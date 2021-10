Le previsioni zodiacali di giovedì 14 ottobre 2021 cadono "a fagiolo", come si suol dire, pronte per dare vita ad una nuova classifica nonché a mettere in luce le attesissime analisi quotidiane. In primo piano la posizione in classifica riguardante la "top del giorno": curiosi di scoprire a quale segno avrà l'onore di sedere sulla parte più alta del podio? In questo contesto l'Astrologia non ha dubbi: ad avere una giornata a massima positività saranno coloro nativi della Vergine, seguiti a breve distanza da Toro e Leone, ambedue considerati in periodo da cinque stelle.

Intanto valutati in giornata "no" gli amici appartenenti al segno dei Gemelli, segnalati con la spunta relativa ai frangenti "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 14 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Vergine

2° posto - ★★★★★: Toro, Leone;

3° posto - ★★★★: Ariete, Cancro;

4° posto - ★★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali del 14 ottobre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 14 ottobre al segno dell'Ariete predice una giornata discreta, positiva quanto basta e tutta all'insegna della normalità. In amore, splendidi passaggi planetari vi consentiranno di allargare i vostri orizzonti: potrebbero dare qualche buona idea per un nuovo progetto.

Potreste intraprendere un viaggio, partire per una vacanza, approfondire un argomento nuovo. Molto comunicativi sul piano sentimentale, molti di voi sapranno trovare le parole giuste da dire al partner ciò che veramente provano. Single, saranno proprio i sensi a regalare le sorprese più belle e gli incontri più eccitanti, facendovi vivere momenti d'amore indimenticabili.

Si prevedono novità e sorprese molto piacevoli, in primis per quelli di voi che apprezzano la voglia di avventura. Nel lavoro, saprete mettere a buon frutto le energie di questo periodo trasformando idee e iniziative in azioni concrete. Quanto più sarete costruttivi, tanto più sarete anche fortunati. Non si escludono guadagni migliori di quelli sperati!

Toro: ★★★★★. Giornata di metà settimana valutata davvero con il massimo della positività, a tutto spiano sia in campo sentimentale che in quello lavorativo/professionale. In amore infatti, le stelle hanno preparato una giornata meravigliosa! Vivrete dei momenti indimenticabili e come conseguenza diretta otterrete il ripristino della serenità familiare. Rendete il clima ancor più bello e festoso portando un piccolo dono al vostro partner. Sappiate che potrebbe essere proprio questo il cosiddetto "giorno indimenticabile". Avrete la certezza che la persona che avete al vostro fianco è quella giusta per voi. Single, le vostre scelte importanti verranno approvate dagli amici e potrete avvertire tutta la loro stima nei vostri confronti, cosa che vi farà un grande piacere.

Avete sempre desiderato l'appoggio altrui e adesso che state per sentirlo davvero vi senz'altro vi sentirete al settimo cielo! Nel lavoro, potrete compiere significativi progressi e ottenere sostanziosi riconoscimenti: giocate bene le vostre carte, impegnatevi a fondo e il successo non potrà mancare. La vostra attività richiede inventiva, simpatia predisposizione ai contatti.

Gemelli: ★★★. Il prossimo giovedì sarà indicativamente sottomesso ad un probabile "sottotono" generale. In amore, si presenteranno (forse) delle tensioni di origine poco chiare che, ovviamente, dovrete cercare di gestire con la dovuta calma e gentilezza. Il cielo vi farà precipitare in piena crisi: oltre all'umore discontinuo, ritorneranno a galla ferite del passato dimenticate dal partner, ma non da voi.

Così, qualche tensione potrà nascere tra le mura di casa a causa di una questione finanziaria o di una bugia detta magari a fin di bene. Single, se non siete in vena di socialità, parte della responsabilità tocca al carattere riservato e razionale del vostro segno. Avete dubbi, timori, malumori e scontentezze, il che vi induce a rintanarvi in casa. Su con la vita, gli amici come sempre tifano per voi: non esitate a sfogarvi e ad accettare aiuto nei momenti no. Nel lavoro, state un po' battendo la fiacca e c'è già chi lo ha notato. Rimettetevi in pista prima che vi vengano fatti richiami poco piacevoli. Preoccupazioni vi agitano e fanno crescere l'ansia in voi, cercate di rilassarvi, di fare respiri lunghi e profondi non appena avete un brutto pensiero.

