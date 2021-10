Inizia un nuovo capitolo con il penultimo mese dell'anno. L'Oroscopo dal 1° al 7 novembre si presenta pieno di sfaccettature. Dei cambiamenti o avvenimenti avvenuti nella settimana precedente si ripercuoteranno in queste giornate novembrine. C'è chi avrà grosse difficoltà ad alzarsi al mattino e chi dovrà fare i conti con l'insonnia. Saranno da mettere in conto anche possibili malanni, gli imprevisti e i ritardi. Una nuova settimana con tensioni e tanta malinconica, ma che a ciascun segno zodiacale riserverà soprattutto cose importanti da rivelare.

Il mese comincerà con la Luna in Vergine e mercoledì l'astro argentato sarà nella casa della Bilancia, mentre giovedì è attesa la Luna Nuova in Scorpione. Martedì sarà destinato a spazzare quei problemi e difficoltà che si trascinano avanti da diverse settimane. Nel weekend la Luna sarà nel Sagittario. Fatta questa premessa scopriamo le previsioni delle stelle per questa prima settimana di novembre.

Oroscopo, la settimana dall'Ariete al Gemelli

Ariete - Avrete una settimana un po' turbolenta e pesante. Vi alzerete di controvoglia e soffrirete di attacchi di ansia e malumore. Sarete poco concentrati e questo vi spingerà a rispondere in malo modo agli amici o ai familiari. Non vi faranno litigare delle incomprensioni, ma la situazione si alleggerirà nel weekend.

Sarà bene fare attenzione alla strada e a dove si andranno a mettere i piedi. Un trauma passato potrebbe riaffacciarsi nuovamente alla vostra vita, ma voi avrete il potere di voltare pagina o di tornare a quel punto dolente. Cercate di fare pace con il passato e di lasciarvelo alle spalle. La nostalgia e la rabbia non portano a niente di buono.

Concentratevi sul compiere un passettino alla volta, specie se avete recentemente subito una perdita o incassato una brutta delusione lavorativa oppure sentimentale. Fidatevi del tempo perché cura tutte le ferite. Non fate altro che stringere i pugni.

Toro - Durante la settimana potreste avere a che fare con un forte senso di spossatezza e apatia.

L'autunno non vi garba in quanto vi intristisce, ma le stelle spingono a sfruttare questi ultimi due mesi per realizzare qualcosa di soddisfacente. Prima che l'anno finisca cercate di impegnarvi. Chi lavora potrà auspicare a una promozione o ad allargare la propria clientela in modo da incassare più soldi. Chi studia potrà lasciarsi ispirare verso percorsi più stimolanti e accrescere il proprio bagaglio culturale. Ottime possibilità sono previste anche per chi si occupa della famiglia. Nuove informazioni vi saranno di grande utilità, ma prestate attenzione. Non respingete i consigli o le critiche che vi forniranno i vostri colleghi, amici o parenti, potrebbero rivelarsi più che utili!

Entro la fine della settimana apprenderete una notizia interessante.

Prendetevi cura di voi stessi, magari concedendovi un trattamento estetico o dal parrucchiere. Evitate di spendere in cose superflue, soprattutto perché avete fin troppi vestiti e cianfrusaglie varie sparpagliate per la casa.

Gemelli - nel corso di questo 2021 ci sono stati dei cambiamenti, ma ancora non è finita! Le stelle svelano che la prima parte della settimana potrebbe darvi un po' di filo da torcere a causa di faccende lavorative o familiari. Qualunque cosa sia il problema tenete duro e non scoraggiatevi. Per arrivare al traguardo occorre mettercela tutta e avere un piano ben programmato. Mettete in agenda tutto quello che vorrete fare, ma non sobbarcatevi di troppi impegni in specifiche giornate.

Siate realistici e distribuite il carico. Passo dopo passo riuscirete a fare la differenza. Credete in voi stessi e non aspettatevi niente da nessuno.

Molto importante sarà la salute. Cercate di non frequentare troppi luoghi e non esponetevi al freddo. Ci sarà qualche bufera da combattere, ma il weekend porterà e serenità. Avrete modo di ricordare delle persone che non ci sono più.

L'oroscopo della settimana dal Cancro

Cancro - Siete un segno profondamente empatico e sensibile. Avete perso una persona cara e in questa settimana avrete modo di commemorarla come si deve. Cercate, però, di non perdervi nella nostalgia. Spesso vi mostrate forti, ma dentro di voi c'è una battaglia che state combattendo da tempo.

