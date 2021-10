L'Oroscopo della settimana dal 25 al 31 ottobre 2021 è pronto a dare la giusta, seppur ipotetica, valenza ai prossimi sette giorni. Sotto analisi odierna, l'Astrologia applicata all'ultima settimana dell'attuale mese per i segni della prima sestina.

Partiamo come sempre a dare spazio ai più fortunati dell'intero zodiaco che, come da titolo, saranno eccezionalmente tre: Vergine, Leone e Cancro. Per quanto con concerne quelli in difficoltà, il frangente sotto analisi è pronto a presentare il conto a coloro appartenenti a Gemelli, costretti a subire diverse turbolenze astrali.

Andiamo ad approfondire, dunque a mettere bene in evidenza i voti e le stelline giornaliere da Bilancia a Pesci ricordando di non mancare l'incontro con la nostra classifica settimanale generale.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di iniziare a decantare le previsioni dell'oroscopo della settimana da lunedì 24 a domenica 31 ottobre, ci preme dare le informazioni relative ai cambi di segno della Luna. Il periodo in analisi vede in tutto tre transiti in agenda nei sette giorni a venire. A iniziare il giro settimanale sarà la Luna in Cancro, presente nel segno d'Acqua già da questo lunedì 25 ottobre alle ore 23:00. L'Astro d'Argento farà un nuovo cambio di segno giovedì 28 ottobre, alle ore 11:07, formando la Luna in Leone.

La settimana dei transiti lunari potrà ritenersi conclusa con il passaggio della Luna in Vergine preannunciata per la giornata di sabato 30 ottobre.

Per dovere di cronaca, da segnalare un transito astrale abbastanza interessante, anche se non rientra tra quelli imputabili alla Luna. Trattasi dell'ingresso di Marte in Scorpione, preventivato per sabato 30 ottobre.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 7. Settimana interessante, prevista con un avvio abbastanza in linea con le attese. Purtroppo la parte finale probabilmente deluderà i tanti di voi che speravano in un fine settimana buono. L'oroscopo della settimana 26-31 ottobre consiglia pertanto di sfruttare "di brutto" il prossimo mercoledì, sia in amore che nel lavoro.

Qualche possibile dissidio rende difficile il dialogo col partner: non pretendete l’impossibile! Certe prese di posizione non aiutano di certo l’armonia di coppia. Vediamo il quadro complessivo esposto nelle stelline di vostra competenza:

Top del giorno mercoledì 27 ottobre;

mercoledì 27 ottobre; ★★★★★ martedì 26, giovedì 28;

★★★★ lunedì 25, venerdì 29;

★★★ sabato 30 ottobre;

★★ domenica 31 ottobre.

♉ Toro: voto 7. Valutato buono in linea generale, in pentola per voi del Toro stanno già bollendo discrete novità e qualche buona notizia. Ovviamente, tassativamente solo nelle giornate indicate come "top": sorridete, saranno ben tre, con il domenica valutata al massimo della fortuna. Venere e Marte rendono, magici, entusiasmanti i momenti che trascorrerete col partner.

I più trasgressivi non si lasceranno certo sfuggire l’occasione di un’avventura. Idee e progetti in ambito lavorativo non mancano di certo. E‘ il momento di realizzarli. Basterà davvero poco. Privilegiati dalle stelle coloro che lavorano nella vendita o nel settore della comunicazione. Ecco il probabile andamento generale fino a domenica:

Top del giorno domenica 31 ottobre;

domenica 31 ottobre; ★★★★★ lunedì 25, venerdì 29;

★★★★ giovedì 28, sabato 30;

★★★ martedì 26 ottobre;

★★ mercoledì 27.

♊ Gemelli: voto 6. Settimana non troppo interessante, diciamo passabile in quelle giornate valutate idonee. L'oroscopo della settimana pertanto, invita a prendere nota delle due giornate a cinque stelle, tralasciando il resto delle cose da fare relegandole a quelle meno positive (non certo in quelle negative, ovviamente!).

L’amore è in cima ai vostri pensieri. Nota dolente Marte che rende scontenti e litigiosi i nati del segno di prima decade. Incontri possibili per i single e i più giovani. Qualcuno è pronto a mettere qualche bastone in mezzo alle vostre ruote. Agite con prudenza, soprattutto occhio alle distrazioni e alle dimenticanze. Vediamo quando agire e quando invece stare fermi e calmi:

★★★★★ sabato 30, domenica 31;

★★★★ lunedì 25, martedì 26, venerdì 29;

★★★ mercoledì 27 ottobre;

★★ giovedì 28 ottobre.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 8. L'oroscopo della settimana predice come molto buono e anche di più il periodo riferito ai sette giorni che verranno. Le previsioni puntano tutto sull'arrivo della Luna in Cancro presente nel comparto proprio ad inizio settimana.

Grinta e fortuna sono assicurate. Per molti di voi si prevedono risultati di prestigio. Sfruttate i giorni centrali della settimana, i più favorevoli. L’atmosfera è frizzante e vi regala momenti molto piacevoli: lasciatevi andare alla gioia di amare e di essere amati. Alcuni single cambieranno rotta e si troveranno felicemente in coppia. Da prestare assolutamente attenzione alla parte terminale della settimanale, valutata con due e tre stelle. Vediamo di approfondire la classifica ed i voti:

Top del giorno lunedì 25 ottobre;

lunedì 25 ottobre; ★★★★★ martedì 26, sabato 30, domenica 31;

★★★★ mercoledì 27 ottobre;

★★★ giovedì 28 ottobre;

★★ venerdì 29 ottobre.

♌ Leone: voto 9. Settimana molto piacevole e altrettanto promettente, prevista ottima in amore grazie all'ingresso della Luna nel segno di questo giovedì 28 ottobre.

Pertanto, visto che avrete astri altamente a favore, l'oroscopo della settimana 25-31 ottobre consiglia di darsi da fare se avete progetti da far partire, affari in sospeso, conti da regolare o quel che volete. Unica raccomandazione: lasciate in disparte la giornata di lunedì, come logico che sia. Non manca, per qualcuno, lo sprone della curiosità che potrebbe anche tradursi in un flirt. Alcuni potranno prendersi qualche rivincita. Vediamo quando potrete osare di più e quando agire con una certa attenzione:

Top del giorno giovedì 28 ottobre;

giovedì 28 ottobre; ★★★★★ mercoledì 27, venerdì 29, sabato 30;

★★★★ martedì 26, domenica 31;

★★★ lunedì 25 ottobre

♍ Vergine: voto 10. La valutazione della settimana sicuramente farà un po' invidia a tanti appartenenti ad altri segni.

Tutto il periodo si annuncia florido e ricco, in primis per l'arrivo della Luna in Vergine, ma anche per altre formazioni astrali di un certo interesse che andremo a scoprire nei prossimi oroscopi giornalieri. L'oroscopo della settimana 25-31 ottobre promette un periodo straordinario. Saprete dare un ottimo impulso all’intesa affettiva. Quanti di voi sono felicemente coppia trascorreranno giornate deliziose. Ci sono buone opportunità in arrivo per parecchi di voi da non farsi sfuggire per nessun motivo. L’inventiva e l’impegno di cui saprete dare prova saranno molto apprezzati.

Top del giorno sabato 30 ottobre;

sabato 30 ottobre; ★★★★★ lunedì 25, mercoledì 27, domenica 31;

★★★★ martedì 26, giovedì 28, venerdì 29.

È possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e scoprire la classifica stelline finale.