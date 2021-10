Quali sono i presagi degli astri e delle stelle per questo weekend? Le previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute lasciano presagire due giornate serene per il Toro, allegro e spensierato e per il Leone, nel pieno di un periodo di rivoluzione e cambiamento. Bene la Bilancia, Cancro distratto e assente in famiglia. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del fine settimana, sabato 16 e domenica 17 ottobre 2021, per tutti i segni.

Oroscopo weekend, 16 e 17 ottobre 2021

Ariete: in ambito sentimentale alternate fantasie e pensieri intriganti ad attimi di pura gelosia.

È un momento movimentato in amore, cercate di non perdere la ragione. Un amico ha bisogno dei vostri consigli, dedicategli de tempo.

Toro: prima di tuffarvi a capofitto nel weekend un nuovo incontro potrebbe rivelarsi utile in ambito lavorativo e aiutarvi nella conclusione di un affare vantaggioso. Per il resto vi attendono due giornate spensierate e divertenti.

Gemelli: l’oroscopo del weekend consiglia al segno di concedersi un po’ di riposo e cercare di prevenire il peggioramento di alcuni fastidì fisici. In ambito lavorativo, è un buon momento per i nuovi progetti e le sfide, anche fuori confine.

Cancro: durante le giornate del 16 e del 17 potreste essere un po’ distratti con la mente, i vostri pensieri vi portano lontano e alle persone che vi sono vicino questo non passerà in osservato.

Bene il fisico.

Leone: la giornata di sabato si rivela vantaggiosa al fine di curare alcune questioni finanziarie e patrimoniali. A contrario domenica si può staccare la spina, concedersi del sano e meritato riposo e dedicarsi al partner e alla famiglia.

Vergine: il weekend inizia con delle belle soddisfazioni in ambito lavorativo.

In amore tutto procede per il meglio e vi sentire amati e coccolati. Al contrario è un momento sottotono per il fisico, meglio non esagerare e ponderare gli sforzi.

Bilancia: secondo l’oroscopo del weekend queste due giornate sono ideali per chi intende raggiungere degli obiettivi a breve termine. È il momento di osare, sia in amore che nel lavoro, il cielo è positivo e potete rischiare qualcosa in più.

Scorpione: le stelle del fine settimana si presagiscono calde e romantiche. I riflettori si accendono sull’amore e gli astri favoriscono gli incontri per i single. Energia e voglia di fare non mancano.

Sagittario: il fine settimana potrebbe portare vento di discordia in amore e in ambito familiare, dove litigi e discussioni potrebbero animare le giornate. Meglio agire con cautela ed evitare di dire qualcosa di cui potreste pentirvi.

Capricorno: se volete avviare un investimento o richiedere un finanziamento, sarà meglio prima calcolare attentamente ogni aspetto. Il weekend si preannuncia romantico e passionale. Ma attenzione al fisico.

Acquario: in ambito lavorativo, soprattutto per chi lavora nel campo dell’arte o della pubblicità è un momento di estrema creatività.

L’amore è passionale, ma la gelosia del segno potrebbe inclinate i rapporti, in particolare quelli appena nati.

Pesci: l’oroscopo del weekend lascia presagire un cielo sereno, che infonde autostima, coraggio e voglia di superarli. L’amore è protetto da stelle brillanti e romantiche. Ok il fisico.