motivazioni di base del vostro partner e regolarvi di conseguenza. Questa nuova visione del vostro rapporto farà comprendere a chi avete a fianco che avevate ragione a insistere su certe questioni. Per coloro ancora single, questa giornata sarà come una boccata d'aria fresca. Un toccasana che vi porterà nuove interessanti amicizie: riuscirete a sfruttarle bene? Riguardo l'attività lavorativa, con tenacia e determinazione state svolgendo la vostra mansione egregiamente. Se non nell'immediato, molto presto otterrete ciò che più desiderate.

Classifica oroscopo del 15 settembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 15 settembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno.

In ottima evidenza tra i dodici dello zodiaco senz'altro gli amici della Vergine, sottoposti agli ottimi effetti derivanti dai trigoni astrali dal trio Luna-Plutone-Saturno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto approntato all'uopo.

Le stelline di mercoledì 15 settembre: