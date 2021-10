La settimana dal 18 al 24 ottobre avvicina alla fine di questo mese: non sempre l’autunno va vissuto come un periodo dell’anno in calo, ma anzi spesso è ricco di opportunità.

Approfondiamo cosa riserva ai segni zodiacali l’Oroscopo settimanale.

I primi sei segni

Ariete: Questa settimana la carica è forte e la stanchezza non si farà sentire nonostante i mille impegni, anzi, ogni giorno l'energia aumenta. Anche in amore tutto è in fase di evoluzione, non bisogna sottovalutare il partner. Marte in opposizione potrebbe causare qualche ostacolo. Voto: 4 stelle su 5

Toro: È il momento di prendere importanti decisioni sul lavoro che determineranno un futuro rigoglioso e sereno, bisogna quindi essere concreti.

A questo proposito, in amore occorre fidarsi più del proprio cuore che della testa e lasciarsi andare. Voto: 5 stelle su 5

Gemelli: Venere continua a regnare nel vostro cielo, ma ciò non esclude impegni e imprevisti, con Giove che gufa dietro l'angolo. Il rapporto col partner potrebbe entrare in crisi e solo grazie al dialogo si possono sorvolare problemi di incomprensione. Puntate sul weekend. Voto: 3 stelle su 5

Cancro: Dopo la settimana faticosa passata, inizia un periodo di rinascita: ci sono grandi cambiamenti in vista e le cose inizieranno ad andare per il verso giusto. L'amore sta arrivando con ottime novità e bisogna abbandonarsi completamente a esso. Voto: 5 stelle su 5

Leone: La carriera è in fase di stallo, ma ciò non significa che non arriverà il momento di pianificare il futuro.

In amore va a gonfie vele con la Luna in proprio favore: un fine settimana romantico è in vista. Voto: 3 stelle su 5

Vergine: Venere è in contrasto con questo segno. La pazienza è poca, sia sul lavoro che in famiglia e tenere i nervi saldi sarebbe molto utile durante questa settimana. Unico spiraglio di luce le giornate di giovedì e venerdì.

Voto: 1 stella su 5

La seconda sestina zodiacale

Bilancia: Questo è un periodo di grandi battaglie per il proprio futuro, ma anche di grande fortuna che porterà a molta prosperità per il futuro. Per chi è single, nuove fiamme sono in arrivo, con un Sole splendente dalla vostra parte. Voto: 5 stelle su 5

Scorpione: Le buone notizie continuano ad arrivare e il periodo sottotono dell'estate è ormai solo un ricordo.

Si aprono anche le porte dell'amore, ma si deve portare un po' di pazienza prima di arrivare ad una relazione stabile. Voto: 4 stelle su 5

Sagittario: Le dispute si stanno chiudendo, Giove e la Luna sono favorevoli e si prospetta una grande settimana. Venere regala amore e passione, ed anche il lavoro non manca di novità positive. Voto: 5 stelle su 5

Capricorno: E' ora di concedersi un po' di riposo in preparazione ad un Novembre super attivo. Se questa settimana sembra essere sottotono è solo per prepararsi al meglio, infatti Marte dissonante indica di aspettare prima di raggiungere i propri obiettivi. L'amore, però, è frizzante, una coccola dopo giornate un po' pesanti. Voto: 2 stelle su 5

Acquario: I pianeti passano veloci sul cielo di questo segno, e la tentazione di mollare tutto è forte a causa dei grandi sballottamenti che si subiscono.

Ma non bisogna desistere: l'ambito professionale tra poco prenderà una piega positiva e la vita di coppia è già ricca di attrazione e comprensione. Se la Luna vi abbatte, consolatevi col partner. Voto: 3 stelle su 5

Pesci: Il Sole si aggiunge a Venere favorevole: non è tempo di mollare. Già da questa settimana inizia un'ondata positiva che caratterizzerà tutta la fine dell'anno. A dicembre inizierà un grande periodo favorevole e di cambiamenti, non bisogna avere paura. Amore: il nuovo partner fa dubitare e una vecchia fiamma è tornata a farsi viva. Voto: 5 stelle su 5