L'Oroscopo di sabato 30 ottobre è pronto a dare dritte e consigli in merito alla giornata iniziale di questo nuovo weekend. In evidenza nel contesto le previsioni zodiacali relative a tutti i dodici segni dello zodiaco. Iniziamo col fare una analisi al volo riguardo il quadro astrologico quotidiano, ovviamente per comprendere meglio e in modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali andranno ad impattare sull'andamento del periodo. Per fare ciò, indubbiamente è necessario sapere quali sono i principali aspetti planetari del momento.

Questo sabato l'astrologia sottolinea due gradite sorprese a livello di transiti: curiosi di sapere quali sono?

Ebbene, il primo giorno di weekend partirà all'insegna di Marte in Scorpione, da subito in positiva congiunzione al Sole, anch'esso presente nel segno. Poi, parlando di un altro passaggio astrologico di spicco, la Luna in farà il suo ingresso nel segno della Vergine portando una marea di opportunità a coppia, single e persone in cerca di avventure appassionanti, tipo "mordi e fuggi".

Ottima anche la posizione astrale di Venere in Sagittario, all'occasione in ottimo trigono alla Luna. Nettuno in Pesci dal canto suo resta stabile nel comparto del segno d'acqua con Saturno e Giove ancorati saldamente in Acquario. Chiudiamo questa carrellata di convergenze planetarie sottolineando la presenza stabile di Plutone in Capricorno, Urano in Toro e Mercurio in Bilancia.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 30 ottobre su amore e lavoro, come sempre valido per l'intero ventaglio zodiacale.

Previsioni zodiacali del giorno 30 ottobre dall'Ariete al Cancro

Ariete - L'oroscopo del giorno al segno dell'Ariete preannuncia un periodo formidabile. Diciamo che partirà quasi certamente "col botto" (il "quasi" è d'obbligo!) per poi chiudere in bellezza.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In amore, da parte delle energie celesti a voi favorevoli riceverete moltissima considerazione: i pianeti infatti continueranno a sostenervi e vi indirizzeranno verso le scelte giuste. In questi giorni il partner vi vede sotto una luce diversa: vi ama alla follia! Nel lavoro, non indugiate, non perdete tempo, rimboccatevi le maniche e dateci dentro, perché sarete vincenti quasi su tutta la linea.

Farete faville, qualunque sia la vostra condizione.

Toro - L’oroscopo del 30 ottobre al segno del Toro indica l'arrivo di un periodo molto agevole e anche abbastanza fortunato in amore. Bene anche nel lavoro: nuove esperienze o nuovi interessi accenderanno la voglia di fare e la creatività, indirizzandola verso settori in espansione. Le stelle prepareranno progetti per la casa e per la famiglia: quindi per voi è arrivato il momento di concretizzarli. Tirate fuori dai cassetti le carte su cui avete scritto da tempo i vostri desideri e cominciate a parlarne con il partner per poterli realizzarli insieme. Nel lavoro infine, avrete l'umore al top e una grande carica di ottimismo: utilizzateli su tutti i fronti.

Gemelli - Le previsioni astrologiche del momento indicano che partirà e chiuderà abbastanza bene questa parte della settimana, buona soprattutto per quanto concerne sentimenti, affetti e amicizie. La giornata sarà piena di impegni questo sì, ma è pur vero che le stelle vi renderanno vogliosi e ben disposti a collaborare con partner, amici e famigliari. In amore, amate senza riserve, certamente sarete amati in uguale o maggiore misura, e già così potrebbe essere abbastanza. Nel comparto lavoro, vi sentirete un po' più sospettosi del solito preferendo non condividere le vostre idee con nessuno. Vista l'attuale Carta del Cielo siamo perfettamente d'accordo.

Cancro - Qualcosa in campo pratico non riesce come voi vorreste o forse come gli altri si aspettano da voi.

L'oroscopo di domani consiglia di non appiattirsi sulla solita routine quotidiana, anche perché se non proprio tutto, gran parte del periodo procederà a vele abbastanza sostenute. In generale percepirete un po' di stanchezza, questo sì, ma i ritmi lenti della giornata vi culleranno piacevolmente fino a sera. In campo sentimentale, per domare il vostro carattere un po' burbero spesso basta un pizzico di dolcezza per farvi sciogliere come degli zuccherini... Nel lavoro la sfortuna dovrà fare i conti con la vostra pazienza: prima o poi avrete ciò che desiderate.

Oroscopo e consigli delle stelle del 30 ottobre dal Leone allo Scorpione

Leone - L'oroscopo quotidiano preannuncia la possibilità che possa arrivare un periodo abbastanza positivo e, seppur a spot, anche piacevolmente emozionante.

L'entusiasmo e la determinazione che metterete in ciò che farete saranno la chiave magica per un eventuale successo. In campo sentimentale si respirerà un buon clima ed il dilagante ottimismo finirà per contagiare anche voi. Se avete una questione personale da risolvere, non aspettate che sia la persona amata ad agire al posto vostro ma muovetevi con convinzione. Nel lavoro, infine, è il momento di entrare in azione ampliando le entrate o facendo investimenti oculati.

