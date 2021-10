Secondo l'oroscopo del 17 ottobre i nati sotto il segno dell'Acquario possono ricominciare alla grande. I Leone sono sottotono, mentre i Gemelli devono essere un po' più pratici.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: perdere le staffe sarà molto semplice in questi giorni. Cercate di dialogare con calma in modo da evitare disguidi sgradevoli. Sul lavoro dovete essere un po' più concentrati. Oggi prendetevela di riposo.

11° Ariete: se ci tenete ad una persona lottate fino in fondo pur di riuscire ad ottenere ciò che desiderate. La vostra testa è altrove, quindi, sarà difficile riuscire a mantenere alta la concentrazione sul lavoro.

10° Pesci: in amore le cose potrebbero essersi leggermente raffreddate, specie se avete da poco cominciato una conoscenza. Questo, però, non sempre è un male. In certi casi è opportuno essere cauti per non restare bruciati.

9° Bilancia: nella vita siete sempre stati o bianco o nero. Non conoscete mezze misure, tuttavia, in certi casi sono necessarie. L'Oroscopo del 17 ottobre, infatti, vi invita ad essere un po' meno schematici.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: tra il dire e il fare c'è sempre stato di mezzo il mare. Se volete raggiungere un obiettivo dovete impegnarvi di più. Non dovete credere che tutto vi sia dovuto.

7° Vergine: giornata interessante sul fronte del lavoro.

La settimana ci concluderà con una bella sorpresa. In amore è necessario ritrovare la complicità di un tempo. Se non ci riuscite, inventate qualcosa di nuovo per riaccendere la fiamma.

6° Scorpione: l'oroscopo del 17 ottobre denota una domenica piuttosto intrigante sul fronte dell'amore. Se siete single sarà molto semplice fare delle nuove conoscenze.

Sul lavoro, invece, dovete essere chiari.

5° Toro: non assumete più incarichi di quanti, in realtà, ne riusciate a gestire. Meglio dire di no qualche volta, ed essere sinceri, piuttosto che dare false speranze. Sul lavoro, invece, urge un po' di pausa.

Oroscopo 17 ottobre segni fortunati

4° in classifica Cancro: in amore ritroverete la serenità perduta.

Dal punto di vista professionale, invece, un progetto importante potrebbe fare fatica a decollare. Cercate di essere pazienti.

3° Capricorno: siate parsimoniosi perché presto potreste necessitare di liquidità. In amore avete finalmente trovato di nuovo la serenità. Cercate di essere più attenti alle esigenze del vostro partner. Sorprese in arrivo sul lavoro.

2° Sagittario: dopo aver vissuto qualche giornata un po' burrascosa, finalmente, oggi potrete recuperare. Il vostro umore torna ad essere decisamente migliore. Circondatevi delle persone care.

1° Acquario: buon momento per cancellare il passato e ricominciare da zero. Fate conto come se da oggi ricominciasse una nuova vita. Oggi è il giorno zero, tutto quello che verrà sarà sempre una novità.