Ricordare, spesso, fa male ma l'importante è farlo perché se adesso siete ciò che siete è soltanto merito delle esperienze passate. A ogni modo le stelle invitano a guardare al futuro con entusiasmo. Coloro che si sono lasciati andare finalmente risulteranno in netta ripresa. State attendo qualcuno o qualcosa che arriverà entro la fine dell'anno. La vostra intraprendenza e determinazione sarà molto forte e corroborante. Trarrete energia e ispirazione attorno a voi, magari dalle persone più carismatiche che conoscete oppure da una serie tv o dalla lettura.

Apprenderete dei pettegolezzi riguardanti una persona che conoscete bene, ma non permettete alle inutili chiacchiere di invadere il vostro cervello, anzi concentravi su quei progetti che volete assolutamente portare a conclusione entro il 2022.

Settimana fertile per chi vorrebbe allargare la famiglia.

Leone - Ci saranno delle questioni da risolvere, ma voi avrete tutte le carte in regola per dare il massimo. In amore non mancheranno attimi travolgenti. Le coppie che stanno insieme da moltissimi anni sembrano essere giunte dinanzi a un bivio e la rottura potrebbe consolidarsi. Si avvicina l'anno nuovo e voi sarete un po' preoccupati perché magari non avete realizzato granché nei mesi scorsi. Cercate di rimediare portando al termine almeno uno dei vostri propositi. Ci sarà da fare in casa, forse delle ristrutturazioni o un cambiamento nel mobilio. La vostra creatività sarà al massimo e questo costituirà un punto a vostro favore.

Cercate di fare attenzione a ciò che mangerete, prediligete i cibi di stagione e idratatevi con regolarità.

Tenetevi bene alla larga dal cibo spazzatura che potrebbe abbassare le difese immunitarie. Tra le vostre conoscenze social ce n'è qualcuna che vorrebbe andare oltre la semplice amicizia.

Vergine - Aspettatevi delle giornate importanti. Avrete attimi di nostalgia, perché magari ripenserete a quelle persone che attualmente non ci sono più o forse vi renderete conto di come il tempo voli. La sensazione di non avere nulla tra le mani rischierà di deprimervi, perciò non permettete al pessimismo di conquistarvi. Lasciate stare i pettegolezzi, ma allo stesso tempo non rinunciate alla socialità. Avrete poca voglia di alzarvi e di andare a lavorare, tuttavia non potrete permettervi di cancellare gli impegni presi.

In famiglia dovrete fare attenzione ai vostri cari, perché qualcosa potrebbe preoccuparli. Siate più presenti con le persone che amate. Weekend piacevole e di ripresa psicofisica.

Previsioni astrologiche settimanali dalla Bilancia al Sagittario

Bilancia - A livello amoroso le cose fileranno lisce come l'olio e questo vale sia per i cuori solitari che per le coppie. Prossimamente vi ritroverete a viaggiare verso una meta importante, che vi aprirà le porte per un futuro roseo e meritatissimo. Sarà la settimana dei bilanci. La fine dell'anno si avvicina e vi rendete conto di aver messo in stand-by diverse cose. Magari vi eravate promessi di seguire una certa dieta oppure di fare più movimento, ma per un motivo o per un altro qualcosa è saltato.

Visto che manca poco all'inizio del 2022, cercate di correre ai ripari e focalizzatevi almeno su un obiettivo. Portare al termine una cosa vi farà sentire realizzati e forti.

Per quanto riguarda il lavoro magari non vi soddisfa e vorreste un aumento. Chiedetevi se vi state impegnando abbastanza per farvi notare e se è giunto il momento di fare un upgrade e seguire dei corsi di aggiornamento. Nella vita volere è potere, inoltre puntare al miglioramento è sempre auspicabile. Non sottovalutate la lettura! Se avete poco tempo scegliete libri di poche pagine, ma con un certo significato. Puntate sempre al massimo e non sottovalutatevi.

Scorpione - Giovedì avrete la Luna e il Sole in congiunzione con annesso novilunio, quindi vi si presenterà l'occasione giusta per svoltare.

Ovviamente le opportunità non piovono inattesamente dal cielo, perciò se avrete lavorato duramente otterrete il giusto compenso. Chi insegue una carriera deve continuare a studiare e ad allacciare contatti utili. In questo novembre lungo, ma anche emozionante, avrete tantissime cose da fare. In famiglia avrete modo di respirare, magari elargendo delle mansioni.