Vergine - Le previsioni zodiacali di sabato indicano la giornata in analisi davvero molto positiva. In amore si gongola! Grazie alla Luna nel segno, sarete quasi un tutt'uno con il partner: vi stimola tale prospettiva? Lo sappiamo che siete diversi, eppure splendidamente compatibili.

Si profilano svolte interessanti in campo sentimentale anche per quanti di voi sono ancora alle prese con problemi all'apparenza senza soluzione. Nel lavoro, migliorerà la capacità di porvi in relazione con gli altri e di conseguenza, aumenta il piacere della compagnia. Ottimi i rapporti sociali e le possibilità di incrementare l'attività professionale.

Bilancia - Questo sabato si prevede al massimo delle possibilità per tantissimi di voi del segno. Tanti saranno i complimenti che riceverete e questo non farà altro che migliorare l'umore, rendendo più facili e leggeri i compiti che sarete chiamati a svolgere. In campo sentimentale, soprattutto, passerete dei bellissimi momenti con la persona del cuore e non potrete chiedere di più in questa giornata.

Gli astri invitano a lasciarsi andare alla vostra insaziabile voglia di coccole. In coppia, sensualità, poesia e tanta buona allegria. Questa sarà la miscela esplosiva in grado di rinnovare anche amori un po' datati. Il lavoro andrà benone: avrete tanta voglia di fare da realizzare qualcosa a cui tenete.

Scorpione - Giornata ottima in generale, per non dire meravigliosa per tanti di voi del segno. A dare lo sprint giusto per affrontare i problemi quotidiani ci penserà l'entrata nel segno di un essenziale Marte, nel contesto in splendido sestile alla Luna e in trigono a Giove. Per i sentimenti, vivrete una giornata molto interessante. Se avete un partner da parecchio tempo, di certo ci saranno novità positive nell'ambito del rapporto.

Scoprirete nuovi modi per divertirvi e stare insieme a chi sapete. Nel lavoro, ottimi progressi in ambito della propria attività: avrete la sensazione di essere nel posto giusto al momento giusto.

Astrologia di sabato 30 ottobre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - L'oroscopo del giorno indica un sabato pronto a regalare momenti di gioia e massima affidabilità a gran parte dei nativi in questo bellissimo segno. In campo sentimentale, vi sentirete rinati: poter risolvere delle problematiche che vi preoccupano più del dovuto vi aiuterà a dare un grande senso di libertà. Se prima vi sentivate legati e incatenati, adesso avete la percezione di non dover sottostare ad alcun vincolo e ciò rende speciale la vostra giornata e quella del partner.

A livello lavorativo, finalmente i vostri meriti verranno riconosciuti: complimenti! La fatica dei giorni passati sarà ottimamente ripagata.

Capricorno - In arrivo un giorno "super positivo", diciamo pure favoloso per certi aspetti, a tutto tondo con la parte finale della settimana coincidente proprio con l'avvio del nuovo weekend. In campo sentimentale, impostata su sensibilità e sentimenti spensierati, la vita amorosa attraverserà una fase appagante, felice. In generale affetti, amicizie e famiglia saranno sempre in primo piano: per le coppie consolidate sarà un buon periodo per progetti di una certa importanza. Nel lavoro, grazie ad un'invidiabile forza di volontà riuscirete ad eccellere in svariati e impensabili settori.

Approfittatene dell'occasione per instaurare rapporti con dei professionisti.

Acquario - L'oroscopo di sabato al segno dell'Acquario indica una giornata sensibilmente superiore alla media, giudicata "godereccia" dall'astrologia quotidiana. Schiarite in famiglia se ci sono stati disaccordi: gli astri del momento aiuteranno a spegnere polemiche e mettere pace. In amore, se siete già da tempo in coppia con una persona speciale, con la quale state bene insieme, approfittate pure di ogni momento che la giornata potrebbe offrirvi, per dedicarvi alle delizie dell’eros. Single, attenti, una vecchia fiamma potrebbe ricomparire dal nulla! Nel lavoro, avvantaggiati saranno coloro con certe competenze già acquisite: purtroppo per chi non le ha, la differenza la farà il bagaglio delle esperienze.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 30 ottobre svela un sabato interamente positivo. La quasi totalità del periodo, oltre che intuitivo e alla portata sarà anche altamente fortunato, risulterà soprattutto molto bello da condividere con parenti, amici e persone amate. In amore, il giorno porterà a godervi la vita in modo sano e divertente. Troveranno soluzione tutte quelle situazioni bloccate da tempo, anche grazie all'intervento di un partner competente che saprà dimostrare la sua stima e il suo affetto verso la vostra bella persona. Single, i lati migliore del vostro carattere verranno risvegliati proprio in questa giornata. Nel lavoro, sarà la giornata giusta per tentare la fortuna ed osare più del dovuto: le stelle vi assisteranno.