L'oroscopo della giornata di sabato 16 ottobre vedrà aprirsi per i nativi Gemelli un periodo di riflessione, soprattutto dal punto di vista sentimentale, colpa della Luna in quadratura, mentre l'atteggiamento dei nativi Pesci sarà più maturo. Non sarà un buon momento per prendere decisioni affrettate per il Capricorno, mentre lo Scorpione vivrà una relazione di coppia accesa e romantica.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 16 ottobre.

Previsioni oroscopo sabato 16 ottobre 2021 segno per segno

Ariete: la configurazione astrale funzionerà benissimo secondo l'oroscopo di sabato.

Dal punto di vista sentimentale Venere vi regalerà splendidi momenti insieme alla vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single l’incontro con qualcuno di speciale potrebbe finalmente sciogliervi il cuore. Settore professionale con ancora evidenti difficoltà, ma ci state lavorando per migliorare. Voto - 8️⃣

Toro: arriva finalmente un cielo romantico anche per voi secondo l'oroscopo della giornata di sabato 16 ottobre. Con la Luna in sestile dal segno dei Pesci, tra voi e il partner ci sarà un'intesa decisamente migliore. Se siete single finalmente anche voi uscirete dalla noiosa quotidianità, trovando qualcosa di nuovo e movimentato da fare. Nel lavoro la voglia di cambiare marcia c'è, ma questo cielo ve lo impedisce.

Per ora, abbiate pazienza e limitate a fare ciò che vi dicono. Voto - 7️⃣

Gemelli: questo periodo non è dei migliori per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Con la Luna che si troverà in quadratura, sarà un periodo di riflessioni, cercando di capire cosa potete fare per tornare in sintonia con il partner. Se siete single controllate per bene parole e emozioni.

Nel lavoro Mercurio e Marte vi aiutano a valorizzare i vostri progetti, portando qualche soddisfazione. Voto - 6️⃣

Cancro: ottima Luna nel segno amico dei Pesci, secondo l'oroscopo. Questa giornata si rivelerà davvero piacevole per quanto riguarda i sentimenti. Certo, state ancora faticando un po’ a entrare in armonia con il partner o con la vostra fiamma se siete single, ciò nonostante i progressi ottenuti sono evidenti.

In ambito lavorativo gli impegni non vi mancano, e vi conviene essere ben organizzati per arrivare a completarli tutti. Voto - 7️⃣

Leone: previsioni astrali più che valide per voi nativi del segno nel corso della giornata di sabato. Per quanto riguarda i sentimenti potrete contare sul pianeta dell'amore Venere per far valere i vostri sentimenti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda i single l'amore non sarà una priorità assoluta, ma se dovesse arrivare, lo accoglierete a braccia aperte. Per quanto riguarda il lavoro, cercare di migliorare al momento non è così semplice, ciò nonostante alcuni progressi li avete fatti, dunque per il momento siate in grado di accontentarvi.

Voto - 8️⃣

Vergine: cielo per nulla promettente in questo inizio di fine settimana. Con la Luna che si mette in opposizione, e Venere già negativa, trovare un punto d'incontro con il partner diventerà difficile. Cercate in ogni caso di essere più aperti. Per quanto riguarda i single curare i rapporti sociali non sarà facile quando il tempo a disposizione manca. Nel lavoro potreste anche provare a osare di più, ma dovrete essere consapevoli dei possibili rischi. Voto - 5️⃣

Bilancia: Luna e Venere spingono a farvi provare nuove emozioni secondo l'oroscopo della giornata di sabato 16 ottobre. Che siate single oppure no, preparatevi dunque a vivere avventure completamente nuove. In ambito lavorativo i risultati del vostro duro lavoro sono ottimi, e in futuro la situazione non potrà che migliorare ulteriormente.

Voto - 9️⃣

Scorpione: il fine settimana inizia sotto le migliori aspettative per quanto riguarda i sentimenti. Secondo l'oroscopo, l'astro argenteo si metterà in trigono dal segno dei Pesci, e la fortuna comincerà a girare dalla vostra parte. Se siete single potreste anche riuscire a rimediare un appuntamento senza balbettare e essere in panico. Settore professionale che ancora non vi vedrà al top, ciò nonostante non mancherà qualche piacevole soddisfazione. Voto - 8️⃣

Sagittario: sarà un fine settimana leggermente sottotono a causa della Luna in quadratura. Secondo l'oroscopo, alcune cose tra voi e il partner potrebbero non andare come previsto, ma con la giusta maturità, sarete presto in grado di risolvere ogni malinteso.

Se siete single dare sempre buca non vi mette in una posizione di vantaggio. Settore professionale che invece continua a dare soddisfazioni, grazie in particolare a Giove in sestile. Voto - 7️⃣

Capricorno: essere frettolosi con le vostre mansioni non vi aiuterà. Marte e Mercurio vi mettono in difficoltà. Inoltre, non pensate di essere la persona più adatta per ogni progetto. Siate in grado di ammettere i vostri limiti. Per quanto riguarda i sentimenti, la Luna porta stabilità nel vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single mostrerete indubbiamente un atteggiamento romantico, ciò nonostante corteggiate con calma, senza bruciare le tappe. Voto - 7️⃣

Acquario: cielo più che valido nel corso di questo inizio weekend secondo l'oroscopo.

Anche se la Luna si allontana dal vostro segno, rimane comunque il pianeta Venere in buona posizione per accendere di passione la vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda i single vi basterà poco per innamorarvi. In ambito lavorativo, attivi e sempre pronti a tutto come siete, non vi sfuggirà nulla, ottenendo sempre ottimi risultati. Voto - 8️⃣

Pesci: con un po’ di fortuna e maturità, e l'aiuto della Luna nel vostro segno, dal punto di vista sentimentale potreste sentirvi pronti a andare avanti e riprendere in mano il vostro rapporto. Se siete single l'amore al momento non è una priorità, ma non si possono sapere le cose della vita, intesi? Per quanto riguarda il lavoro preferirete un approccio più lineare e ben chiaro con i vostri progetti, senza improvvisare. Voto - 7️⃣