L'oroscopo della giornata di sabato 30 ottobre vedrà uno splendido cielo sopra i nativi Sagittario, perfetto per ricavare il meglio in amore e al lavoro, mentre i nativi Cancro avranno una maggiore consapevolezza di sé, utile soprattutto con i propri impegni professionali. Un buon Sole in Scorpione aiuterà a tenere in equilibrio i rapporti con il partner, seppur la Luna si trovi in quadratura, mentre i rapporti d'amore dei nativi Pesci saranno in bilico. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 30 ottobre.

Previsioni oroscopo di sabato 30 ottobre 2021 segno per segno

Ariete: giornata in cui vi sentirete invincibili e pieni d'amore grazie a una luminosa Luna e una splendida Venere favorevoli.

Single oppure no, saprete come catturare l'attenzione della persona che vi piace. Per quanto riguarda le gli impegni professionali, sarà opportuno sfruttare la posizione di Giove in sestile per ottenere buoni risultati. Voto - 7️⃣

Toro: fine settimana che non inizia con un cielo stellato per voi nativi del segno, ma non tutto è perduto. Se infatti la Luna sarà negativa, domani tenderà a favorirvi, per cui, volate basso in amore per il momento, perché poi potreste recuperare tanto terreno. In ambito lavorativo invece sarà opportuno non commettere errori, non quando il peso di Giove e Saturno in cattivo aspetto si farà sentire. Voto - 6️⃣

Gemelli: oroscopo della giornata di sabato 30 ottobre che vedrà la Luna aiutarvi con i vostri problemi di cuore.

La ripresa è ancora lontana, ciò nonostante se riuscite a fare dei passi in avanti, fate di tutto pur di non farne altri indietro. Se siete single spendete un po’ di tempo in più per voi, per gli amici, e per tutto ciò che vi fa sentire bene. Settore professionale che continua a convincere grazie a Giove, Saturno e Mercurio, che vi rendono attivi e pieni di idee.

Voto - 6️⃣

Cancro: avrete una maggior consapevolezza di voi stessi e dei vostri limiti in questa giornata di sabato. In ambito lavorativo sarete in grado di capire fin dove spingervi, evitando di fare il passo più lungo della gamba. Per quanto riguarda i sentimenti, i rapporti tra voi e il partner procederanno serenamente. I single saranno più aperti ai consigli.

Voto - 8️⃣

Leone: romantici come siete, questo fine settimana sarà tutto da vivere per quanto riguarda i sentimenti. Con la Luna nel segno e Venere in trigono, single oppure no, è il momento di far notare agli altri quanto di buono c'è in voi. Sul fronte professionale se volete ottenere ciò che volete, bisogna impegnarsi, e se necessario fare dei sacrifici, di tempo o di denaro. Voto - 8️⃣

Vergine: potreste mostrare un atteggiamento un po’ cinico dal punto di vista sentimentale. Questo cielo va contro di voi per il momento, e voi vi sentite senza una via di uscita. Ebbene, abbiate pazienza, ma soprattutto, non allontanate chi vuole darvi una mano, soprattutto se si tratta del partner o della vostra fiamma qualora siate single.

Per quanto riguarda il lavoro gli affari vanno avanti, ciò nonostante, a volte dovrete sapervi accontentare. Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale movimentata e molto piacevole in questo inizio di fine settimana. Secondo l'oroscopo del 30 ottobre, i rapporti con il partner tenderanno a essere più intimi, e ciò rafforzerà il vostro legame. Per quanto riguarda i single, se avete fatto una nuova conoscenza di recente, la vostra vita sarà molto più movimentata e felice, con quella voglia di trascorrere il vostro tempo con chi amate. Settore professionale che vi vedrà ancora al top grazie alla presenza di Marte e Mercurio, nonché di Giove e Saturno in trigono dal segno amico dell'Acquario. Voto - 9️⃣

Scorpione: un buon Sole nel segno vi permetterà di cadere così in basso dal punto di vista amoroso.

La Luna in quadratura infatti vi mette in difficoltà, ma se dimostrate umiltà e sentimenti d'amore, già da domani tornerete a dare il meglio di voi per il partner. Se siete single gli incontri non mancheranno, ma meglio non essere diretti fin da subito. Nel lavoro le stelle potrebbero portare un pizzico di fortuna, che andrà assolutamente sfruttato. Voto - 7️⃣

Sagittario: oroscopo di sabato eccellente per voi nativi del segno. Sopra di voi si trova un cielo davvero splendido e stellato, che vi permetterà di fare ciò che più volete. In amore infatti godrete di un'ottima intesa di coppia, che terrà unito il vostro legame con il partner ora più che mai. Se siete single forse è arrivato il momento di farsi avanti.

Nel lavoro con i buoni propositi che avete, sarete pronti per progetti davvero importanti. Voto - 9️⃣

Capricorno: amore davvero favorevole in questa giornata di sabato per voi. Via dunque al romanticismo grazie a un cielo convincente e sempre più sereno per voi e per la vostra anima gemella, ma anche per voi cuori solitari in vena di nuove conoscenze. Per quanto riguarda il lavoro invece attenzione alle nuove iniziative, perché ancora potreste non essere pronti. Voto - 7️⃣

Acquario: non un inizio di weekend ideale a causa della Luna in opposizione. Fortunatamente, la situazione tenderà presto a migliorare, ma in questa giornata sarà meglio volare basso con i sentimenti, single oppure no. Potreste infatti essere fraintesi dal partner o dalla vostra fiamma, causando delle discussioni.

Per quanto riguarda il lavoro con questo cielo potrete procedere spediti con i vostri progetti e sfruttare al meglio le vostre capacità. Voto - 7️⃣

Pesci: previsioni astrali non eccezionali per voi nativi del segno. In amore il vostro rapporto è in bilico, ma il vostro più grande pregio è quello di lottare per le cose a cui tenete di più. Se siete single l'amore non è al centro dei vostri pensieri al momento. In ambito lavorativo non lasciatevi sfuggire certe occasioni davvero preziose. Voto - 6️⃣