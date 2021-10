Secondo l'oroscopo del 1 novembre i nati sotto al segno del Sagittario si trovano in fondo alla classifica. Gli Scorpione sono in un limbo, mentre gli Ariete si sentono in grande forma e propositivi.

Approfondiamo di seguito le previsioni per tutti i 12 segni zodiacali, con la relativa classifica.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: i nati sotto questo segno sono un po' giù di corda. Forse il modo migliore per riuscire a riemergere dalle ceneri è circondarvi delle persone a cui volete bene.

11° Pesci: siete un po' stanchi, pertanto sarebbe opportuno non prendere incarichi troppo pesanti.

Approfittate di qualche ora libera per dedicarvi un po' di più alla cura della vostra mente e del vostro corpo.

10° Gemelli: secondo le previsioni dell'Oroscopo del giorno 1 novembre, la giornata sarà caratterizzata da qualche piccolo conflitto interiore. Se non vi sentite pronti a compiere un grande passo, non fatelo e prendetevi del tempo per riflettere.

9° Leone: cercate di non essere troppo irruenti. Se non siete sulla stessa lunghezza d'onda della persona che avete di fronte, non insistete. Tutto arriva per chi è capace di aspettare.

Previsioni astrali, le posizioni centrali

8° in classifica Cancro: l'oroscopo del 1 novembre invita i nati sotto questo segno ad avere pazienza. Specie in ambito professionale, se siete in attesa di risposte, dovrete imparare a non essere impazienti.

7° Scorpione: le previsioni dell'oroscopo del giorno 1 novembre esortano i nati sotto questo segno ad essere un po' più sicuri di sé. Molti di voi si trovano in un limbo per quanto riguarda l'amore, quindi, è il momento di fare una scelta.

6° Acquario: se volete raggiungere un obiettivo, tentate il tutto per tutto. Anche se dovesse accadere qualcosa di inaspettato e di imprevisto, voi andate sempre dritti per la vostra strada.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

5° Vergine: avrete molte cose da fare. Anche se per molti è un giorno "libero" ci sono diverse faccende da mettere a posto. In ambito professionale, invece, preparatevi a una notizia inattesa.

Oroscopo 1 novembre, i primi quattro segni

4° in classifica Bilancia: in campo sentimentale delle questioni potranno essere chiarite e messe al loro posto.

In ambito professionale, invece, il vostro valore verrà sicuramente apprezzato.

3° Toro: secondo l'oroscopo del 1 novembre la giornata sarà piena di emozioni. La mattinata potrebbe cominciare in modo un po' turbolento, ma dal pomeriggio la situazione si assesterà.

2° Capricorno: in amore state riuscendo gradualmente a raggiungere gli obiettivi che vi eravate prefissati. Le emozioni saranno predominanti nel corso della giornata. Per quanto riguarda il lavoro, invece, sarete protagonisti di qualcosa di interessante.

1° Ariete: siete al top della vostra forma fisica e mentale. Se state per prendere una decisione importante, fatelo in questo periodo. Dal punto di vista professionale state per cominciare un periodo davvero ricco di soddisfazioni.