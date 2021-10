Con l'avvicinarsi di un nuovo weekend può essere interessante approfondire le vicende sentimentali e lavorative di venerdì 15 ottobre relativamente ai 12 segni dell'arco zodiacale.

Per l'Ariete si annuncia maretta nella vita di coppia. Il Toro invece userà il lavoro come deterrente per non pensare ad altro. Vediamo ora nel dettaglio le previsioni astrologiche per tutti.

Dall'Ariete alla Vergine: la situazione della giornata

Ariete: i sentimenti nei confronti del partner saranno un po' soffocati a causa di alcune (non certamente idilliache) frasi pronunciate a caldo.

Sarà necessario ristabilire un certo equilibrio e far si che gli animi si calmino. Il lavoro procederà in maniera tranquilla, senza grossi mutamenti o scossoni.

Toro: la sintonia di coppia inizierà un po' a vacillare, dovrete cercare di non esasperare gli animi del partner e attendere che passi la bufera, tutto si sistemerà. L'aspetto lavorativo non sarà un problema, anzi vi aiuterà a tenere la testa concentrata su qualcosa di importante.

Gemelli: non risulterà essere una giornata particolarmente felice sotto l'aspetto sentimentale, questo sarà uno dei motivi per cui pure il lavoro risentirà di alcune vostre decisioni. Il weekend potrebbe venire in vostro soccorso, ma occorre che non diate per certezze cose che attualmente scontate non sono.

Cancro: buone nuove sotto l'aspetto sentimentale, non fatevi sfuggire l'occasione e sarete avvantaggiati da alcune congiunzioni astrali nettamente positive. La sfera lavorativa potrebbe prevedere un incremento di responsabilità, ma anche di soddisfazione dal punto di vista economico.

Leone: il rapporto con il partner andrà a gonfie vele, sarete tentati di proporre qualcosa di veramente importante alla vostra dolce metà, meditate però con attenzione al da farsi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In ambito lavorativo sarà bene non lasciare la strada vecchia per una nuova, piena di incertezze e insidie.

Vergine: non troverete terreno fertile in amore, il vostro partner si è letteralmente legato al dito qualcosa che per voi invece è ritenuto un futile avvenimento. Sarete costretti a usare l'arte della persuasione e della mediazione.

Il lavoro potrebbe subire un calo, non abbattetevi e andate avanti a testa alta e con le motivazioni giuste.

Dalla Bilancia ai Pesci: ecco cosa potrebbe accadere

Bilancia: la giornata favorirà maggiormente i single rispetto a coloro che hanno una relazione già avviata, bisognerà in ogni caso fare attenzione e muoversi con assoluta circospezione. Potreste ricevere qualche nuova proposta sotto l'aspetto lavorativo, dovrete valutare senza farvi prendere da ansie e fretta.

Scorpione: sarete particolarmente focosi e passionali, questo permetterà sicuramente un andamento della giornata ricco di soddisfazioni, il partner approverà senza ombra di dubbio. La sfera lavorativa, invece, potrebbe non essere molto soddisfacente e richiederà una buona dose di pazienza.

Sagittario: regnerà l'amore, la vostra dolce metà sarà pienamente soddisfatta del vostro modo di essere e dei vostri comportamenti. Bene anche il lavoro, evitate solamente qualsiasi tipo di discussione con alcuni vostri colleghi e tutto procederà al meglio.

Capricorno: bene la parte sentimentale, dovrete solamente evitare discorsi che possano compromettere questo trend particolarmente positivo. Il lavoro vi sarà grosse soddisfazioni, in arrivo potrebbero esserci gratificazioni del tutto inaspettate.

Acquario: non sarà sicuramente una giornata da ricordare in campo sentimentale, alcuni accadimenti potrebbero minare la vostra tranquillità di coppia. Sarete costretti ad usare tutta la vostra determinazione per non cadere in trappola.

La fase lavorativa vi permetterà di togliervi buone soddisfazioni, avrete a che fare con un collega particolarmente disponibile.

Pesci: in amore sarà una giornata sufficientemente buona, il partner potrebbe chiedervi però qualcosa in più, dovrete cercare di accontentarlo e di renderlo felice. Un progetto lavorativo vi renderà particolarmente felice e motivati, cercherete di raggiungere un obiettivo comunque non facile.