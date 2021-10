Le previsioni zodiacali di giovedì 28 ottobre 2021 sono pronte a svelare come sarà il quarto giorno della settimana in corso. In evidenza le previsioni astrologiche dei segni dalla Bilancia fino a Pesci: ansiosi di sapere chi avrà il massimo supporto da parte delle stelle? Ebbene, questo giovedì ben tre segni tra i sei in analisi avranno campo libero nell'ambito sentimentale e lavorativo. L'Astrologia di giovedì premia senz'altro Bilancia, Capricorno e Acquario, trio valutato in giornata a cinque stelle. Poche chance da sfruttare nel corso del periodo invece per i nativi dello Scorpione, in questo contesto indicati con la spunta relativa ai periodi da "ko".

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 28 ottobre su amore e lavoro, per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di giovedì 28 ottobre

Bilancia: ★★★★★. L'oroscopo indica la giornata di metà settimana vincente in amore, ma anche nelle situazioni più propriamente materiali. In generale i momenti più belli saranno quelli vissuti nelle ore centrali della giornata: la Luna in Leone riuscirà a trasmettere calore, fortuna e un affiatamento particolare con famigliari, amici, colleghi e persone stimate. In amore la vostra vitalità sarà molto elevata e vi sentirete in forma come non accadeva ormai da parecchio tempo. Nulla da ridire nel rapporto di coppia, anzi avrete molte cose su cui poggiare i discorsi o progetti importanti.

Single, giornata interessante su molti fronti. Grinta, vitalità ed entusiasmo non vi faranno certo difetto, sia nelle attività quotidiane, che nella vita privata. Cercate di renderla interessante, magari piena di nuove amicizie e nuovi incontri. Nel lavoro invece, per migliorare la qualità della giornata, dovreste sbrigare in primis quel che vi impegna di più.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Scorpione: ★★. Le previsioni zodiacali di giovedì indicano una giornata abbastanza pesante, valutata con il simbolo del "ko". A dare problemi sarà Urano in diretta opposizione al Sole nel segno. Possibile un problema imprevisto: ce la farete solo riuscendo a mettere insieme lucidità, tatto e tanto coraggio. Per i sentimenti, impegnati come al solito in mille faccende, avete sempre meno tempo per la persona amata: prendetevi una giornata di libertà da dedicare solo a voi stessi.

Le previsioni zodiacali del giorno sottolineano la possibilità, seppur remota, di ritrovarsi davanti una persona che, pur avendo fatto di tutto per dimenticarla, quando meno ve lo aspettate potrebbe rifarsi avanti con l’intenzione di ricominciare. Single, la vostra saggezza farà sì che siate ricercati da amici e conoscenti. Chi vi chiederà un consiglio o un appoggio e voi avrete un sorriso per tutti! Non sapete dire di no e spesso sottraete tempo a voi stessi per dare una mano, per poi ritrovarvi esausti a fine serata. Nel lavoro avete molti obiettivi da raggiungere in questo periodo, ma vi date da fare in modo disordinato.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 28 ottobre al Sagittario preannuncia questa parte della settimana in linea con la normale quotidianità.

Visto l'attuale cielo astrologico, alcuni problemi (i soliti che ben conoscete) continueranno a complicarvi la giornata: tranquilli, alla fine riuscirete a trovare la giusta soluzione o almeno a mitigare gli affanni. In amore sarà una giornata discreta, anche se la vostra storia possa avere qualche punto da chiarire. La giornata si riempirà in parte di serenità, è come se aveste tra le mani una bacchetta magica che possa realizzare qualsiasi vostro desiderio. Riuscirete così a rendere indimenticabile ogni attimo grazie alla vostra dolce ironia. In serata preferirete di gran lunga la sola compagnia del partner. Per i single confidate sogni e desideri alla stella che vedete al mattino stagliarsi ai confini dell'orizzonte.

Nei sentimenti sentirete diventare importante una persona, minuto dopo minuto: sta per nascere qualcosa di infinitamente dolce, sappiatelo. Nel lavoro, intanto, non avrete nessuna voglia di faticare oltre il dovuto, questo giovedì in modo particolare.

Oroscopo e stelle del giorno 28 ottobre

Capricorno: ★★★★★. L'Astrologia, in base a quanto evidenziato dall'oroscopo, indica la possibilità che arrivi un periodo d'oro, sicuramente all'insegna della vitalità e della buona voglia di fare. Appoggiati alla grande da astri vincenti e convincenti, non avrete altro che occhi per partner, amici e settore famiglia, ovviamente sostenuti da un buon dialogo e da tanta voglia di venirsi incontro. In merito agli affetti, la giornata sarà dolce, soprattutto nella vita di coppia: avrete un'eccellente attrazione fisica pronta a far esplodere passioni e desideri sopiti.

In generale il periodo porterà un turbinio di emozioni e nuove sensazioni, qualunque sia il vostro credo o convinzione sentimentale. Single, la curiosità o la voglia di essere ammirati potrebbe spingere qualcuno di voi a flirtare in maniera insistente, il che potrebbe giustamente causare il risentimento di chi sapete. Cercate di pianificare ogni sforzo allo scopo di distribuire efficacemente e in modo convincente le avance. Nel lavoro, grazie alla riuscita dei vostri progetti, sarete apprezzati e ricercati, questo sarà motivo di orgoglio. Il successo aumenterà la fiducia in voi stessi.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno sono propense a regalare una giornata indimenticabile all’insegna del dinamismo e del buonumore.

Collaborazioni e amicizie, condite da idealismo. Brillanti e intraprendenti, non perderete nessuna delle occasioni che vi verranno servite per divertirsi. In campo sentimentale la splendida posizione di Venere, in sestile a Giove nel segno, renderà la vostra giornata particolarmente piacevole e vi spronerà a portare avanti i vostri progetti, anche i più ambiziosi. Vi piace costruire delle piccole abitudini che vi consentano di trascorrere più tempo insieme al vostro partner? Bene, allora fatelo! Single, un giorno luminoso vi attende grazie alle orbite dei pianeti maggiori. Dall'alba fino al tramonto vivrete con un'aurea protettiva che renderà armonioso tutto quello che vi circonda. Nel lavoro le cose continueranno a girare bene per molti di voi.

Forse non avete ancora risolto qualcosa nel modo desiderato, ma con un po' di pazienza e ottimismo ci riuscirete.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 28 ottobre preannuncia una buona giornata. A parte un po' di stanchezza, tutto il resto girerà per il meglio. Se avete un partner sentimentale stabile organizzate una giornata nella quale poter passare in serenità quanto più tempo possibile. In amore vi aspettano dei momenti di intensa passione, la noia decisamente si terrà lontana dalla vostra porta e soprattutto dal vostro cuore, regalandovi attimi sereni insieme a chi amate. Ci sono delle novità in arrivo per alcune coppie, anche di lungo corso: se belle o brutte dipenderà solo ed esclusivamente dai singoli individui.

Single, la fortuna vi supporta: se non sarete troppo remissivi le occasioni vi offriranno ciò che volete, ovviamente su un piatto d’argento. Il lavoro andrà discretamente. Progetti stimolanti e innovativi potrebbero rappresentare deviazioni interessanti del vostro percorso. Parlatene con qualche persona fidata per razionalizzare il tutto e ricevere qualche suggerimento utile.

Classifica oroscopo del 28 ottobre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 28 ottobre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto, a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di giovedì 28 ottobre: