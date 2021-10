L'Oroscopo settimanale dal 25 al 31 ottobre 2021 è arrivato, pronto a svelare l'Astrologia applicata ai prossimi sette giorni. In primo piano le stelle della settimana valide per tutti e sette i giorni di prossima venuta. A incorniciare il tutto, le previsioni zodiacali della settimana riguardanti gli ultimi sei simboli astrali. A essere valutata quest'oggi, l'ultima settimana del mese di ottobre, come sempre estrapolata dalle effemeridi del periodo. Dunque, occhi puntati su Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. La prossima settimana potrebbe presentare qualche incertezza. In particolare i rapporti sentimentali richiameranno la vostra attenzione e non potrete più cavarvela sorvolando sulle difficoltà o contraddizioni sperando si risolvano da sole. Qualche antipatica discussione è possibile. I rapporti con parenti anziani diventeranno più difficili. Nel complesso ci sarà una discreta armonia ma, per voi, un salutare distacco emotivo comporterà forse la ricerca di un’indipendenza economica. Scopriamo le stelle applicate ai sette giorni prossimi venturi:

★★★★★ martedì 26, giovedì 28;

★★★★ lunedì 25, mercoledì 27, venerdì 29;

★★★ sabato 30 ottobre;

★★ domenica 31 ottobre.

♏ Scorpione: voto 6.

Sembra proprio che sia l’amore a prendervi per mano e a condurvi verso una nuova e migliore relazione sentimentale. Inizia una settimana di recupero, di rigenerazione e anche di preparazione. Oggi siete più forti, più sicuri, fieri di ciò che avete superato. Avete capito che la vita non è un gioco, e che nemmeno amare è sempre facile, divertente o emozionante: ma è un dono.

È finito il tempo della rinunce, dei sacrifici, dell’autocontrollo. La realtà è spesso migliore dei sogni, ma va conquistata, costruita e consolidata ogni giorno. Le stelle di competenza dello Scorpione, giorno per giorno:

★★★★★ lunedì 25, domenica 31;

★★★★ martedì 26, venerdì 29, sabato 30 (Marte in Scorpione);

★★★ mercoledì 27 ottobre;

★★ giovedì 28 ottobre.

♐ Sagittario: voto 5.

I prossimi sette giorni potrebbero portare malumori e disaccordi nell’ambito familiare, e la vostra carica competitiva aumenterà tanto quanto diminuirà invece la vostra pazienza. Attenzione a non farvi trascinare dall’istinto: dovreste sforzarvi di rimanere obiettivi ed emotivamente distaccati, altrimenti sarà facile commettere errori di valutazione o scelte avventate. In particolare se vi sentite raggirati, sottovalutati, se avrete la sensazione che qualcuno non sia del tutto leale o sincero con voi, chiedete un chiarimento franco e date per primi un esempio di trasparenza e rispetto, evitando fazioni, invidie o rivalità. Questa settimana vi ripagherà nella misura in cui saprete dare.

Vediamo la classifica:

★★★★★ venerdì 29 ottobre;

★★★★ lunedì 25, giovedì 28, sabato 30;

★★★ martedì 26, domenica 31;

★★ mercoledì 27 ottobre.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 8. Grinta ed energia per una settimana eccellente! Momenti di grande passione saranno all’ordine del giorno per le coppie ben assortite che potranno rinnovarsi ardenti promesse di amore eterno. Incontri per i single. Sono giornate che richiedono sforzi e impegno, ma alla fine non mancheranno buoni risultati. Abbastanza sicuri di farcela, anche nelle situazioni più impegnative, questo è quanto promette il periodo. Penna e blocco note alla mano, segnatevi pure i giorni migliori e in rosso quelli valutati negativi:

★★★★★ mercoledì 27, giovedì 28, sabato 30;

venerdì 29 ottobre; ★★★★★ mercoledì 27, giovedì 28, sabato 30;

★★★★ martedì 26 ottobre;

★★★ domenica 31 ottobre;

★★ lunedì 25 ottobre.

♒ Acquario: voto 6.

In arrivo una settimana valutata "sufficiente", espressa da giornate in massima parte a quattro stelle, dunque di normale amministrazione. Riprendono quota umore e forma fisica. Occupatevi di più della persona amata, mostratevi interessati ai suoi pensieri e ai suoi sentimenti. Datevi da fare, soprattutto se sentite che il momento potrebbe essere importante per agguantare una posizione di rilievo, ottenere miglioramenti e vantaggi economici. Vediamo come sono stati preventivati i prossimi sette giorni con la raccomandazione di segnare in agenda lunedì 25 e martedì 26:

★★★★★ giovedì 28, venerdì 29;

★★★★ mercoledì 27, sabato 30, domenica 31;

★★★ lunedì 25 ottobre;

★★ martedì 26 ottobre.

♓ Pesci: voto 7.

Si preannuncia una settimana mediamente positiva, divisa in due. Tolta la parte finale, decisamente traballante, con un venerdì e un sabato al limite della sopportazione generale, il resto del periodo potrebbe regalare più di una soddisfazione. Si prevedono situazioni importanti, non disgiunte da qualche problema, ma nel complesso avrete ottime opportunità. Studiate una strategia attenta, sarà la vostra carta vincente. Le previsioni della settimana, intanto, svelano una bella notizia: martedì 26 potrete godere del pieno sostegno delle stelle grazie a un'ottima giornata al "top". Vediamo il calendario relativo alle stelline giornaliere:

★★★★★ lunedì 25, mercoledì 27;

martedì 26 ottobre; ★★★★★ lunedì 25, mercoledì 27;

★★★★ giovedì 28, domenica 31;

★★★ venerdì 29 ottobre;

★★ sabato 30 ottobre.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Pronta da consultare, arriva in modo puntuale la classifica della settimana da lunedì 25 a domenica 31 ottobre, valida per l'intero comparto zodiacale.

Diciamo subito che il segno al "top" la prossima settimana, sarà la Vergine, seguito a ruota dal Leone e poi, una spanna più sotto, Cancro e Capricorno.

La scaletta settimanale:

1° posto - Vergin e , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° posto - Leone, voto 9;

3° posto - Cancro e Capricorno, voto 8;

4° posto - Ariete, Toro e Pesci, voto 7;

5° posto - Gemelli, Bilancia, Scorpione e Acquario, voto 6;

6° posto - Sagittario, voto 5.

Il resoconto interessante l'oroscopo settimanale dal 25 al 31 ottobre 2021, dunque incentrato sull'ultima settimana di ottobre finisce qui. Vi ricordiamo di non mancare il prossimo appuntamento con le previsioni, la nuova classifica stelline giornaliere riguardanti il periodo compreso tra il 1° e il 7 novembre.