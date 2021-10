Secondo l'oroscopo del 25 ottobre 2021 i nati sotto il segno del Sagittario devono essere un po' più cauti dal punto di vista delle relazioni. Gli Ariete avranno disguidi, mentre i Leone sono primi nella classifica dei segni.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: momento di stallo per quanto concerne le faccende di cuore. Se siete in attesa di una risposta in ambito professionale dovete essere pazienti. In amore siete un po' confusi.

11° Cancro: l'Oroscopo del 25 ottobre 2021 vi invita ad essere cauti. Attenti a ciò che direte o farete nelle prossime ore.

Siete un po' agitati, quindi, non sarà difficile pronunciare frasi di cui potreste pentirvi.

10° Scorpione: le stelle sono un po' altalenanti. Molti di voi sono piuttosto stanchi. Cercate di non sforzare troppo la vostra mente e il vostro corpo.

9° Sagittario: siate cauti dal punto di vista delle relazioni. Questo è un momento un po' confuso, pertanto, dovete restare lucidi. In ambito professionale, invece, le novità non mancheranno.

Previsioni astrali 25 ottobre posizioni centrali

8° in classifica Ariete: sul lavoro potrebbe nascere qualche disguido che vi turberà. In ambito sentimentale, invece, siete agitati, forse non tutte le persone con cui vi state relazionando sono sincere.

7° Gemelli: i nati sotto questo segno continuano a vivere un momento di confusione.

L'oroscopo del 25 ottobre vi invita a mantenere la calma e a ponderare attentamente le prossime mosse, specie se riguardano il futuro.

6° Toro: alti e bassi dal punto di vista sentimentale. I rapporti appena nati potrebbero necessitare di un po' di tempo in più di rodaggio. Sul lavoro siete abbastanza spigliati e intraprendenti.

5° Bilancia: le stelle sono dalla vostra parte per quanto riguarda la sfera professionale ed economica. Se state pensando di cimentarvi in un nuovo progetto, questo è il momento adatto.

Oroscopo primi quattro segni

4° in classifica Capricorno: buon momento per le emozioni. Il 25 ottobre arriveranno le risposte che stavate aspettando da tempo.

Sul lavoro ci sono diverse faccende da sbrigare, svolgetene una per volta.

3° Acquario: l'oroscopo del giorno esorta i nati sotto questo segno a essere intraprendenti sul lavoro. Il periodo è molto proficuo, quindi, approfittatene. Dal punto di vista delle emozioni vi sentite appagati.

2° Vergine: giornata molto interessante sul fronte dei sentimenti. Lasciatevi andare un po' di più e non vi fermate alle apparenze se doveste fare nuove conoscenze.

1° Leone: i nati sotto questo segno tornano a dominare la classifica. La settimana comincerà con il piede giusto. Siete propositivi e intraprendenti, approfittatene soprattutto sul lavoro.