Una persona che vedete abbastanza di frequente è segretamente attratta da voi, ma se siete inseriti in una relazione compatta non cedete al tradimento. Con i figli o i genitori anziani è normale battibeccare o sentirsi incompresi, quello che conta è fare del proprio meglio per venirsi incontro. Possibili imprevisti o ritardi, partite prevenuti se possibile.

Apprenderete una notizia destinata ad aprirvi gli occhi! Preparatevi a un fine settimana di amore.

Sagittario - Venere vi renderà smaglianti e piacenti, vi sarà possibile fare colpo sulla persona interessata oppure riaccendere la fiamma della passione con il partner di sempre. Nel lavoro o nello studio avrete dei rallentamenti e scarsa concentrazione, tuttavia terrete duro perché avete dei sogni da realizzare. Problemi di comunicazione. Attenzione a non fare troppi voli pindarici, altrimenti rischierete di bruciarvi.

In famiglia, da un po' di tempo, c'è aria di incomprensione, magari tendete a fare del vostro meglio ma non vi sentite abbastanza apprezzati. In settimana, chi per lavoro fa il pendolare sarà messo a dura prova e in alcune giornate sarà alta la voglia di assentarsi o di saltare un certo appuntamento. L'alimentazione non dovrà essere trascurata, così come l'attività ginnica. Qualche nativo potrebbe presentare qualche disturbo, in tal caso sarà bene correre ai ripari e rivolgersi subito al medico. Weekend a dir poco favoloso!

Astrologia e oroscopo dal Capricorno al Pesci

Capricorno - Quando una storia finisce bisogna mettersi l'anima in pace e guardare oltre. Il tempo e la risata sono le migliori medicine, perciò non preoccupatevi. Prendetevi del tempo per piangere e leccarvi le ferite, scaricherete tutto il dolore accumulato. Tempo al tempo e riuscirete a rimettervi in sesto voltando pagina già nel fine settimana. Chi è in coppia da pochi anni, a breve, potrebbe ricevere una proposta di nozze o di convivenza. Chi sta insieme da parecchio, invece, tornerà a fare progetti emozionanti ed esaltanti. Novità all'interno della sfera economica e familiare: tenete gli occhi bene aperti e diffidate dei pessimi affari. Mal di stomaco o problemi articolari torneranno a tormentarvi.

Acquario - Questa sarà la settimana giusta per raccogliere ciò che avete seminato nei mesi passati. Qualche nativo ha recentemente raggiunto un certo obiettivo, ma ben presto avrà già qualche altro sogno da tirare fuori dal cassetto. Le stelle vi supporteranno e vi sentirete altamente ispirati. L'amore tornerà a essere un tema caldo. Chi è single, e trascorre molto tempo fuori casa, avrà modo di flirtare e scambiare sguardi densi di significato. Giove nel segno potrebbe finire per sollevare delle vecchie questioni, specialmente in famiglia o con un partner di vecchia data. Occhio alla distrazione dovuta alla pessima qualità del sonno. Se alcuni nati dell'Acquario in certe sere faranno immensa fatica a chiudere occhio, altri si sentiranno come in letargo e trascorreranno dei pomeriggi pieni di pisolini.

Cercate di ascoltare il vostro corpo ed evitate i cibi spazzatura, perché rischieranno di causarvi problemi all'apparato digestivo. Avanzate di un altro passo verso il vostro futuro. Non dovrete assolutamente abbattervi se di recente avete incassato un rifiuto o una delusione. Tutto è possibile, basta volerlo ed essere caparbi. Imparerete una lezione importante.

Pesci - Sarete piuttosto affaccendati in questa prima settimana di novembre che richiederà il massimo sforzo da parte vostra. Siete soliti rinviare a oltranza i compiti o le faccende, ecco perché dovrete sbrogliare tutte quelle cose che avete accumulato. La situazione potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio. Sfogate la vostra rabbia, non trattenete sempre tutto dentro altrimenti prima o poi ne pagherete le conseguenze. Apprenderete nuovi concetti e potreste anche innamorarvi di qualcuno. La vostra mente non si presenta libera, a quanto pare state pensando a una certa persona oppure siete fin troppo presi da una questione particolare. Chi lavora o studia necessita di un cambiamento di routine, perché qualcosa non sembra ingranare a dovere.

Vi state trascurando troppo, perciò sfruttate questa settimana per mettervi a dieta e fare più movimento. Anche soli 30 minuti di camminata al giorno vi saranno di aiuto. Qualcuno dovrà recarsi dal dentista o dal medico per una certa visita.