Secondo l'oroscopo del 26 ottobre, i nati sotto il segno della Bilancia stanno per vivere delle novità piuttosto positive, i Sagittario devono essere cauti, mentre i Gemelli avranno le idee un po' più chiare.

Approfondiamo di seguito le previsioni astrologiche per tutti i segni.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: le previsioni dell'Oroscopo del 26 ottobre denotano una giornata un po' fiacca. Non riuscite a stare molto dietro ai ritmi di vita movimentati e incalzanti, sentite il bisogno di agire con calma e tranquillità.

11° Ariete: giornata piena di cose da fare, specie sul fronte professionale. A ogni modo, se non volete commettere errori, forse è il caso che agiate con maggiore cautela e calma.

10° Leone: in amore ci potrebbero essere dei disguidi, cercate di mostrarvi calmi e obiettivi. Non perdete la pazienza per questioni futili. Dal punto di vista del lavoro, invece, meglio tenere un profilo professionale e fiero.

9° Capricorno: questo è un periodo ricco di opportunità professionali per i nati sotto questo segno. Gli ostacoli non mancheranno, tuttavia, voi siete piuttosto abili a barcamenarvi nel caos.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Toro: in amore ci sono delle novità in arrivo.

Dal punto di vista del lavoro, invece, sentite come la necessità di un po' di certezze in più. Questo potrebbe spingervi a stravolgere la vostra vita.

7° Scorpione: l'oroscopo del 26 ottobre 2021 vi invita a mettere da parte l'orgoglio in amore. Talvolta è necessario prendere di petto certe situazioni e non aspettare sempre che sia l'altro a fare il primo passo.

6° Acquario: buon momento per quanto riguarda le coppie. Siete particolarmente apprensivi, forse più del solito. Se le persone che amate necessiteranno del vostro aiuto, voi vi sentirete appagati.

5° Gemelli: questa settimana si prospetta più produttiva rispetto a quelle appena trascorse. Ci sono un po' di questioni da rivedere e bilanci da fare.

Cercate di essere concentrati al massimo.

Oroscopo 26 ottobre primi quattro segni

4° in classifica Pesci: buon momento per l'amore. Le coppie stabili vivranno un momento di slancio. Non è escluso che possiate pensare in grande e arrivare, addirittura, a fare dei progetti importanti.

3° Cancro: le previsioni dell'oroscopo del 26 ottobre denotano una giornata molto interessante per i sentimenti. In campo professionale ci sono delle novità, ma dovrete aspettare la fine dell'anno per avere qualche risposta in più.

2° Vergine: in amore vi sentite forti e sicuri. Dal punto di vista del lavoro, invece, la terra potrebbe cominciare a tremarvi un po' di più sotto i piedi. Dal punto di vista delle relazioni amicali, invece, siete molto socievoli.

1° Bilancia: prima posizione per i nati sotto questo segno che, in questo periodo, stanno vivendo un grande slancio emozionale. Siete desiderosi di affetto e di amore. Dal punto di vista professionale, invece, ci sono delle opportunità in arrivo.