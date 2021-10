Secondo l'oroscopo del 16 ottobre, i nati sotto il segno dello Scorpione avranno delle opportunità professionali. I Toro devono risolvere un problema in sospeso.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: se avete un problema con qualcuno, cercate di indagare a fondo fino ad arrivare all'origine. Non siate superficiali, sia nelle relazioni sia nel lavoro.

11° Leone: le previsioni dell'Oroscopo di sabato 16 ottobre vi invitano a mantenere un profilo piuttosto basso sul lavoro. Se avete molti impegni da portare a termine chiedete l'aiuto di qualcuno, non sforzatevi a fare tutto da soli.

10° Pesci: spesso ci si trova dinanzi delle scelte che, per quanto difficili possano essere, sono necessarie. In amore siete un po' ostili e scontrosi, dal punto di vista professionale, invece, è importante avere un aspetto fiero e sicuro di sé.

9° Cancro: delle cose stanno cambiando. Entro la fine dell'anno ci saranno delle novità molto positive per quanto riguarda le finanze. Ad ogni modo, almeno per il momento, cercate di essere parsimoniosi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: le stelle vi invitano a rilassarvi un po'. Gli ultimi giorni sono stati un po' stressanti, pertanto, adesso pensate solo a voi, alla vostra serenità e tranquillità.

7° Bilancia: l'oroscopo del 16 ottobre vi esorta a prepararvi.

In amore sono in arrivo delle novità che potrebbero anche stravolgere la vostra vita. Sul lavoro dovete essere pronti a tutto e decisamente intraprendenti.

6° Acquario: alcuni nodi potrebbero venire al pettine. In questo periodo vi sentite un po' in colpa dal punto di vista sentimentale, cercate di rimediare. Sul lavoro, invece, dovete prestare attenzione e non essere frettolosi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

5° Capricorno: sul lavoro ci sono delle novità in arrivo. Questo è il periodo dell'abbondanza, pertanto, se avete intenzione di investire in un nuovo progetto, di fare degli acquisti importanti o di allargare la famiglia, approfittate adesso.

Oroscopo segni fortunati 16 ottobre

4° in classifica Gemelli: l'oroscopo del giorno 16 ottobre denota una giornata abbastanza proficua.

Se siete innamorati cercate di aprirvi un po' di più con il partner. Se siete single apritevi a nuovi orizzonti e conoscenze.

3° Ariete: nulla è perduto e voi ne siete la prova vivente. Anche quando non sembra esserci via d'uscita, una soluzione si trova sempre. Siate più ottimisti e propositivi. Sia in amore sia nel lavoro è in arrivo un periodo positivo.

2° Vergine: le amicizie potranno essere recuperate. Ricordate che è necessario coltivare i legami se volete che diventino duraturi. Buon momento per investire in un nuovo progetto.

1° Scorpione: questo è un periodo molto florido per il lavoro. Secondo l'oroscopo, infatti, ci sono delle grandi opportunità in arrivo e gratificazioni. In amore vi sentite molto più sereni di quanto lo siate stati a inizio settimana.