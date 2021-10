Le previsioni zodiacali di mercoledì 27 ottobre 2021 si preparano a dare il benvenuto al terzo giorno della corrente settimana. Ansiosi di conoscere come potrebbe evolvere la giornata relativa a questo nuovo mercoledì? Certo che si, pertanto vediamo di fare una breve considerazione sui segni dello zodiaco più fortunati del giorno. In questo caso l'Astrologia tra i sei segni in analisi nel contesto, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, punta l'indice della positività verso i soli Capricorno e Pesci. Questi simboli sono indicati come altamente fortunati, con ottime probabilità di risultare vincenti e convincenti sia in amore che nel lavoro.

Iniziamo pure a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 27 ottobre, per poi passare alla classifica finale valida, come sappiamo, per tutti i dodici segni zodiacali.

Previsioni zodiacali di mercoledì 27 ottobre

Bilancia: ★★★★. In preventivo un mercoledì abbastanza soddisfacente, in questo frangente valutato con quattro stelle positive. Approfittate di questa giornata libera da vincoli pesanti (si spera) per sistemare un po' di questioni domestiche accumulate o rimaste in sospeso. In amore osate, siate sfacciati nei propositi e provate a mettere da parte ogni forma di esitazione. Chi vive una storia d'amore felice, alla luce del sole, trascorrerà ore deliziose grazie a un rapporto di coppia assolutamente idilliaco.

Single, avrete ottime probabilità di ritrovare il benessere psicofisico, ma solo dopo aver risolto una questione in sospeso: solo allora sarete pronti per innamorarvi di nuovo. Nel comparto lavoro state diventando dei perfezionisti, vi adopererete moltissimo e il vostro impegno sarà veramente grande. Questo vi porterà a trovare buone soluzioni a ogni problema.

Scorpione: ★★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì indicano una giornata decisamente poco positiva per voi del segno. Gli astri in questo caso non saranno troppo d'aiuto, anzi potrebbero favorire ripicche o voglia di vendetta, sia nel lavoro che in campo sentimentale. Per l'ambito affettivo una certa bagarre astrale vi procurerà nervosismo e una gran voglia di buttare tutto all'aria.

Rinunciate a essere egoisti, siate il più possibile attenti ai desideri del partner. Se riuscirete a fare ciò avrete davanti un periodo meraviglioso per quanto riguarda il rapporto. Single, dormire qualche ora in più non potrà che darvi giovamento, sappiatelo. Nonostante vi sentiate pronti a vivere ogni giornata a ritmo sostenuto, è sempre meglio non esagerare. Nel lavoro avete un sacco di faccende da sbrigare, ma non fatevi travolgere. Cercate di creare dei punti di riferimento più solidi, soprattutto dal punto di vista finanziario.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 27 ottobre al Sagittario predice un mercoledì decisamente poco positivo, certamente non buono per impegni gravosi o nei confronti di situazioni da risolvere.

In molti casi eventuali risultati agognati, quasi certamente, si faranno aspettare, anzi alcuni potrebbero risultare persino come "non pervenuti". In amore la vostra socievolezza perderà forza e intensità e i rapporti familiari e affettivi si preannunciano insidiosi. Affrontate i problemi con il partner a viso aperto, non trinceratevi dietro ostinati silenzi e risolvete tutti i problemi subito, senza perdere altro tempo. Per i single, nonostante l'aria distaccata e l'umore sotto i tacchi, saranno in molti a farvi il filo o almeno a fissarvi con sguardo adorante. Quindi tiratevi a lucido e non rinunciate a tutto questo per un capriccio. La parte riguardante il lavoro invita a operare con calma e massima precisione, in modo da non trascurare nessun dettaglio.

Oroscopo e stelle del giorno 27 ottobre

Capricorno: ★★★★★. Il prossimo mercoledì sarà semplicemente solare per tantissimi di voi del segno. Diciamo che la giornata che vi attende sarà all'insegna dello spirito dell'intraprendenza e delle idee vincenti: per dirla con un proverbio "chi ben comincia è a metà dell'opera". In merito agli affetti, grazie agli influssi armonici di Nettuno, nel contesto in sestile al vostro Plutone potete contare su una buonissima comunicativa e su una grande capacità di entrare subito in sintonia con il vostro partner, rendendo il dialogo liscio in qualsiasi situazione. Single, ve la spasserete alla grande! In molti preferirete divertirvi con gli amici di sempre, magari molto presto tornerete a viaggiare facendo nuove esperienze.

Conoscerete persone speciali con le quali condividerete passioni o progetti. Nel lavoro facilitati i contatti con nuovi equilibri improntati sullo spirito di collaborazione. Giornata favorevole per rimuovere intoppi legali.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano la parte di routine della settimana. La giornata infatti si manterrà sulla linea della normalità e della discreta sufficienza. Se riuscirete a usare bene la concentrazione non avrete difficoltà a chiudere con sufficienza il periodo. In campo sentimentale se qualcosa è cambiato nel rapporto di coppia non date tutta la colpa al partner: in ogni cosa si è sempre al cinquanta e cinquanta! Con questi presupposti meglio rimandare le cose importanti.

Single, vi aspetta una giornata estremamente piacevole e rilassata anche se, volendo dirla proprio tutta, non sarà eccezionale. Non farete che sorridere e aspettare che il quadro si completi: l'arrivo della persona giusta. Nel frattempo vi dedicherete a tutto ciò che vi possa rendere sereni e felici. Nel lavoro, a risolvere una questione che vi interessa, arriverà in aiuto una persona che si è sempre dimostrata sincera nei vostri riguardi.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 27 ottobre vi predice che partirà molto bene questa parte della settimana, senza troppi patemi d'animo o problemi duri a portare a buon fine. In amore preparatevi a "volare". Questo è infatti ciò che a molti di voi del segno le stelle stanno preparando: sarà una giornata ottima.

Luna e Plutone, entrambi molto positivi per il segno, garantiranno passione in più del solito. In aumento il carisma che avrete sugli altri, ideale per progetti ambiziosi col partner o per vivere al meglio il vostro rapporto di coppia. Per coloro ancora single il periodo invoglia a rilassarsi, magari cercando di immergevi in ambienti silenziosi, sereni e naturali: solo la vostra bella fantasia potrà regalare tutto questo. In ambito lavorativo avrete l'argento vivo addosso: risolverete pratiche da tempo in sospeso. Belle energie e buona comunicativa daranno impulso alle vostre attività.

Classifica oroscopo del 27 ottobre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa, interessante la giornata del 27 ottobre, è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno.

Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? In pratica questo mercoledì preannuncia splendide possibilità di centrare eventuali obbiettivi a coloro nativi dell'Ariete, favoriti in amore e nel lavoro. Molto appetibile la giornata anche per gli amici del Leone o della Vergine, come pure per altri due segni, ugualmente valutati a cinque stelle, che andremo subito a scoprire. Via dunque con l'analisi della scaletta preposta all'uopo, ovviamente relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di mercoledì 27 ottobre: