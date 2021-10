L'oroscopo di giovedì 14 ottobre vedrà una giornata intrigante per i nativi sotto il segno dell'Acquario, che potranno contare sulla Luna in congiunzione, mentre Pesci dovrà evitare di chiudersi in sé stesso. Una calorosa Bilancia sarà in grado di portare avanti con serenità la propria relazione di coppia, mentre Cancro sarà sempre pronto a mettersi a disposizione degli altri. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 14 ottobre.

Oroscopo della giornata di giovedì 14 ottobre 2021 segno per segno

Ariete: questa seconda parte della settimana inizia con il piede giusto per voi nativi del segno.

Una luminosa Luna si metterà in sestile dal segno dell'Acquario, che vi permetterà di essere nuovamente romantici, ed eventualmente risolvere alcuni piccoli malintesi. Se siete single sarà il momento adatto per vivere una nuova storia d'amore intrigante. Per quanto riguarda il lavoro per ottenere quello che volete serviranno i giusti mezzi, cosa che al momento non avete. Ciò nonostante vi impegnerete per poter dare sempre di più. Voto - 8️⃣

Toro: un oroscopo che ancora non è così perfetto per voi nativi del segno, e in questa giornata le stelle saranno contro di voi. In ambito sentimentale infatti la Luna sarà in quadratura, dunque attenzione a qualche piccola tensione tra voi e il partner. Se siete single talvolta potrebbe essere necessario guardare oltre i vostri orizzonti.

Nel lavoro gli impegni abbondano e voi non vi sentite abbastanza pronti a causa di Giove e Mercurio. Un aiuto sarà necessario. Voto - 6️⃣

Gemelli: costanza e precisione sono due elementi chiave del vostro successo in ambito lavorativo, e con questo cielo vi darete da fare per migliorare ancora. In amore questa Luna in trigono sarà di grande aiuto per riprendere in mano la vostra relazione di coppia.

Bisognerà imparare dai propri errori, ma soprattutto evitare che accadano nuovamente. Se siete single prendetevi il vostro tempo. Non c'è alcuna fretta di trovare l'amore per il momento. Voto - 8️⃣

Cancro: un cielo più sereno rispetto a ieri per voi nativi del segno. La Luna non vi darà fastidio, e dimostrerete un atteggiamento gentile e sempre disponibile per tutti, sia con il partner che con amici e familiari.

Per quanto riguarda il settore professionale i vostri progetti vanno un po’ a rilento a causa di Mercurio e Marte negativi. Bisognerà saper sbloccare la situazione. Voto - 7️⃣

Leone: non la giornata ideale per esprimere le vostre emozioni secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 14 ottobre. La Luna in opposizione crea qualche disagio nel vostro rapporto, anche se con Venere in buon aspetto dovreste riuscire a gestire la situazione. Per quanto riguarda i single potreste decidere di chiudere un rapporto o allontanarvi temporaneamente. Settore professionale nel complesso discreto. I buoni risultati arrivano, ma potreste provare a fare di più. Voto - 6️⃣

Vergine: previsioni astrali sottotono per voi nativi del segno.

Questo quadro astrologico è un po’ altalenante al momento, come il vostro umore. In ambito sentimentale infatti ci sono giornate in cui è facile andare d'accordo con il partner, e giornate come questa difficili da gestire. Cercate di essere più costanti. Se siete single avete bisogno di sentirvi indispensabili per gli altri, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro sarà una giornata abbastanza tranquilla ma gli impegni non mancheranno. Voto - 6️⃣

Bilancia: una armoniosa Luna nel segno dell'Acquario vi rende accoglienti e calorosi dal punto di vista sentimentale. Che siate single oppure no, sarete particolarmente gentili con le persone con cui andrete a interagire. Per quanto riguarda il lavoro Giove e Mercurio in buon aspetto vi rendono attivi e pieni di idee, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Voto - 9️⃣

Scorpione: configurazione astrale un po’ contraria nei vostri confronti secondo l'oroscopo del 14 ottobre. La Luna si troverà in quadratura, e potrebbe rendere difficile il dialogo tra voi e il partner. Se siete single i rapporti sociali potrebbero essere un po’ freddi. Nel lavoro evitate gli errori e le distrazioni se volete che i vostri progetti vadano nella giusta direzione. Voto - 6️⃣

Sagittario: giornata ideale per fare dei passi avanti all'interno della vostra relazione di coppia. Con Venere e Luna al posto giusto nel momento giusto, i vostri progetti sentimentali cominciano a prendere forma, anche per voi cuori solitari. Per quanto riguarda il lavoro sentite che è arrivato il momento di mettersi la testa a posto e provare a fare qualcosa di più, soprattutto se venite da un periodo poco soddisfacente.

Voto - 8️⃣

Capricorno: sarete molto simpatici agli occhi degli altri secondo l'oroscopo. Il partner vi apprezzerà di più, mentre se siete single potreste riuscire a attirare sguardi intriganti. Male che vada, ci saranno sempre i vostri amici su cui poter contare. Per quanto riguarda il lavoro al momento non ci sono progressi evidenti, ma non per questo non vuol dire che non dovete provarci. Voto - 7️⃣

Acquario: cielo fantastico quello di giovedì 14 ottobre. I rapporti tra voi e il partner saranno gestiti da una luminosa Luna in congiunzione, che accende l'intesa tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single migliorano anche i rapporti sociali, e gli amici saranno per voi un punto di riferimento.

Nel lavoro agirete con costanza e precisione, e l'aiuto delle stelle vi aiuterà a mettere a segno il successo che meritate. Voto - 8️⃣

Pesci: poche soddisfazioni ci sono in quest'ultimo periodo. In amore i rapporti con il partner sono piuttosto freddi, ma dovrete inventarvi qualcosa per riuscire a allentare la tensione. Per quanto riguarda i single talvolta è sufficiente vedere le cose sotto un'altra luce. Per quanto riguarda il lavoro attenzione alle vostre finanze, perché potreste fare le scelte economiche sbagliate. Voto - 6️⃣