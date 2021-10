Per la giornata di domani, venerdì 15 ottobre 2021, l’Oroscopo annuncia una rimonta per i segni di terra, specialmente per il segno della Vergine che schizzerà alla prima posizione della classifica. Si prevede che resteranno invece ultime posizioni per il Leone e per il Sagittario. È in rialzo il segno della Bilancia, mentre c'è una situazione più distensiva per il segno dei Pesci.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni della giornata di venerdì.

L’oroscopo di domani: segni di terra al top

1° Vergine: finalmente dopo molto tempo la vostra relazione di stampo amoroso sarà supportata da una situazione ottimale sul piano lavorativo.

Secondo l’oroscopo anche la voglia di sperimentare nuove occasioni faranno sempre più bene alla vita di coppia.

2° Capricorno: ci saranno sempre più affari nelle vostre giornate, e quella di venerdì si prospetta ottimale anche per le giornate successive. In famiglia l’atmosfera potrebbe migliorare anche dal punto di vista del dialogo.

3° Cancro: ci saranno dei chiarimenti significativi con una persona a cui tenete particolarmente, anche se recentemente avete avuto diverbi piuttosto accesi o situazioni difficili su argomenti molto delicati. Secondo l’oroscopo però potrete prendervi tanti momenti di tenerezza.

4° Gemelli: sul lavoro la tregua per il momento non è contemplata, però da parte vostra la voglia di emergere e di fare progetti è molta.

Le collaborazioni con i colleghi saranno positive, dal momento che avrete dei pensieri molti affini.

Sintonia per Scorpione

5° Scorpione: sul lavoro avrete una sintonia invidiabile con i colleghi e una grande voglia di mettere in atto i progetti condividendoli con la vostra squadra professionale. Vi sentirete anche molto più ottimisti del solito, quindi continuate così.

6° Toro: avrete una giornata molto tranquilla in cui potrete discorrere con il partner del più e del meno, in cui potrete finalmente esprimervi liberamente senza remore e senza alcun tipo di giudizio. Secondo l’oroscopo, potreste avere momenti di contentezza molto produttivi.

7° Pesci: anche se ci saranno più momenti di relax, la fortuna per ora sarà sempre e comunque dalla vostra parte, anche per le grandi opportunità che continueranno a fioccare nella vostra vita professionale.

Avrete anche qualche piccola chance in amore.

8° Bilancia: qualche piccolo rialzo nella classifica sarà indice di una situazione affettiva che non farà che migliorare, ma molto lentamente. Fare del vostro meglio per fare una sorpresa al partner vi aiuterà anche a mettervi in moto per gli affetti in generale.

Acquario stabile

9° Acquario: non ci sarà una vera svolta in amore, però si raggiungerà un determinato equilibrio che vi darà molta serenità, anche se per quel che vi riguarda sarà purtroppo intervallata da molto stress sul lavoro.

10° Leone: probabilmente dovrete riorganizzare la vostra tabella di marcia prima di pensare ad un eventuale salto di qualità sul lavoro. Con gli affetti purtroppo state vivendo un periodo di gelo che potrebbe durare ancora piuttosto a lungo.

11° Sagittario: avrete un umore che proprio non vuole saperne di rialzarsi e di rimanere stabile, dunque ciò che vi necessità sarà una buona dose di svago e di stacco completo dalle faccende di stampo quotidiano e lavorativo, secondo l’oroscopo.

12° Ariete: dovrete fare in modo che il nervosismo non rovini le interazioni dal punto di vista dei rapporti affettivi, ma anche per quello che concerne la sfera lavorativa. Dovrete fare fronte a qualche malessere che dovrà essere messo in osservazione.