Secondo l'oroscopo del 31 ottobre, i nati sotto il segno del Toro sono un po' demotivati, i Pesci devono mantenere la calma, mentre per i Leone ci sono novità in amore, infine gli Scorpione sono in pole position.

Di seguito approfondiamo le previsioni per tutti i 12 segni zodiacali.

Oroscopo: gli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: cercate di mantenere la calma, in quanto siete un po' agitati. Se il vostro umore è inquieto, forse è meglio non stare troppo a contatto con le altre persone. Prendetevi un momento per placarvi.

11° Toro: giornata decisamente sottotono per voi.

Il fine settimana si concluderà in modo un po' fiacco. La domenica, di solito, non è il vostro giorno preferito, quindi, cercate di fare qualcosa di bello per risollevare l'umore.

10° Bilancia: l'Oroscopo del 31 ottobre vi invita a trascorrere più tempo possibile in compagnia delle persone care. Se sul lavoro ci sono delle polemiche, meglio restare in disparte, non è necessario esprimere sempre la propria opinione.

9° Ariete: in amore siete confusi, pertanto, potrebbero nascere delle divergenze. Il modo migliore per non incorrere in futili discussioni è restare calmi e pensare a cose che vi mettono di buon umore.

Previsioni astrali 31 ottobre, le posizioni centrali

8° in classifica Vergine: la settimana si concluderà con qualche domanda di troppo.

Se non sapete in che direzione andare, forse è il caso di lasciarsi consigliare da una persona fidata. Non siate troppo litigiosi sul lavoro.

7° Gemelli: una persona dal vostro passato potrebbe stravolgere la vostra giornata. L'Oroscopo del 31 ottobre vi invita ad essere cauti e a non commettere passi falsi dettati dalla foga.

6° Acquario: in amore potrebbe esserci qualche piccolo alto e basso, tuttavia, nulla che non potrà essere risolto con il dialogo e con la calma. Sul lavoro ci sono delle novità in arrivo.

5° Cancro: nella vita non c'è persona più fidata di se stessi. Puntate tutto su di voi e non permettete a nessuno di prendere il sopravvento sulla vostra vita e sulle vostre decisioni.

Sul lavoro ci sono dei cambiamenti.

Oroscopo, i quattro segni più fortunati

4° in classifica Capricorno: sul lavoro potete osare. Se finora il consiglio è sempre stato quello di mantenere la calma, adesso potete fare un po' di più. L'Oroscopo del 31 ottobre vi invita ad avere fiducia in voi stessi e investite sulle vostre potenzialità.

3° Sagittario: le stelle vi invitano ad essere intraprendenti. In campo professionale dovrete prepararvi a vivere dei momenti piuttosto intensi. In amore è giunto il momento di essere chiari, basta tenersi tutto dentro.

2° Leone: per l'amore questo è un periodo molto interessante. Ci sono delle novità all'orizzonte, sia per quanto riguarda i single, che per le coppie stabili.

Sul lavoro avrete una carica in più se il vostro umore è positivo.

1° Scorpione: i nati sotto questo segno vivranno un momento molto promettente per quanto riguarda il lavoro. Non è escluso che possiate ricevere una gratifica o, addirittura, una promozione.