Oroscopo e stelle di giovedì 14 ottobre

Cancro: ★★★★. Questa metà settimana si prefigura, almeno secondo le effemeridi, abbastanza positiva. Secondo gli astri, sarà possibile ritagliare dei piacevoli momenti semplicemente facendo qualcosa di diverso, simpatico. Per i sentimenti, vi aspetta una giornata non particolarmente brillante a causa di Marte quadrato a Plutone: troppi intralci e confusione vi faranno perdere la serenità acquisita nei giorni scorsi. Non riuscirete a tenere a freno la vostra emotività e la tensione che accumulate nel corso della giornata potrebbe sfociare in una discussione con il partner, molto pesante: calma, vi rifarete con gli interessi da fine pomeriggio in poi! Single, intorno a voi c'è molta agitazione e sapete bene perché, ma nonostante questo non potete fare niente per cambiare la situazione in essere.

Pensate dunque solo a voi e non mettete in giro voci strane perché i pettegolezzi potrebbero arrivare alle persone sbagliate. Nel lavoro, giornata impegnativa; mansioni e scadenze vi appaiono ancora più onerose se la forma psicofisica non è al top.

Leone: ★★★★★. Partirà bene questo pezzetto di settimana, favoriti da un giovedì portatore di cinque splendide stelline. In generale si preannunciano belle novità, tutte sicuramente da scoprire. In amore, sappiate che un vaso rotto si può sistemare solo volendolo davvero, ben sapendo che le cicatrici non sarà possibile toglierle... Questo per dire che, con il giusto apporto di volontà, potete superare un'eventuale crisi di coppia e tornare a provare buone emozioni.

Coccolate il vostro partner e recuperate il tempo perduto ora che ne avete possibilità! Single, pochi aiuti planetari ma buoni pronti a togliervi qualche castagna dal fuoco, o per scovare soluzioni a faccende di carattere sentimentale. Ottimo bilanciamento tra intuito e razionalità che vi consentirà di comprendere subito persone e situazioni. Così, nonostante la partenza incerta, vi ritroverete sintonizzati sulle dolci frequenze del cuore: pronti a tutto per l'amore? Nel lavoro, avete a disposizione tutto ciò che serve per non accorgervi delle difficoltà. Siate meno enigmatici e più disposti ad ascoltare le persone che avete intorno, vedrete che tanti malintesi si dissolverebbero con facilità.

Vergine: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, giovedì 14 ottobre, predice una giornata particolarmente positiva, buona da sfruttare soprattutto nelle cose di una certa rilevanza. Abbastanza fortuna e tanta passionalità in campo sentimentale: le stelle daranno la possibilità di trascorrere una giornata entusiasmante, felice sotto ogni aspetto. Sarete in perfetta sintonia con il partner, quest'ultimo si sentirà finalmente pronto per impegnarsi in una storia seria con voi. In tanti sarete allegri, curiosi, frizzanti e vivaci. Magari vi divertirete a scherzare maliziosamente con chi avete accanto ed è facile immaginare il dolce seguito... Qualcuno/a vi scriverà messaggi piccanti, provocanti quanto basta a farvi girare la testa.

Single, l'amore sta bussando alla vostra porta in questi giorni: è questo il momento ideale per vivere con slancio ed entusiasmo ogni situazione affettiva. Non formulate troppi pensieri, non interrogatevi in maniera assillante sul futuro, vivete e godete di quel che viene e sarete ampiamente soddisfatti. Nel lavoro, arriveranno buone notizie e questa sarà davvero una bella giornata per molti del segno. Alcune trattative d'affari si concluderanno con successo: potrete firmare contratti vantaggiosi.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di giovedì 14 ottobre.